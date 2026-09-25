Mașinile care nu vor mai putea circula în București în anumite intervale orare. Amenzi de până la 5.000 de lei. Ce prevede proiectul

Proiectul prevede interzicerea circulației și staționării acestor vehicule în două intervale orare de vârf: 7:00-9:00 și 17:00-19:00.

Documentul se află în circuitul administrativ al Consiliului General al Municipiului București, iar măsurile nu sunt încă în vigoare. Primăria Capitalei a publicat anterior proiectul în procedura de consultare publică.

Ce mașini ar urma să nu mai circule în orele de vârf

Restricția îi vizează pe cei care folosesc autovehicule pentru aprovizionarea cu mărfuri și pentru activități de curierat. În cazul aprovizionării, sunt incluse transportul și livrarea bunurilor, precum și operațiunile de încărcare și descărcare destinate firmelor, instituțiilor și altor persoane juridice.

În cazul curieratului, proiectul se referă la vehiculele utilizate pentru colectarea, transportarea și livrarea coletelor, documentelor sau altor bunuri. Primăria a inclus explicit aprovizionarea, curieratul și anumite activități de salubrizare în proiectul privind stabilirea unor intervale pentru desfășurarea acestor operațiuni în București.

Practic, dacă proiectul va fi adoptat în forma propusă, o parte dintre livrările care se fac în prezent dimineața sau la finalul programului de lucru vor trebui mutate în afara orelor de vârf.

Ce vehicule vor fi exceptate de la restricții

Proiectul prevede și o serie de excepții, astfel încât transporturile considerate esențiale sau urgente să poată fi realizate în continuare.

Restricțiile nu ar urma să se aplice vehiculelor serviciilor de urgență și de ordine publică și nici celor folosite de structurile din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale.