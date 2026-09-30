Întrebarea la care să nu răspunzi în grabă când ești oprit de Poliție în trafic. Ce recomandă un avocat șoferilor

„Niciodată, niciodată să nu răspunzi la această întrebare. Dacă conduci și te oprește poliția, e important să fii atent la ce spui”, spune avocatul.

De exemplu, un șofer poate răspunde: „Pentru că aveam 80 km/h în loc de 50?” sau „Pentru că am trecut pe galben?”. În acest fel, persoana respectivă oferă din proprie inițiativă informații despre comportamentul său la volan.

Recomandarea avocatului trebuie însă pusă în context. Aceasta se referă la Spania și nu înseamnă că, în România, o simplă afirmație a conducătorului auto este suficientă pentru orice sancțiune. Polițistul trebuie să constate contravenția și să respecte procedurile prevăzute de legislația rutieră. Cu alte cuvinte, este prudent să nu ghicești motivul opririi, dar nici nu trebuie creată impresia că orice răspuns dat polițistului produce automat o amendă.

Cum poți proceda în timpul controlului

Șoferul poate aștepta ca agentul de poliție să îi comunice motivul opririi, fără să înceapă să enumere posibile abateri. În același timp, trebuie să respecte solicitările legale ale polițistului și să prezinte documentele cerute.

În România, conducătorii de vehicule sunt obligați, la solicitarea polițistului rutier, să înmâneze documentele prevăzute de lege și să respecte indicațiile acestuia.

Prin urmare, sfatul nu trebuie interpretat ca un îndemn de a refuza controlul sau de a nu coopera cu Poliția, ci pur și simplu de a nu oferi inutil informații despre presupuse abateri.

Cât costă viteza în România în 2026

Depășirea vitezei este una dintre situațiile în care diferențele aparent mici pot conta mult. Începând cu 1 iulie 2026, punctul-amendă este de 216,25 lei, după majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei.

Codul rutier stabilește sancțiunile în funcție de cât de mult a fost depășită limita. Pentru depășiri de 10-20 km/h se aplică două sau trei puncte-amendă, ceea ce înseamnă între 432,50 și 648,75 lei. La depășirea cu 21-30 km/h, sancțiunea este de patru sau cinci puncte-amendă, adică între 865 și 1.081,25 lei.