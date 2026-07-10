UE obligă Instagram și Facebook să renunțe la funcțiile care creează dependență. Schimbarea radicală pentru utilizatorii europeni

Ce vrea UE să schimbe la Instagram și Facebook

Comisia Europeană cere ca Meta să modifice designul aplicațiilor și să reducă mecanismele construite în jurul ideii de engagement fără pauză. Printre variantele menționate se numără dezactivarea implicită a autoplay-ului și a scroll-ului infinit, introducerea unor pauze reale de ecran și schimbarea algoritmilor de recomandare, astfel încât aceștia să nu fie concentrați doar pe menținerea utilizatorului cât mai mult în aplicație.

Important de spus: este vorba despre concluzii preliminare, nu despre o amendă aplicată deja. Meta are dreptul să răspundă și să conteste acuzațiile. Dacă însă Bruxelles-ul confirmă încălcarea Digital Services Act, compania riscă amenzi de până la 6% din cifra globală anuală de afaceri, o sumă care ar putea ajunge la miliarde de dolari.

Minorii sunt în centrul disputei cu Meta

Cazul face parte dintr-o presiune europeană mai largă asupra rețelelor sociale, mai ales când vine vorba despre copii și adolescenți. Comisia susține că Meta nu a tratat suficient de serios riscurile legate de timpul petrecut noaptea de minori pe aplicații, în special în zona Reels și Stories.

Noi am mai scris despre planurile prin care UE vrea să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale, dar și despre țările care taie accesul copiilor de pe rețele sociale. Noua acțiune împotriva Meta merge în aceeași direcție: platformele nu mai sunt tratate doar ca servicii neutre, ci ca produse digitale care trebuie să răspundă pentru efectele lor asupra utilizatorilor.

Meta respinge concluziile și susține că a introdus deja măsuri pentru protejarea adolescenților, inclusiv conturi speciale pentru tineri, limite și controale parentale. Bruxelles-ul spune însă că astfel de soluții pot fi ușor ignorate sau sunt prea complicate pentru părinții fără experiență tehnică. Dacă UE merge până la capăt, Instagram și Facebook ar putea arăta diferit pentru utilizatorii europeni: mai puține mecanisme automate, mai multe frâne și, cel puțin teoretic, un feed care nu mai este construit doar ca să te facă să dai scroll la nesfârșit.