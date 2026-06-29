INTERVIU EXCLUSIV în România. Lionel Boyce, despre finalul „The Bear” de pe Disney+: „Îl vedem pe Marcus mai vulnerabil ca niciodată”
Sezonul 5 din „The Bear” („Ursul”), ultimul capitol al serialului premiat de la FX, este disponibil pe Disney+. Noile episoade îi găsesc pe Sydney, Richie și Sugar într-un moment critic, după plecarea lui Carmy din industria gastronomică, cu restaurantul amenințat de lipsa banilor, o posibilă vânzare și presiunea unui ultim serviciu care ar putea schimba totul.
Cu ocazia lansării, Playtech a fost singura publicație din România care a avut acces la un interviu exclusiv cu Lionel Boyce (Project Hail Mary), actorul care îl interpretează pe Marcus. Discuția a avut loc în format roundtable (un interviu pe Zoom în care mai mulți jurnaliști de la publicații internaționale adresează întrebări aceluiași invitat), iar întrebarea adresată de Playtech a fost următoarea: „Există o scenă din acest sezon care ți-a rămas în minte după filmări? Fără spoilere.”, iar Lionel a răspuns:
Sunt câteva scene foarte bune. Una dintre ele este între Marcus și Luca și mi-a rămas în minte din motive evidente. Îl vezi pe Marcus într-un mod mai uman, mai vulnerabil decât l-am văzut până acum. Mai există și o scenă între Marcus și Sydney care mi-a plăcut mult. Marcus a fost mereu liantul grupului, omul care aducea o formă de respiro, iar în sezonul acesta descoperim și alte nuanțe ale lui. Îmi plac acele momente de revelație pe care serialul le face atât de bine: nu sunt mari, spectaculoase sau monumentale, ci mici și precise. Se întâmplă ceva, faci brusc legătura și simți că înțelegi personajul puțin mai bine decât înainte.
În continuare, redau integral răspunsurile lui Lionel Boyce la întrebările celorlalți jurnaliști, într-o conversație despre evoluția lui Marcus, tensiunea din ultimul sezon, relațiile formate pe platoul de filmare și finalul unei experiențe care a însemnat mult pentru distribuția „The Bear”.
Iar dacă vrei să citești un interviu mai vechi pe care i l-am luat lui Ebon Moss-Bachrach, despre sezonul 3 din The Bear, o poți face aici.
Interviu cu Lionel Boyce despre sezonul 5 din „The Bear”
Î: La începutul serialului, timpul pare să fie unul dintre protagoniști. Ce înseamnă timpul pentru tine: un dușman sau un aliat?
Lionel Boyce: Pentru mine, timpul nu este nici una, nici alta. Este ceva ce ne umanizează. E un concept creat complet de oameni și există doar în relație cu noi, nu și cu celelalte ființe.
Noi folosim timpul pentru a măsura creșterea, ceea ce este temporar sau permanent și tot ce se întâmplă între aceste repere. Așa îl văd eu: ca pe un lucru care ne face umani, fără să fie în mod inerent pozitiv sau negativ.
Î: Oamenii care lucrează împreună într-o bucătărie ajung deseori să fie foarte apropiați, aproape ca o familie. Ai simțit aceeași apropiere și pe platoul de filmare?
Lionel Boyce: Da, cred că este foarte asemănător. E ca și cum ai fi într-un submarin care se mișcă haotic, cu toată lumea acolo pentru același rezultat final.
Într-un restaurant, fiecare își face partea pentru a crea o experiență pentru client, pentru a servi mâncare, pentru a face ca totul să funcționeze. Pe un platou de filmare se întâmplă același lucru: fiecare contribuie cu ceva pentru ca, la final, să existe serialul sau filmul respectiv.
Cred că apare și senzația aceea de tabără. Stăm împreună multe ore, restul lumii e cumva blocat în afara acelui spațiu, iar tu nu ai de ales decât să te bazezi pe oamenii de lângă tine. Se formează o încredere profesională care ajunge să se transfere și în viața personală. Devine o familie.
Î: Noul sezon pare aproape ca o navă care se scufundă. Cum se regăsește Marcus într-un context atât de apăsător?
Lionel Boyce: Dacă nava se scufundă, Marcus este în partea în care apa i-a ajuns deja la glezne. Acolo îl găsim la începutul sezonului. Presiunea e mult mai apăsătoare și simte că se apropie de un punct-limită.
Din perspectiva lui, vede pierderile din jur: Jeremy pare că abandonează corabia, Luca face același lucru, mama lui nu mai este, restaurantul se destramă, iar tatăl lui urmează să apară. Toate acestea alimentează și mai mult tensiunea.
Are de dus o luptă grea, mai ales una interioară. Marcus trebuie să găsească o formă de echilibru, pentru că nu are unde să fugă. Trebuie să înțeleagă cum să nu se lase copleșit de presiunea pe care și-o pune singur, încercând să devină perfect și să demonstreze ceva unei persoane care îi este familiară, dar care rămâne, în același timp, un străin intimidant.
Î: Serialul explorează ambiția, presiunea și dezvoltarea personală. Care dintre aceste teme rezonează cel mai mult cu tine?
Lionel Boyce: Dezvoltarea personală. Pentru mine, aceasta este tema cea mai importantă. Dacă dezvoltarea personală ar fi mașina, presiunea și toate celelalte lucruri ar fi combustibilul și roțile.
Evoluția umană a personajelor este unul dintre lucrurile pe care le iubesc cel mai mult la serial. În sezonul 5, oamenii aceștia sunt, în esență, aceiași, însă au devenit persoane complet diferite. Modul în care privesc lumea și în care înțeleg lucrurile s-a schimbat enorm.
Cred că rostul vieții este să înțelegi că totul e trecător și că suntem mereu într-un proces de creștere. De asta avem și motive să mergem mai departe.
Î: Ce ai simțit în momentul în care ai auzit „Cut, that’s a wrap” (n.r. „Gata, s-a încheiat filmarea.”) pentru „The Bear”? Au fost lacrimi, discursuri?
Lionel Boyce: Îți dai seama că se apropie acel moment. Termini scena, știi că e ultima ta scenă, se strânge toată lumea în jur și, deodată, simți că te ia căldura. Îți spui: „Asta e, acum se întâmplă”.
Îmi amintesc că mă uitam în jur, toată lumea aplauda. Eu nu sunt genul care ține discursuri sentimentale. De obicei, sunt persoana care stă într-un colț și observă. Dar am spus câteva cuvinte, pentru că serialul și oamenii aceștia au însemnat foarte mult pentru mine.
A fost un mix ciudat de mândrie și tristețe, ca și cum le-ai agita împreună într-o sticlă și ar începe să iasă la suprafață. Anumite chipuri îți rămân în minte fără să le alegi neapărat.
Am încercat să îmbrățișez pe toată lumea și să le spun câteva lucruri frumoase, pentru că știi că aceea este ultima dată când veți fi împreună în formula aceea. Poate veți mai lucra împreună, poate vă veți întâlni întâmplător pe stradă, dar nu știi ce urmează. Apoi e ca un gol. Devii puțin amorțit, puțin detașat. Am făcut și glume, desigur, ca să mai destind atmosfera.
Î: Ce crezi că s-a schimbat cel mai mult la Marcus?
Lionel Boyce: Marcus a ajuns într-un punct în care face lucrurile în felul lui. A început să își asume responsabilitatea și să își ocupe locul.
La începutul serialului era mai retras. În episodul pilot, părea că doar gravitează în jurul celorlalți, chiar dacă se înțelegea bine cu toată lumea. Era liantul grupului, iar asta însemna și că era foarte maleabil.
Cea mai mare schimbare este că acum își asumă locul într-un mod ferm. Nu mai încearcă să demonstreze ceva, ci pur și simplu este prezent, sigur pe el. Lucrul acesta ajunge la un punct culminant în episodul 7.
Î: Ce îți va lipsi cel mai mult la „The Bear”?
Lionel Boyce: Oamenii. Serialul va exista mereu și îl pot revedea oricând, pot retrăi anumite momente, dar procesul de a-l face împreună cu ceilalți este ceea ce îmi va lipsi cel mai mult.
Îmi vor lipsi scenariile, discuțiile prin mesaje, prima zi de filmare după ce nu ne-am văzut un an și senzația că reluăm exact de unde am rămas. Viața aceea inventată din Chicago, cu toate micile ei detalii și glume, este ceea ce îmi va lipsi.
Î: Care este cel mai valoros lucru pe care ți l-a adus serialul?
Lionel Boyce: Perspectivele și lucrurile pe care le-am învățat. Pentru mine, asta e moneda cea mai valoroasă.
Am înțeles mai bine cum vreau să îmi construiesc drumul ca artist, ca persoană care creează atât în fața, cât și în spatele camerei. Am învățat de la fiecare om cu care am vorbit, nu doar de la o singură persoană.
Uneori aveam lucruri pe care voiam să le întreb discret, alteori puneam întrebarea direct, iar uneori răspunsul venea pur și simplu dintr-o conversație. Din prima zi, am învățat ceva de la fiecare persoană implicată.
Asta îmi place cel mai mult la oameni: fiecare este interesant. Chiar și persoana care pare cea mai plictisitoare poate fi fascinantă, pentru că de multe ori doar încearcă să pară normală într-un colț. Îmi place să vorbesc cu oamenii, să îi fac să se deschidă, pentru că fiecare are foarte multe lucruri în minte. Curiozitatea față de fiecare om implicat în acest serial este, probabil, cel mai important lucru pe care mi l-a oferit experiența asta.