Waze întoarce Android Auto împotriva șoferilor. Bug-ul care te împinge să folosești telefonul la volan

Situația este cu atât mai neplăcută cu cât Waze și Android Auto fac parte din ecosistemul Google. Utilizatorii s-au așteptat ca o funcție atât de simplă și importantă să fie reparată rapid. La momentul publicării informațiilor, compania nu anunțase însă un termen clar pentru distribuirea unei corecții către toate dispozitivele afectate.

Un buton mic, un risc mare

În mod normal, anularea unei rute în Waze ar trebui să necesite o singură atingere. Șoferul apasă pe simbolul „X”, iar aplicația revine la hartă. Eroarea raportată face ca atingerea să fie ignorată, în timp ce traseul, instrucțiunile și ora estimată de sosire rămân active.

Problema nu blochează complet navigația. Tocmai de aceea poate părea minoră. În realitate, ea devine periculoasă atunci când îl determină pe șofer să caute o altă metodă în timp ce mașina se deplasează. Telefonul poate fi așezat într-un suport, într-un buzunar, într-o geantă sau conectat prin cablu într-o zonă greu accesibilă.

Unii utilizatori au constatat că butonul funcționează după mai multe apăsări. Metoda nu este însă sigură. Șoferul trebuie să își mute privirea de la drum pentru mai mult timp și poate selecta accidental alte elemente de pe ecran. O simplă comandă ajunge astfel să necesite atenție repetată.

Situația contrazice rolul sistemului Android Auto. Platforma ar trebui să ofere acces rapid la navigație, muzică, apeluri și mesaje, fără folosirea directă a smartphone-ului. Mai multe comenzi utile din Android Auto pot fi activate vocal, tocmai pentru a limita atingerile și distragerea atenției.

Problema apare pe mai multe telefoane

Primele reclamații au apărut în luna martie. Utilizatorii au descris același comportament pe modele diferite de telefoane și pe sisteme multimedia instalate de mai mulți producători auto. Nu pare să fie vorba despre o incompatibilitate izolată între Waze și un singur dispozitiv.

Au fost menționate telefoane Google Pixel, dar și mai multe modele Samsung. Inclusiv utilizatori de Galaxy S26 Ultra au raportat că nu puteau opri traseul de pe ecranul Android Auto. Asta sugerează că eroarea ar putea ține de interacțiunea dintre aplicație și platforma auto, nu de performanța telefonului.