Ultima ora
Accidentul de funicular de la Lisabona: Primul raport indică ruperea unui cablu. Totul s-a întâmplat în mai puțin de 50 de secunde
08 sept. 2025 | 07:30
de Alexandru Puiu

Meseriile care vor înlocuite de inteligență artificială – top 40 joburi pe cale de dispariție

Actualitate
Meseriile care vor înlocuite de inteligență artificială - top 40 joburi pe cale de dispariție
Locuri de muncă în 2025

Inteligența artificială nu mai este doar un concept futurist, ci o realitate care începe să rescrie piața muncii într-un ritm accelerat. Tot mai multe companii adoptă sisteme AI pentru sarcini complexe, de la redactare și analiză de date până la suport pentru clienți. În acest context, Microsoft a publicat un studiu amplu despre impactul AI asupra locurilor de muncă, atrăgând atenția că anumite meserii riscă să dispară sau să fie transformate radical.

Lista cuprinde 40 de profesii considerate vulnerabile, iar multe dintre ele se regăsesc chiar în domenii tradițional „umane”, precum jurnalismul, traducerea sau relațiile publice. Deși nu toate joburile vor dispărea complet, o bună parte din sarcinile repetitive vor fi preluate de algoritmi, reducând nevoia de personal uman.

Studiul Microsoft și concluziile experților

Raportul „Lucrând cu IA: măsurarea implicațiilor ocupaționale ale inteligenței artificiale generative” s-a bazat pe analiza a peste 200.000 de interacțiuni cu Microsoft Copilot. Rezultatele au arătat că AI este deja folosit masiv pentru colectarea de informații, redactare și instruire, exact zonele în care numeroase meserii au acum cea mai mare suprapunere cu capabilitățile acestei tehnologii.

Vezi și:
Uneltele de inteligență artificială utile pentru elevi, ca să învețe mai bine în noul an școlar
Inteligența artificială care, după ce a furat cât a furat, a decis să mai și plătească. Cum dă Anthropic peste 1,5 miliarde de dolari autorilor după ce și-a antrenat modelele pe cărțile lor

Antreprenorul și profesorul Carlos Fenollosa a publicat, pe baza aceluiași studiu, lista completă a celor 40 de meserii aflate în pericol. Printre acestea se regăsesc scriitori, jurnaliști, traducători, editori, corectori, analiști de piață sau dezvoltatori web. În același timp, domenii aparent mai stabile, precum cel financiar sau educațional, nu sunt ferite de schimbări majore, pentru că AI poate deja să ofere consultanță personalizată sau să predea concepte de bază.

Top 40 de joburi pe cale de dispariție

Lista meseriilor cu risc ridicat de automatizare include atât roluri creative și academice, cât și funcții operaționale. Printre cele mai expuse se numără:

  • interpreți și traducători, scriitori și autori, corectori, editori;

  • analiști media, reporteri, jurnaliști și specialiști în relații publice;

  • programatori CNC, dezvoltatori web, specialiști în știința datelor;

  • consilieri financiari, funcționari bancari, analiști de management;

  • modele, agenți imobiliari, telemarketeri sau operatori telefonici.

De remarcat că vulnerabilitatea nu vine doar din faptul că AI poate executa aceste sarcini, ci și din eficiența și rapiditatea cu care o face, de multe ori fără costuri suplimentare.

Ce înseamnă aceste schimbări pentru angajați

Este esențial de subliniat că dispariția completă a meseriilor nu este un scenariu garantat. Mai degrabă, multe dintre aceste joburi vor suferi transformări semnificative, în care oamenii vor lucra cot la cot cu AI. Spre exemplu, un jurnalist ar putea folosi instrumente de inteligență artificială pentru documentare rapidă, dar analiza și interpretarea datelor vor rămâne în sarcina lui.

Pe de altă parte, companiile care adoptă AI vor reduce inevitabil posturile redundante. Angajații vor fi puși în fața nevoii de a-și diversifica abilitățile și de a învăța să folosească aceste instrumente ca parteneri de lucru. De aici rezultă și o oportunitate: adaptabilitatea și competențele digitale vor deveni cheia supraviețuirii pe piața muncii.

Prima ninsoare în București vine înainte de decembrie. Meteorologii anunță o iarnă grea în România
Recomandări
INTERVIU – reprezentant GOG, o platformă de distribuție digitală de jocuri video, vorbește despre conservarea jocurilor, legi europene și rolul comunității în viitorul gamingului
EXCLUSIV
INTERVIU – reprezentant GOG, o platformă de distribuție digitală de jocuri video, vorbește despre conservarea jocurilor, legi europene și rolul comunității în viitorul gamingului
Cutremurul imobiliar începe în 2026 – majorarea impozitelor de la 1 ianuarie se va vedea în prețuri la apartamentele din România
Cutremurul imobiliar începe în 2026 – majorarea impozitelor de la 1 ianuarie se va vedea în prețuri la apartamentele din România
Huawei și emoția spectacolului „Micul Prinț” la TNB: când tehnologia și arta se îmbină armonios
SPECIAL
Huawei și emoția spectacolului „Micul Prinț” la TNB: când tehnologia și arta se îmbină armonios
Când s-ar putea renunța la CASS pentru pensiile mai mari de 3.000 lei – explicațiile ministrului Muncii
Când s-ar putea renunța la CASS pentru pensiile mai mari de 3.000 lei – explicațiile ministrului Muncii
Ce au pățit românii după cum majorarea TVA-ului, a accizelor și desființarea subvențiilor. Nota de plată, deloc neglijabilă
Ce au pățit românii după cum majorarea TVA-ului, a accizelor și desființarea subvențiilor. Nota de plată, deloc neglijabilă
Care este diferența dintre ajutor de deces și ajutor de înmormantare. Cum se stabilesc sumele
Care este diferența dintre ajutor de deces și ajutor de înmormantare. Cum se stabilesc sumele
O altă bancă dispare din România, ce se întâmplă cu banii de pe card. Clienții trebuie să-l înlocuiască până pe 30 octombrie
O altă bancă dispare din România, ce se întâmplă cu banii de pe card. Clienții trebuie să-l înlocuiască până pe 30 octombrie
Amendă de 600 de lei pentru viteză mică pe străzile din România. Care este viteza minimă de deplasare pe autostradă
Amendă de 600 de lei pentru viteză mică pe străzile din România. Care este viteza minimă de deplasare pe autostradă
Revista presei
Adevarul
Războiul care n-a mai fost. Aliații plănuiau să oprească înaintarea URSS în Europa printr-un atac nuclear
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Rețeta de dulceață de mere, ca la bunica acasă. Feliile ies lucioase, transparente, iar siropul este limpede și aromat
Playtech Știri
Horoscop luni, 8 septembrie 2025. Cele 4 zodii influențate de Luna Sângerie – vor trece printr-o adevărata furtună
Playtech Știri
Horoscop japonez 8–14 septembrie 2025. Zodia care va avea parte de provocări în următoarele zile
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...