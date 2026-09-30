Temperaturile au coborât sub zero grade Celsius în mai multe localități din România. Cum va fi vremea în următoarele zile
Temperaturile au coborât sub zero grade în mai multe localități din Harghita miercuri dimineață, 30 septembrie. La Miercurea-Ciuc, minima a ajuns la −3,7 grade Celsius, iar în zonele cu temperaturi negative s-a format brumă. Meteorologii anunță că diminețile reci vor continua și în următoarea săptămână, deși vremea va fi relativ frumoasă în timpul zilei.
Unde s-au înregistrat temperaturi negative
Miercurea-Ciuc a avut cea mai scăzută temperatură dintre localitățile din județ pentru care au fost comunicate valori. La Joseni, termometrele au indicat o minimă de −1,8 grade, iar la Toplița s-au înregistrat −1,7 grade Celsius.
Informațiile au fost furnizate Agerpres de Halada Szilard, meteorologul de serviciu de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud Sibiu. În schimb, la Odorheiu Secuiesc minima a rămas pozitivă, la 2,1 grade, iar stația montană de la Bucin a înregistrat 2,8 grade Celsius.
Cele mai mici valori au fost măsurate între orele 6:00 și 7:00, în apropierea răsăritului. Potrivit meteorologului, temperaturile sunt sub mediile obișnuite ale perioadei, însă nu reprezintă recorduri.
Este al doilea episod cu temperaturi negative din această toamnă în Harghita. În noaptea de 27 spre 28 septembrie, la Miercurea-Ciuc fusese înregistrată o minimă de −1,5 grade, astfel că valoarea de miercuri dimineață a fost cu 2,2 grade mai mică.
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Cum influențează inversiunea termică temperaturile de dimineață
Minimele au fost înregistrate în condiții de vreme stabilă, presiune atmosferică ridicată și inversiune termică. Acest fenomen poate explica situațiile în care o localitate aflată la o altitudine mai mică are temperaturi mai scăzute decât o stație montană.
În mod obișnuit, temperatura aerului scade odată cu altitudinea. În timpul unei inversiuni, această relație se schimbă într-un strat al atmosferei, iar aerul mai cald se află deasupra celui rece.
Potrivit serviciului meteorologic britanic Met Office, inversiunile apar frecvent în zonele cu presiune ridicată. Stratul de aer mai cald poate limita amestecul aerului și poate menține aerul rece în apropierea solului.
Nopțile senine și calme favorizează, de asemenea, răcirea suprafețelor. Solul și obiectele expuse pot avea temperaturi mai mici decât aerul din jur, ceea ce favorizează apariția brumei atunci când există suficientă umiditate. În Harghita, bruma a fost observată în zonele unde temperaturile au coborât sub zero grade.
Diminețile reci continuă, iar încălzirea a început în unele cartiere
Pentru următoarea săptămână, meteorologii estimează că vremea va rămâne stabilă în Harghita. Zilele vor fi relativ frumoase, însă diminețile pot aduce din nou temperaturi negative, comparabile cu cele înregistrate miercuri, precum și brumă.
La Miercurea-Ciuc, furnizarea încălzirii în sistem centralizat a început deja în cartierele în care asociațiile de locatari au solicitat acest serviciu. Pornirea încălzirii s-a făcut, așadar, în funcție de cererile primite.
Directoarea GOSCOM Miercurea-Ciuc, Biro Hajnalka, a declarat pentru Agerpres că în următoarele zile este posibilă extinderea furnizării agentului termic în întregul oraș. Programul avut în vedere este de trei-patru ore, dimineața și seara.
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