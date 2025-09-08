Meseriile care vor înlocuite de inteligență artificială – top 40 joburi pe cale de dispariție

Inteligența artificială nu mai este doar un concept futurist, ci o realitate care începe să rescrie piața muncii într-un ritm accelerat. Tot mai multe companii adoptă sisteme AI pentru sarcini complexe, de la redactare și analiză de date până la suport pentru clienți. În acest context, Microsoft a publicat un studiu amplu despre impactul AI asupra locurilor de muncă, atrăgând atenția că anumite meserii riscă să dispară sau să fie transformate radical.

Lista cuprinde 40 de profesii considerate vulnerabile, iar multe dintre ele se regăsesc chiar în domenii tradițional „umane”, precum jurnalismul, traducerea sau relațiile publice. Deși nu toate joburile vor dispărea complet, o bună parte din sarcinile repetitive vor fi preluate de algoritmi, reducând nevoia de personal uman.

Studiul Microsoft și concluziile experților

Raportul „Lucrând cu IA: măsurarea implicațiilor ocupaționale ale inteligenței artificiale generative” s-a bazat pe analiza a peste 200.000 de interacțiuni cu Microsoft Copilot. Rezultatele au arătat că AI este deja folosit masiv pentru colectarea de informații, redactare și instruire, exact zonele în care numeroase meserii au acum cea mai mare suprapunere cu capabilitățile acestei tehnologii.

Antreprenorul și profesorul Carlos Fenollosa a publicat, pe baza aceluiași studiu, lista completă a celor 40 de meserii aflate în pericol. Printre acestea se regăsesc scriitori, jurnaliști, traducători, editori, corectori, analiști de piață sau dezvoltatori web. În același timp, domenii aparent mai stabile, precum cel financiar sau educațional, nu sunt ferite de schimbări majore, pentru că AI poate deja să ofere consultanță personalizată sau să predea concepte de bază.

Top 40 de joburi pe cale de dispariție

Lista meseriilor cu risc ridicat de automatizare include atât roluri creative și academice, cât și funcții operaționale. Printre cele mai expuse se numără:

interpreți și traducători, scriitori și autori, corectori, editori;

analiști media, reporteri, jurnaliști și specialiști în relații publice;

programatori CNC, dezvoltatori web, specialiști în știința datelor;

consilieri financiari, funcționari bancari, analiști de management;

modele, agenți imobiliari, telemarketeri sau operatori telefonici.

De remarcat că vulnerabilitatea nu vine doar din faptul că AI poate executa aceste sarcini, ci și din eficiența și rapiditatea cu care o face, de multe ori fără costuri suplimentare.

Ce înseamnă aceste schimbări pentru angajați

Este esențial de subliniat că dispariția completă a meseriilor nu este un scenariu garantat. Mai degrabă, multe dintre aceste joburi vor suferi transformări semnificative, în care oamenii vor lucra cot la cot cu AI. Spre exemplu, un jurnalist ar putea folosi instrumente de inteligență artificială pentru documentare rapidă, dar analiza și interpretarea datelor vor rămâne în sarcina lui.

Pe de altă parte, companiile care adoptă AI vor reduce inevitabil posturile redundante. Angajații vor fi puși în fața nevoii de a-și diversifica abilitățile și de a învăța să folosească aceste instrumente ca parteneri de lucru. De aici rezultă și o oportunitate: adaptabilitatea și competențele digitale vor deveni cheia supraviețuirii pe piața muncii.