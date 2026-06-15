Greșeala pentru care șoferii pot primi o amendă de 350 de euro în Thassos. Poți rămâne și fără permis

O manevră aparent banală le-a adus o sancțiune usturătoare

Potrivit publicației sârbe Blic, incidentul s-a petrecut imediat după sosirea grupului pe insulă. Turiștii intenționau să oprească în apropierea unui magazin și au efectuat un viraj la stânga fără să observe indicatorul care interzicea această manevră.

Aceștia au declarat că atenția le-a fost distrasă pentru câteva momente, iar faptul că un alt vehicul aflat în fața lor a efectuat aceeași manevră i-a făcut să creadă că aceasta este permisă.

Polițiștii rutieri au intervenit însă imediat și au aplicat sancțiunea prevăzută de legislația elenă.

Permisul a fost reținut pe loc

Turiștii au povestit că au încercat să explice circumstanțele în care s-a produs abaterea, însă autoritățile nu au făcut nicio excepție.

Potrivit acestora, polițiștii le-au comunicat că amenda este de 350 de euro și că șoferul nu mai poate conduce până la expirarea perioadei de suspendare aplicate.

În lipsa unei alte persoane care să preia volanul, grupul a fost nevoit să găsească o altă soluție de transport pentru a-și continua călătoria.

Regulile din Grecia sunt aplicate cu strictețe

Cazul a stârnit numeroase comentarii pe rețelele sociale, unde mai mulți șoferi familiarizați cu drumurile din Grecia au atras atenția că marcajele și indicatoarele trebuie respectate cu strictețe.