INTERVIU EXCLUSIV în România. Lionel Boyce, despre finalul „The Bear” de pe Disney+: „Îl vedem pe Marcus mai vulnerabil ca niciodată”

Sunt câteva scene foarte bune. Una dintre ele este între Marcus și Luca și mi-a rămas în minte din motive evidente. Îl vezi pe Marcus într-un mod mai uman, mai vulnerabil decât l-am văzut până acum. Mai există și o scenă între Marcus și Sydney care mi-a plăcut mult. Marcus a fost mereu liantul grupului, omul care aducea o formă de respiro, iar în sezonul acesta descoperim și alte nuanțe ale lui. Îmi plac acele momente de revelație pe care serialul le face atât de bine: nu sunt mari, spectaculoase sau monumentale, ci mici și precise. Se întâmplă ceva, faci brusc legătura și simți că înțelegi personajul puțin mai bine decât înainte.

În continuare, redau integral răspunsurile lui Lionel Boyce la întrebările celorlalți jurnaliști, într-o conversație despre evoluția lui Marcus, tensiunea din ultimul sezon, relațiile formate pe platoul de filmare și finalul unei experiențe care a însemnat mult pentru distribuția „The Bear”.

Iar dacă vrei să citești un interviu mai vechi pe care i l-am luat lui Ebon Moss-Bachrach, despre sezonul 3 din The Bear, o poți face aici.

Interviu cu Lionel Boyce despre sezonul 5 din „The Bear”

Î: La începutul serialului, timpul pare să fie unul dintre protagoniști. Ce înseamnă timpul pentru tine: un dușman sau un aliat?

Lionel Boyce: Pentru mine, timpul nu este nici una, nici alta. Este ceva ce ne umanizează. E un concept creat complet de oameni și există doar în relație cu noi, nu și cu celelalte ființe.

Noi folosim timpul pentru a măsura creșterea, ceea ce este temporar sau permanent și tot ce se întâmplă între aceste repere. Așa îl văd eu: ca pe un lucru care ne face umani, fără să fie în mod inerent pozitiv sau negativ.

Î: Oamenii care lucrează împreună într-o bucătărie ajung deseori să fie foarte apropiați, aproape ca o familie. Ai simțit aceeași apropiere și pe platoul de filmare?

Lionel Boyce: Da, cred că este foarte asemănător. E ca și cum ai fi într-un submarin care se mișcă haotic, cu toată lumea acolo pentru același rezultat final.

Într-un restaurant, fiecare își face partea pentru a crea o experiență pentru client, pentru a servi mâncare, pentru a face ca totul să funcționeze. Pe un platou de filmare se întâmplă același lucru: fiecare contribuie cu ceva pentru ca, la final, să existe serialul sau filmul respectiv.

Cred că apare și senzația aceea de tabără. Stăm împreună multe ore, restul lumii e cumva blocat în afara acelui spațiu, iar tu nu ai de ales decât să te bazezi pe oamenii de lângă tine. Se formează o încredere profesională care ajunge să se transfere și în viața personală. Devine o familie.