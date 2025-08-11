Ultima ora
Încă un județ din România îngropat de inteligență artificială și inovația din China. Cât de grave sunt concedierile provocate de AI
11 aug. 2025
de Alexandru Puiu

Industria IT din Iași traversează în 2025 una dintre cele mai dificile perioade din ultimul deceniu. În primele șapte luni ale anului, opt companii locale au notificat oficial Inspectoratul Teritorial de Muncă în legătură cu intenția de a face concedieri colective, vizând aproape 1.500 de angajați. Din acest total, 940 provin din domeniul dezvoltării de software la comandă, un sector considerat până recent drept motorul economiei locale.

Cauzele sunt multiple, însă două tendințe ies în evidență: automatizarea accelerată prin inteligență artificială și presiunea economică venită din China, în special în industria auto. Potrivit antreprenorului Mugurel Rusu, nu eliminarea facilităților fiscale a provocat acest val de restructurări, ci adoptarea AI-ului la scară largă, care reduce nevoia de forță de muncă umană în anumite procese, și schimbările din piața auto europeană, afectată de competitivitatea tot mai agresivă a Chinei.

Ce companii au fost afectate

Amazon Development Center, cel mai mare angajator din IT-ul ieșean, a confirmat renunțarea la câteva sute de angajați, cifra neoficială vehiculată fiind de peste 500. Deși parte din disponibilizări au vizat și biroul din București, impactul se reflectă în statisticile din Iași, deoarece sediul social este aici.

În industria auto, Continental Iași, recent redenumită Aumovio, a pierdut zeci de angajați în acest an, estimările neoficiale apropiindu-se de o sută. În aceeași zonă, Hella își închide complet centrul de cercetare din Iași, deschis cu doar doi ani în urmă, disponibilizând 66 de ingineri software specializați în senzori radar, plus încă opt persoane care vor rămâne temporar pentru tranziția proiectelor. Grupul german a invocat scăderea volumului de proiecte și „schimbările drastice” din peisajul auto european.

Compania Preh România, furnizor global pentru industria automotive, a anunțat disponibilizarea a 600 de salariați din totalul de 2.075, măsura fiind aplicată treptat între aprilie și septembrie 2025. Nu toate aceste concedieri sunt în Iași, dar piața locală resimte indirect efectele.

Un semnal de alarmă pentru hub-ul tech ieșean

Cele 1.479 de concedieri anunțate oficial arată o recalibrare dureroasă a ecosistemului IT din Iași. Nu este vorba despre un colaps, însă e clar că perioada de expansiune rapidă a ajuns la final. Companiile globale își regândesc strategiile, reduc costurile și se adaptează la un mediu în care AI-ul și presiunile externe schimbă regulile jocului.

Pentru un oraș care și-a construit brandul de hub tehnologic, următoarea perioadă va fi un test al rezilienței și al capacității de a atrage noi investiții. Adaptarea competențelor, diversificarea proiectelor și integrarea responsabilă a inteligenței artificiale vor fi esențiale pentru ca Iașiul să-și păstreze statutul de pol al inovației.

