Temperaturile au coborât sub zero grade Celsius în mai multe localități din România. Cum va fi vremea în următoarele zile

Informațiile au fost furnizate Agerpres de Halada Szilard, meteorologul de serviciu de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud Sibiu. În schimb, la Odorheiu Secuiesc minima a rămas pozitivă, la 2,1 grade, iar stația montană de la Bucin a înregistrat 2,8 grade Celsius.

Cele mai mici valori au fost măsurate între orele 6:00 și 7:00, în apropierea răsăritului. Potrivit meteorologului, temperaturile sunt sub mediile obișnuite ale perioadei, însă nu reprezintă recorduri.

Este al doilea episod cu temperaturi negative din această toamnă în Harghita. În noaptea de 27 spre 28 septembrie, la Miercurea-Ciuc fusese înregistrată o minimă de −1,5 grade, astfel că valoarea de miercuri dimineață a fost cu 2,2 grade mai mică.

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Cum influențează inversiunea termică temperaturile de dimineață

Minimele au fost înregistrate în condiții de vreme stabilă, presiune atmosferică ridicată și inversiune termică. Acest fenomen poate explica situațiile în care o localitate aflată la o altitudine mai mică are temperaturi mai scăzute decât o stație montană.

În mod obișnuit, temperatura aerului scade odată cu altitudinea. În timpul unei inversiuni, această relație se schimbă într-un strat al atmosferei, iar aerul mai cald se află deasupra celui rece.

Potrivit serviciului meteorologic britanic Met Office, inversiunile apar frecvent în zonele cu presiune ridicată. Stratul de aer mai cald poate limita amestecul aerului și poate menține aerul rece în apropierea solului.