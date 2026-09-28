INTERVIU EXCLUSIV | „Ultimele scrisori ale bunicii”, filmul care a pornit dintr-o cutie cu scrisori și a devenit o confruntare cu trecutul. Regizoarea Olga Lucovnicova: „Istoria trece prin mijlocul familiilor”

Filmul nu încearcă să ofere un răspuns concret sau didactic. Mai degrabă lasă deschise niște întrebări care, pentru mine, au devenit tot mai importante pe parcurs: când se termină, de fapt, un război? Ce rămâne din el într-o familie? Și câte generații sunt necesare ca ceea ce s-a rupt să poată fi, dacă nu reparat, măcar înțeles?

Ozana Mazilu (Playtech): Filmul vorbește despre o familie, dar și despre felul în care trecutul sovietic continuă să influențeze prezentul. Ai ajuns să vezi propria familie ca pe un fel de microcosmos al unei istorii mult mai mari?

Olga Lucovnicova: Da, cred că este foarte greu să privești istoria unei familii din spațiul sovietic separat de sistemul în care a trăit. Sistemul sovietic a intrat adânc în viața privată, în felul în care oamenii gândeau despre ei înșiși, despre familie și despre trecut. Proiectul sovietic urmărea, până la urmă, și formarea unui anumit tip de om nou, „omul sovietic”. Alexievici scrie despre oamenii formați în Uniunea Sovietică ca despre oameni care gândeau, vorbeau și își aminteau într-un anumit fel. Vorbește și despre distanța dintre aceste generații și cele care au venit după. Eu simt această distanță foarte puternic în relația cu tata. Uneori am impresia că privim același trecut din două lumi diferite și tocmai de aceea am simțit nevoia să înțeleg mai bine cum s-a format generația lui și de ce vedem atât de diferit aceleași lucruri. Deși tata a plecat încă din tinerețe din Rusia sovietică cât de departe a putut, stabilindu-se în Moldova, la granița de vest a uniunii, când vorbea despre istoria sovietică o făcea adesea în limbajul în care o învățase: prin evenimente, experiența colectivă și istoria mare. Mult mai greu îi venea să vorbească despre propria familie și despre el însuși. Acolo apăreau tăcerile, durerea și lucrurile rămase nespuse, dar și multe lucruri pe care nici el nu le știa și pe care le-a descoperit împreună cu mine în timpul filmărilor. De fapt, și istoria familiei noastre fusese cenzurată: unele lucruri fuseseră povestite într-un anumit fel, altele ascunse sau pur și simplu uitate. Iar istoria sovietică, văzută prin prisma unei singure familii, capătă o altă scară. Nu mai este doar despre lideri, ideologii și marile evenimente, ci despre viața de zi cu zi a unor oameni reali. Sper că filmul reușește să deschidă măcar puțin această perspectivă.

Ozana Mazilu (Playtech): În film există mai multe generații care privesc diferit trecutul, Uniunea Sovietică și prezentul. Care dintre aceste diferențe de perspectivă ți-a fost cel mai greu să o înțelegi sau să o accepți personal?

Olga Lucovnicova: Cel mai greu mi-a fost să înțeleg perspectiva tatălui meu, tocmai pentru că era cea mai contradictorie. Îi era foarte dor de Așa, de casa copilăriei, de locurile în care crescuse, și totuși, când a avut posibilitatea, a plecat cât de departe a putut. Ani de zile și-a dorit să se întoarcă, dar când am ajuns acolo împreună, nostalgia s-a transformat în tristețe și în respingere. Aceeași contradicție apărea și când vorbea despre Uniunea Sovietică. Îi era greu să o critice deschis, ca și cum ceva din interior îl oprea. Și totuși, îmi povestise toată viața despre absurditățile și nedreptățile sistemului, despre lucrurile care i se păreau greșite încă din copilărie și despre cum îi contrazicea pe adulți, inclusiv pe profesori, atunci când ceva nu avea sens pentru el.

În timpul filmărilor, această contradicție a devenit și mai greu de navigat, pentru că s-a schimbat și dinamica dintre noi. În viața de zi cu zi suntem tată și fiică, iar el este obișnuit să aibă autoritatea părintelui. În film însă, eu eram regizoarea, iar el protagonistul. Rolurile se inversau într-un fel și cred că nu i-a fost întotdeauna ușor să accepte asta. Uneori îi puneam întrebări despre trecutul sovietic, despre familie sau despre propriile lui sentimente și, deși îl cunosc de o viață, răspunsurile lui mă surprindeau. Evita întrebarea, schimba subiectul sau începea să vorbească despre cu totul altceva. La început mă frustra foarte mult. Cu timpul însă, am început să înțeleg că și aceste evitări spuneau ceva. Uneori, ceea ce un om nu poate sau nu vrea să spună despre trecut poate fi la fel de important ca ceea ce spune.

Ozana Mazilu (Playtech): Ai vorbit despre relația ta cu limba rusă și despre faptul că nu vrei ca ea să fie redusă la discursul politic al prezentului. Ce înseamnă limba rusă pentru tine astăzi, ca moldoveancă și ca cineast?

Olga Lucovnicova: Am crescut într-o familie bilingvă, deși acasă vorbeam mai mult în rusă. Și mama mea a crescut într-o familie mixtă: tatăl ei era ucrainean, iar mama ei româncă din Basarabia. S-au cunoscut la sfârșitul anilor ’50, în Kazahstan, iar limba lor comună era rusa. Când s-au întors în Moldova sovietică, rusa a rămas limba familiei. Mama vorbește româna, pe care a învățat-o în familia mamei sale, dar nu a studiat-o niciodată la școală și o vorbește și astăzi cu un accent rusesc foarte puternic. Astfel, în familia mea, rusa era limba de acasă, iar româna o vorbeam cu bunica și cu rudele ei. Bunica era profesoară de limba română și a încercat să mă învețe, iar tata a insistat apoi să merg la grădiniță și la școală în limba română. Acum, cu soțul meu, vorbim română acasă și, de când suntem împreună, limba mea română s-a îmbunătățit mult. În același timp, gândesc în paralel în trei limbi: rusă, română și engleză. Uneori îmi este greu să-mi dau seama în ce limbă îmi vine un gând sau să-l construiesc până la capăt într-o singură limbă.

M-am gândit foarte mult și în ce limbă trebuie să fie filmul, mai ales vocea și reflecțiile mele. M-am întrebat dacă nu ar trebui să fie în română. Poate că ar fi fost mai simplu astăzi, când limba rusă este atât de ușor asociată cu Putin, Kremlinul și războiul. Dar pentru mine rusa nu poate fi redusă la asta. Știu foarte bine că în Moldova limba rusă are și o istorie politică dureroasă, legată de dominația sovietică și de rusificare. Nu vreau să șterg sau să idealizez această istorie. Dar, în același timp, pentru mine este limba în care părinții mei mi-au spus că mă iubesc, limba poveștilor cu care am adormit și limba în care tata mi-a povestit despre familia pe care încerc acum să o înțeleg. De aceea, să renunț la limba rusă din cauza lui Putin ar însemna, pentru mine, să-i dau și mai multă putere. Războiul și transformările din interiorul Rusiei mi-au luat deja posibilitatea de a-mi vedea atât familia din Ucraina, cât și pe cea din Rusia, unde nu mai am voie să intru. Dar nu vreau să le dau și puterea de a-mi lua o limbă care face parte din mine.

Poate că tocmai această contradicție spune ceva despre propria mea istorie. Limba rusă poate purta în același timp memoria unei dominații și memoria celor mai intime momente ale copilăriei mele. Avem tendința să separăm lucrurile în alb și negru, dar viețile oamenilor rămân adesea undeva între ele. Iar eu m-am născut chiar în acest „între”: în Moldova, într-o familie cu rădăcini românești, ucrainene și rusești, într-un moment în care Uniunea Sovietică se destrăma și în regiune începeau alte rupturi. Filmul meu vine, într-un fel, tocmai din acest spațiu dintre lumi.

Ozana Mazilu (Playtech): Tăcerea este aproape un personaj al filmului. Există lucruri pe care o familie le poate transmite generațiilor următoare tocmai prin faptul că nu vorbește despre ele?

Olga Lucovnicova: Cred că uneori tocmai prin tăcere se transmit cele mai profunde experiențe. Marianne Hirsch scrie despre asta în relație cu postmemoria: despre felul în care absențele, lucrurile nespuse și experiențele pe care nu le-am trăit direct pot continua să existe în generațiile următoare. Pentru mine, una dintre provocările filmului a fost tocmai să găsesc o formă pentru această tăcere. Cum filmezi ceva ce nu se spune, dar care este foarte prezent? Cum faci vizibilă o absență?

Și a fost dificil nu doar cinematografic, ci și personal. Într-o conversație de familie, tăcerea poate deveni foarte apăsătoare. Când eram în spatele camerei, îmi era mai ușor să o las să existe. Când eram însă în fața camerei, împreună cu familia mea, îmi era mult mai greu să o suport. Am simțit asta mai ales în scena reuniunii de familie de la începutul filmului. Am filmat-o în prima săptămână din ianuarie 2022. Eram rude, dar în același timp eram aproape niște străini unii pentru alții. Aveam nevoie să vorbim, dar între noi existau foarte multe lucruri nespuse, bariere și autocenzură. Și tocmai în momentele în care tăcerea devenea mai importantă, eu eram cea care o rupea. Spuneam ceva, puneam o altă întrebare, schimbam subiectul, pentru că nu puteam suporta acel gol. A fost una dintre contradicțiile procesului: voiam să fac un film despre tăcere, dar a trebuit mai întâi să învăț eu însămi să nu mă grăbesc să o umplu.

Ozana Mazilu (Playtech): Ai construit filmul pe trei niveluri – realitatea observată, scrisorile bunicii și propria ta voce. De ce ai simțit că această poveste nu putea fi spusă doar prin metoda clasică a documentarului observațional?

Olga Lucovnicova: Este al doilea film pe care îl fac la persoana întâi și probabil ultimul. Prefer să fiu în spatele camerei și să observ. Dar am o problemă cu ideea documentarului observațional „pur”, în care regizorul pretinde că este o prezență neutră, un fel de „fly on the wall”. Nu cred în această neutralitate. În filmul la persoana întâi, subiectivitatea regizorului este asumată și expusă, iar asta mi se pare mai onest. Ca și în Nanu Tudor, m-a interesat diferența dintre ceea ce vedem într-o familie și ceea ce rămâne ascuns. În Ultimele scrisori ale bunicii, imaginile filmate ne arată o realitate, familia în prezent. Apoi apar scrisorile bunicii, care fisurează această imagine și ne arată că dedesubt există ceva nerezolvat. Prin ele intrăm în lumea ei interioară, în suferința ei, dar se deschid și întrebări mai mari despre familie, despre trecutul sovietic și despre felul în care acest trecut continuă să influențeze prezentul. Iar între aceste două realități este vocea mea din prezent, vocea celui care cercetează și încearcă să le pună în legătură și să le înțeleagă. Eu sunt cea care deschide și citește scrisorile, pune întrebările și încearcă să reconstruiască această poveste la mai bine de treizeci de ani de la moartea ei. De aceea era nevoie și de vocea mea, chiar dacă nu sunt o mare adeptă a voice-over-ului și prefer să vorbesc prin imagini. Inițial îmi imaginam filmul altfel și voiam să fiu mai prezentă în cadru, dar circumstanțele au făcut asta imposibil. A trebuit să găsesc alte forme prin care prezența și perspectiva mea să rămână în film. Uneori, în documentar, nu doar regizorul regizează, ci și realitatea, circumstanțele și situațiile care scapă controlului și dorințelor noastre.

Ozana Mazilu (Playtech): Ai spus că până și apartamentul familiei devine un fel de personaj al filmului, un spațiu în care au crescut mai multe generații. Cât de important este un loc fizic pentru păstrarea memoriei unei familii?

Olga Lucovnicova: De la început mi-am dorit ca apartamentul să fie un personaj al filmului, la fel cum am lucrat și cu casa în Nanu Tudor. Pentru mine, casa este un fel de depozit al memoriei unei familii: un spațiu pe care îl asociem cu intimitatea și siguranța, dar în care rămân și foarte multe lucruri despre care nu se vorbește în afara lui. Apartamentul acesta străbunica mea l-a primit de la uzina la care lucra, în perioada lui Hrușciov, când statul sovietic construia masiv astfel de locuințe. Era un apartament cu o singură cameră, la etajul cinci, fără lift, deși străbunica mea avea un handicap locomotor. Mai târziu, bunica mea a locuit acolo împreună cu mama ei, soțul și cei doi copii, așteptând ani de zile o altă locuință pe care nu a mai primit-o. După moartea ei, acolo a rămas bunicul meu vitreg, iar astăzi locuiește acolo vărul meu.

Când tata a intrat în apartament, după atâția ani, a început să-și amintească unde stătea masa, unde își făcea temele, unde se juca. Dar odată cu aceste amintiri au revenit și altele. O ușă care pentru mine era pur și simplu ușa unei debarale era pentru el locul în care era închis în întuneric drept pedeapsă și unde uneori era pus să stea în genunchi pe boabe de mazăre. Ceva asemănător a fost și cu scrisorile bunicii. Mult timp am încercat să-l conving să le citească, însă refuza mereu. Deja spre sfârșitul filmărilor mi-a explicat că, atunci când le deschide, aude vocea mamei lui, intonația ei. Cred că locurile și obiectele pot funcționa în același fel: păstrează ceva ce memoria nu poate întotdeauna accesa singură. De aceea am încercat să vorbesc cu tata despre aceleași amintiri în locuri diferite, uneori foarte aproape de locul în care se petrecuseră, alteori la mii de kilometri distanță. Și de fiecare dată povestea se schimba puțin. Unele amintiri veneau cu dor, altele cu durere, tăcere sau chiar cu refuzul de a vorbi. Pentru mine, asta arată cât de mult memoria nu există doar în mintea noastră. Uneori are nevoie de un loc, de un obiect, de un miros, de un gust, de o melodie, de o voce care să o readucă la suprafață.

Ozana Mazilu (Playtech): După cinci ani petrecuți lucrând la această poveste, simți că ai găsit răspunsurile pe care le căutai despre bunica ta sau ai rămas, de fapt, cu și mai multe întrebări?

Olga Lucovnicova: Este foarte greu să spui că ai ajuns să cunoști un om pe care nu l-ai întâlnit niciodată și pe care încerci să-l reconstruiești din fragmentele rămase în urmă. Pe lângă film, viața bunicii mele a devenit nucleul cercetării mele doctorale în Belgia, la KU Leuven și LUCA School of Arts, finanțată de Research Foundation – Flanders (FWO). După cinci ani și peste 300 de pagini de cercetare, tot nu cred că pot spune că știu cine a fost cu adevărat Antonina. Dar acum o cunosc din mai multe perspective: prin felul în care și-o amintesc oamenii care au cunoscut-o, prin propriile ei scrisori, prin fotografii, prin locurile în care a trăit și prin felul în care viața ei a rămas documentată în arhivele sovietice. Fiecare dintre aceste surse păstrează o altă versiune a ei și niciuna nu este completă. Poate că acesta este și răspunsul pe care l-am găsit după acești cinci ani: nu pot reconstrui complet un om și nici nu pot găsi o singură explicație pentru viața sau moartea lui. Dar pot înțelege mult mai bine lumea în care a trăit și circumstanțele prin care a trecut. Și, într-un fel, asta mi-a adus o liniște pe care nu o aveam când am început. Nu mai simt aceeași nevoie de a găsi un răspuns definitiv. Am reușit să-i înțeleg povestea suficient cât să o las, în sfârșit, în trecut, acolo unde îi este locul.

Ozana Mazilu (Playtech): „Ultimele scrisori ale bunicii” vorbește despre memorie, traumă, război și despre riscul ca anumite povești să fie din nou reduse la tăcere. Te sperie ideea că istoria pe care generația bunicii tale a trăit-o poate reveni, sub alte forme, în prezent?

Olga Lucovnicova: Mă speria înainte această posibilitate, dar realitatea s-a dovedit mult mai dură decât ceea ce îmi puteam imagina. Nu mi-aș fi închipuit că va începe un război de asemenea amploare în Ucraina, cu atât de multe vieți pierdute și distruse. Într-un fel, întrebarea dacă trecutul poate reveni a încetat pentru mine să mai fie una teoretică.

M-am gândit mult în acești ani la ceea ce Nikolay Epple numește „trecutul inconfortabil” (uncomfortable past)- acele părți ale istoriei pe care unei societăți îi este greu să le accepte și să le integreze în propria memorie, mai ales atunci când presupun confruntarea cu crimele propriului stat și cu problema responsabilității. În cazul Rusiei, Epple arată că o confruntare reală cu violența de stat și cu trecutul sovietic a rămas incompletă. Pentru el, „a lucra” cu un asemenea trecut înseamnă nu doar să-l cunoști, ci să-l recunoști, să cercetezi responsabilitățile, să accepți ceea ce s-a întâmplat și să-i găsești un loc în memoria colectivă. Fără acest proces, trecutul nu dispare pur și simplu, ci continuă să influențeze felul în care o societate se înțelege pe sine și își construiește prezentul.

Această muncă nu se oprește la nivelul statului sau al istoriei oficiale. Ea poate începe și în interiorul familiei. Și acolo există propriile noastre „trecuturi inconfortabile”: lucruri pe care preferăm să nu le știm, secrete, rușine, vinovăție, experiențe dureroase și contradicții care nu se potrivesc întotdeauna cu povestea pe care ne-am obișnuit să o spunem despre noi înșine. Pentru mine, filmul a devenit tocmai un asemenea exercițiu: să privesc trecutul familiei mele fără să încerc să-l fac mai frumos sau mai simplu decât a fost și să-l accept cu bine și cu rău.

Nu cred că simplul fapt de a cunoaște trecutul ne protejează automat de repetarea lui. Dar cred că atunci când îl reducem la tăcere, îl negăm sau păstrăm doar versiunea care ne convine, ne este mult mai greu să recunoaștem felul în care continuă să acționeze în prezent. Poate că una dintre posibilitățile de a ieși din acest cerc este tocmai această muncă de înțelegere și asumare, la nivelul unei societăți, dar și în interiorul propriei familii.

Ozana Mazilu (Playtech): După ce un spectator vede „Ultimele scrisori ale bunicii”, ce ți-ai dori mai mult: să înțeleagă ceva despre istoria fostului spațiu sovietic sau să plece acasă și să înceapă să pună întrebări despre propria familie?

Olga Lucovnicova: Mi-aș dori, înainte de toate, ca filmul să lase în urmă niște întrebări și puțin curaj de a privi spre propriul trecut. Dacă un spectator pleacă acasă și începe să pună întrebări despre propria familie, să înțeleagă mai bine de unde vine și, prin asta, prezentul în care trăiește, pentru mine ar fi deja o victorie. Iar dacă această înțelegere îl ajută să construiască un viitor puțin mai conștient, atunci filmul și-a făcut treaba.

Inițial însă, filmul a pornit dintr-o nevoie mai personală și poate chiar puțin egoistă. Aveam nevoie să fac eu însămi acest drum, chiar dacă s-a dovedit mult mai complicat și mai dureros decât îmi imaginasem. Una dintre cele mai mari temeri era reacția tatălui meu. În timpul filmărilor, relația noastră a trecut prin momente foarte dificile, la un moment dat, timp de câteva luni, aproape că nu am vorbit. Tata a văzut filmul terminat pentru prima dată la premiera mondială, la Festival dei Popoli, la Florența. La sfârșit mi-a spus că este mulțumit de film. Dar poate și mai important este că, după tot acest proces, simt că suntem mai apropiați și, într-un fel, mai liberi în relația noastră cu trecutul.

Sper ca filmul să poată deveni un impuls și pentru alți oameni, nu doar pentru cei din fostul spațiu sovietic. Fiecare familie și fiecare societate are propriile răni, tăceri și istorii greu de atins. Nu putem schimba ceea ce s-a întâmplat și nici vindeca totul. Dar cu atât mai greu ne putem elibera de un trecut pe care refuzăm să-l privim, să-l înțelegem și să-l acceptăm.