Waze întoarce Android Auto împotriva șoferilor. Bug-ul care te împinge să folosești telefonul la volan
Android Auto a fost creat pentru a reduce interacțiunea cu telefonul în timpul condusului, însă o problemă apărută în Waze a produs exact efectul opus. Timp de aproximativ trei luni, mai mulți utilizatori nu au putut opri navigația direct de pe ecranul mașinii, potrivit publicației străine Autoevolution.
Butonul „X”, care ar trebui să încheie traseul activ, nu răspundea la atingere. Ruta continua să fie afișată, chiar dacă șoferul încerca să o anuleze. Pentru mulți dintre cei afectați, cea mai rapidă soluție a fost să deschidă aplicația Waze pe telefon și să oprească navigația de acolo.
Situația este cu atât mai neplăcută cu cât Waze și Android Auto fac parte din ecosistemul Google. Utilizatorii s-au așteptat ca o funcție atât de simplă și importantă să fie reparată rapid. La momentul publicării informațiilor, compania nu anunțase însă un termen clar pentru distribuirea unei corecții către toate dispozitivele afectate.
Un buton mic, un risc mare
În mod normal, anularea unei rute în Waze ar trebui să necesite o singură atingere. Șoferul apasă pe simbolul „X”, iar aplicația revine la hartă. Eroarea raportată face ca atingerea să fie ignorată, în timp ce traseul, instrucțiunile și ora estimată de sosire rămân active.
Problema nu blochează complet navigația. Tocmai de aceea poate părea minoră. În realitate, ea devine periculoasă atunci când îl determină pe șofer să caute o altă metodă în timp ce mașina se deplasează. Telefonul poate fi așezat într-un suport, într-un buzunar, într-o geantă sau conectat prin cablu într-o zonă greu accesibilă.
Unii utilizatori au constatat că butonul funcționează după mai multe apăsări. Metoda nu este însă sigură. Șoferul trebuie să își mute privirea de la drum pentru mai mult timp și poate selecta accidental alte elemente de pe ecran. O simplă comandă ajunge astfel să necesite atenție repetată.
Situația contrazice rolul sistemului Android Auto. Platforma ar trebui să ofere acces rapid la navigație, muzică, apeluri și mesaje, fără folosirea directă a smartphone-ului. Mai multe comenzi utile din Android Auto pot fi activate vocal, tocmai pentru a limita atingerile și distragerea atenției.
Problema apare pe mai multe telefoane
Primele reclamații au apărut în luna martie. Utilizatorii au descris același comportament pe modele diferite de telefoane și pe sisteme multimedia instalate de mai mulți producători auto. Nu pare să fie vorba despre o incompatibilitate izolată între Waze și un singur dispozitiv.
Au fost menționate telefoane Google Pixel, dar și mai multe modele Samsung. Inclusiv utilizatori de Galaxy S26 Ultra au raportat că nu puteau opri traseul de pe ecranul Android Auto. Asta sugerează că eroarea ar putea ține de interacțiunea dintre aplicație și platforma auto, nu de performanța telefonului.
Șoferii au întâlnit problema și în mașini diferite. Unele reclamații au venit de la proprietari de BMW, Kia, Toyota sau Lexus. În anumite configurații, funcția a continuat să lucreze normal. În altele, butonul a rămas inutilizabil săptămâni întregi.
Echipa Google a cerut informații suplimentare de la persoanele afectate. Totuși, utilizatorii nu au primit atunci explicații clare despre cauza erorii sau despre momentul lansării unei soluții. Lipsa comunicării a amplificat frustrarea, mai ales pentru cei care folosesc zilnic aplicația.
Stabilitatea poate influența și alegerea serviciului de navigație. Waze rămâne apreciată pentru alertele oferite de comunitate, dar Google Maps poate părea mai previzibil în anumite situații. Comparația dintre Waze, Google Maps și Apple Maps arată că fiecare variantă vine cu avantaje și limitări proprii.
Ce poți face fără să te pui în pericol
Cea mai sigură soluție este să nu încerci să folosești telefonul cât timp mașina se află în mișcare. Dacă butonul nu răspunde, continuă deplasarea până când poți opri într-un loc permis. Abia apoi deblochează telefonul și încheie ruta direct din aplicație.
Poți încerca și o comandă vocală. Unii utilizatori spun că Gemini poate opri navigația fără atingerea ecranului. Funcția nu este însă disponibilă în aceeași formă pentru toate telefoanele, limbile, mașinile și versiunile Android Auto. Lansarea serviciilor bazate pe AI se face treptat.
Verifică și dacă Waze și Android Auto sunt actualizate. Intră în Google Play Store și caută manual actualizările disponibile. O corecție poate ajunge etapizat, astfel că doi utilizatori cu telefoane similare pot primi versiunea nouă în momente diferite. Repornește telefonul după instalare și testează funcția doar când mașina este staționată.
Nu este recomandat să descarci versiuni neoficiale ale aplicației de pe site-uri necunoscute. Acestea pot conține modificări malițioase sau pot provoca alte probleme. Nici revenirea la o ediție foarte veche nu garantează rezolvarea erorii.
Temporar, poți folosi Google Maps sau o altă aplicație compatibilă. Waze a mai primit actualizări importante pentru corectarea unor probleme de navigație, iar o versiune nouă a aplicației poate remedia rapid un comportament care a afectat utilizatorii luni întregi.
Bug-ul arată cât de importantă este testarea funcțiilor aparent banale. Un buton care nu răspunde nu înseamnă doar disconfort. Într-o aplicație folosită la volan, fiecare atingere suplimentară poate distrage atenția. Până când funcția lucrează normal pe toate configurațiile, oprește mașina înainte să folosești telefonul.