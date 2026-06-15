Greșeala pentru care șoferii pot primi o amendă de 350 de euro în Thassos. Poți rămâne și fără permis
Vacanța unor turiști sârbi pe insula Thassos a început într-un mod neașteptat. La doar câteva minute după ce au coborât de pe feribot în portul Limenas, aceștia au fost opriți de poliție și sancționați pentru o abatere rutieră care, în Grecia, este tratată cu maximă seriozitate.
Șoferul a primit o amendă de 350 de euro, iar permisul de conducere i-a fost reținut temporar, după ce a efectuat o manevră interzisă în trafic.
O manevră aparent banală le-a adus o sancțiune usturătoare
Potrivit publicației sârbe Blic, incidentul s-a petrecut imediat după sosirea grupului pe insulă. Turiștii intenționau să oprească în apropierea unui magazin și au efectuat un viraj la stânga fără să observe indicatorul care interzicea această manevră.
Aceștia au declarat că atenția le-a fost distrasă pentru câteva momente, iar faptul că un alt vehicul aflat în fața lor a efectuat aceeași manevră i-a făcut să creadă că aceasta este permisă.
Polițiștii rutieri au intervenit însă imediat și au aplicat sancțiunea prevăzută de legislația elenă.
Permisul a fost reținut pe loc
Turiștii au povestit că au încercat să explice circumstanțele în care s-a produs abaterea, însă autoritățile nu au făcut nicio excepție.
Potrivit acestora, polițiștii le-au comunicat că amenda este de 350 de euro și că șoferul nu mai poate conduce până la expirarea perioadei de suspendare aplicate.
În lipsa unei alte persoane care să preia volanul, grupul a fost nevoit să găsească o altă soluție de transport pentru a-și continua călătoria.
Regulile din Grecia sunt aplicate cu strictețe
Cazul a stârnit numeroase comentarii pe rețelele sociale, unde mai mulți șoferi familiarizați cu drumurile din Grecia au atras atenția că marcajele și indicatoarele trebuie respectate cu strictețe.
Unii au explicat că în apropierea unor magazine, benzinării sau intersecții există frecvent linii continue și indicatoare care interzic virajele la stânga, iar încălcarea acestora poate atrage sancțiuni severe.
Experiența turiștilor sârbi reprezintă un avertisment pentru cei care aleg să meargă cu mașina în Thassos sau în alte zone din Grecia. Chiar și o manevră care poate părea minoră poate fi sancționată cu sute de euro și poate duce la suspendarea permisului de conducere.
Specialiștii recomandă șoferilor să fie foarte atenți la indicatoare, să nu urmeze automat manevrele efectuate de alte vehicule și să își păstreze concentrarea, mai ales după drumuri lungi și obositoare către destinația de vacanță.