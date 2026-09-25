Mașinile care nu vor mai putea circula în București în anumite intervale orare. Amenzi de până la 5.000 de lei. Ce prevede proiectul
Bucureștiul ar putea introduce noi restricții de circulație pentru vehiculele folosite la aprovizionarea magazinelor și firmelor, dar și pentru cele care desfășoară activități de curierat.
Măsura urmărește reducerea aglomerației în intervalele în care traficul din Capitală atinge cele mai ridicate valori.
Proiectul prevede interzicerea circulației și staționării acestor vehicule în două intervale orare de vârf: 7:00-9:00 și 17:00-19:00.
Documentul se află în circuitul administrativ al Consiliului General al Municipiului București, iar măsurile nu sunt încă în vigoare. Primăria Capitalei a publicat anterior proiectul în procedura de consultare publică.
Ce mașini ar urma să nu mai circule în orele de vârf
Restricția îi vizează pe cei care folosesc autovehicule pentru aprovizionarea cu mărfuri și pentru activități de curierat. În cazul aprovizionării, sunt incluse transportul și livrarea bunurilor, precum și operațiunile de încărcare și descărcare destinate firmelor, instituțiilor și altor persoane juridice.
În cazul curieratului, proiectul se referă la vehiculele utilizate pentru colectarea, transportarea și livrarea coletelor, documentelor sau altor bunuri. Primăria a inclus explicit aprovizionarea, curieratul și anumite activități de salubrizare în proiectul privind stabilirea unor intervale pentru desfășurarea acestor operațiuni în București.
Practic, dacă proiectul va fi adoptat în forma propusă, o parte dintre livrările care se fac în prezent dimineața sau la finalul programului de lucru vor trebui mutate în afara orelor de vârf.
Ce vehicule vor fi exceptate de la restricții
Proiectul prevede și o serie de excepții, astfel încât transporturile considerate esențiale sau urgente să poată fi realizate în continuare.
Restricțiile nu ar urma să se aplice vehiculelor serviciilor de urgență și de ordine publică și nici celor folosite de structurile din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale.
Exceptate vor fi și intervențiile operatorilor de utilități atunci când trebuie remediate avarii, incidente sau alte situații urgente. De asemenea, vor putea circula vehiculele care transportă medicamente, produse sanguine, organe, țesuturi și celule destinate transplantului, precum și materiale sanitare necesare intervențiilor sau tratamentelor urgente.
O altă categorie exceptată este cea a serviciilor de catering și a transporturilor de produse alimentare perisabile, refrigerate sau congelate, atunci când acestea sunt efectuate cu vehicule frigorifice.
Șoferii care se încadrează într-o excepție vor trebui să poată demonstra acest lucru. La solicitarea autorităților, conducătorul vehiculului va prezenta documente din care să rezulte natura transportului și motivul pentru care poate circula în intervalul restricționat.
Amenzi de până la 5.000 de lei pentru nerespectarea interdicției
Nerespectarea noilor reguli ar urma să fie considerată contravenție. Proiectul prevede amenzi cuprinse între 3.000 și 5.000 de lei, iar verificările și sancțiunile ar urma să fie realizate de polițiștii locali.
Dacă va fi adoptată, hotărârea ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027, ceea ce le-ar oferi operatorilor economici o perioadă pentru reorganizarea programului de aprovizionare și livrare.
Inițiatorii justifică măsura prin nivelul ridicat al traficului din București. Vehiculele utilizate pentru aprovizionare, curierat și alte activități logistice trebuie frecvent să oprească sau să staționeze pentru încărcarea și descărcarea bunurilor, ceea ce poate afecta suplimentar circulația în orele aglomerate. Proiectul publicat de Primărie vizează tocmai reglementarea programului acestor activități.
Bucureștiul urmează modelul aplicat și în alte orașe
Ideea unor intervale speciale pentru aprovizionare nu este nouă la nivelul marilor orașe. În documentația proiectului sunt invocate exemple precum Cluj-Napoca, Timișoara, Sibiu, Craiova, Satu Mare, Oradea, Constanța și Brașov, unde sunt folosite în anumite zone ferestre orare sau restricții temporale pentru activitățile logistice.
În București, însă, proiectul a generat și obiecții în etapa consultării publice. Printre argumentele transmise Primăriei se numără posibilele costuri suplimentare pentru magazinele mici și firmele de curierat, precum și dificultatea reorganizării livrărilor în afara programului obișnuit. Acestea sunt opinii formulate în cadrul consultării, nu concluzii ale municipalității.
Deocamdată, restricțiile trebuie tratate drept măsuri propuse, nu reguli deja aplicabile. Forma finală poate fi modificată în procesul de adoptare, iar noile obligații vor deveni efective doar dacă proiectul va fi aprobat de Consiliul General.