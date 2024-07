INTERVIU The Bear, sezonul 3: Ebon Moss-Bachrach povestește despre continuarea poveștii pe Disney+

Sezonul trei din „The Bear”, disponibil pe Disney+ de azi, 17 iulie, continuă să exploreze viețile intense și dinamice ale personajelor din restaurantul familial condus de Richie Jerimovich, interpretat de Ebon Moss-Bachrach. Cu o combinație unică de comedie și dramă, noul sezon aduce provocări noi atât pe plan personal, cât și profesional pentru echipa restaurantului, accentuând conflictele interne și luptele pentru a menține afacerea pe linia de plutire. Regizat cu aceeași măiestrie care a caracterizat sezoanele anterioare, sezonul trei promite să ofere spectatorilor momente de tensiune, emoție și umor, consolidând și mai mult succesul seriei.

Ebon Moss-Bachrach (născut pe 19 martie 1977) este un actor american, cunoscut mai ales pentru rolul său de manager de restaurant Richie Jerimovich în serialul de comedie-dramă The Bear (2022–prezent), pentru care a primit Premiul Primetime Emmy pentru Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie, precum și o nominalizare la Globul de Aur.

Playtech a discutat cu Ebon despre sezonul trei din The Bear și la ce să se aștepte fanii.

Playtech: Cum te-ai pregătit pentru rolul lui Richie în acest nou sezon?

Ebon Moss-Bachrach: Presupun că nu am făcut nimic concret în pregătirea pentru sezonul trei. Cred că realizarea sezonului unu și al doilea m-a pregătit perfect pentru sezonul trei. Da, sigur, există cu siguranță evoluții în personajul meu, dar la capitolul pregătire, nu, nu am făcut nimic concret. Cred că Richie încearcă să fie un membru mai iubitor al comunității sale.

Playtech: Cum ți-ai descrie personajul și cum ești diferit, dar și la fel cu el?

Ebon Moss-Bachrach: Cred că Richie este o persoană foarte pasionată, sinceră, loială, emoțională, îi pasă foarte profund de lucruri. Așa l-aș descrie, poate încăpățânat. De asemenea, cred că sunt o persoană destul de loială. Dar nu sunt chiar la fel de puternic precum el.

Cred că un punct comun între mine și personajul pe care îl interpretez este paternitatea. Cred că asta este esențial pentru noi doi, pentru amândoi. De asemenea, cred că sunt un ascultător mai bun decât el. Sau măcar sper, oricum.

Playtech: După ce ai câștigat premiul Emmy, ai spus că atunci când te-ai întors pe platoul de filmare, ai simțit puțină presiune, ceea ce este destul de logic. Ai menționat într-unul dintre interviuri că acum nu vrei să dezamăgești. Este un sentiment care crezi că vine în mod natural odată cu presiunea premiilor sau este ceva cu care te lupți mai des tu ca actor?

Ebon Moss-Bachrach: Cred că este ceva cu care ne luptăm cu toții. Cred că este specific unui actor sau a unui actor cu un premiu sau orice altceva important. Cred că fiecare se confruntă în mod constant cu propriul fel de a merita ceea ce face sau de a fi cât se poate de bun. Cred că dacă nu te gândești la tine și la profesie și la viață într-un fel critic, poate că nu faci munca pe care ar trebui să o faci.

Playtech: Cum ai gestionat acest sentiment după aceea? A dispărut, până la urmă?

Ebon Moss-Bachrach: Nu chiar, cred că trăiesc cu autocritica în fiecare zi. Adică, este foarte greu să faci un serial TV și sunt multe distrageri. Toate chestiile astea, nervii care intervin, știi, sunt doar o parte din starea în care mă aflu când sunt într-o scenă, dar apoi mă concentrez doar pe partenerul meu de scenă.

Playtech: Ce ai învățat despre lumea culinară în timpul filmărilor pentru The Bear?

Ebon Moss-Bachrach: Sună simplu și evident, dar am învățat cât de greu este să deschizi și să întreții un restaurant. Eu nu sunt suficient de puternic să fac asta și nu aș încerca niciodată. Cred că este mult mai ușor să deschizi un bar.

Playtech: Gătești?

Ebon Moss-Bachrach: Îmi place să gătesc. Da, îmi place să gătesc pentru familia mea. Îmi place să am oameni la masă și să gătesc pentru prietenii mei.

Dar pentru mine, procesul de gătit este unul personal, relaxant și reconfortant și cred că într-un restaurant, este un alt set de așteptări. Aș dori să păstrez emoția propriului meu gătit. Să gătesc pentru distracție.

Playtech: Cum crezi că s-a schimbat Richie de-a lungul a trei sezoane?

Ebon Moss-Bachrach: E un episod din sezonul doi, când merge la acest restaurant Michelin și se antrenează, este acolo timp de patru zile și are acest fel de trezire. Și își găsește un scop.

Cred că a fost un fel de dinozaur în primul sezon. El exista în trecut și lumea se schimba în jurul lui. Și apoi, prin acel episod și câteva dintre episoadele următoare din sezonul doi, el descoperă că există într-adevăr un loc pentru el în această lume mai modernă.

Dar apoi, între acea realizare pe care o are și apoi o trăire efectivă, acolo este munca. Și în sezonul trei, asta încearcă să facă – să încerce să transforme ideea pe care a avut-o și sentimentele despre a ridica un restaurant. El încearcă să trăiască asta într-un mod de zi cu zi, ceea ce este dificil. Este ușor să ai ideea de a avea acea inspirație, dar să faci treaba este cu adevărat provocarea.

Playtech: De ce crezi că serialul a avut atât de succes și cum te simți să rezoneze oamenii de pe tot globul?

Ebon Moss-Bachrach: Pentru mine este uimitor că serialul a avut legătură cu atât de mulți oameni. Este una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le-am avut în viața mea, că pot fi în toată lumea și pot vorbi cu oameni din atât de multe medii diferite, de toate vârstele.

Este un privilegiu pe care pot să-l am. Face parte din spectacol. De cele mai multe ori, simt că am un loc în primul rând pentru a asista la impactul pe care-l are un asemenea show.

Adică, sună cam grandios, dar în fiecare zi am conversații cu oamenii și este senzațional pentru mine.

Playtech. Cred că pentru niciunul dintre noi este ușor să ne urmărim pe ecran sau să ne auzim vocea și așa mai departe. Așa că vreau să te întreb despre tehnicile sau strategiile pe care le-ai folosit în a juca, în a interpreta un personaj?



Ebon Moss-Bachrach: Nu știu dacă există o tehnică. Nu este un lucru ușor. Cred că doar cu timpul faci să fie din ce în ce mai bine. Sunt foarte critic cu mine, mă uit la scene, le analizez.

Am câteva momente bune de care sunt mulțumit. Și nu mă uit întotdeauna la lucrurile pe care le fac, mă uit la serial per total, pentru că îmi pasă foarte mult de această producție.

Playtech: Poate un sentiment după acest sezon trei?

Ebon Moss-Bachrach: Cred că Richie este o persoană care nu se ocupă de lucruri în majoritatea timpului, în primele două sezoane, iar în al treilea sezon cred că începem să înțelegem mai multe despre cine este el.

De asemenea, există o adevărată tandrețe în sezonul al treilea, cred că se extinde dragostea pentru toate personajele, ca și cum există o blândețe în modul în care sunt tratate.

Și apoi, în cele din urmă, cred că aș spune că au schimbat puțin stilul serialului – un pic mai experimental și mai ambițios.

Playtech: Ce așteptări ai de la fanii serialului în acest nou sezon? Cu ce te aștepți să rămână oamenii din serial?

Ebon Moss-Bachrach: Sunt curios să aud ce cred oamenii despre sezon. Cred că atât de mult timp nu știi ce faci , de fapt, până când oamenii îți spun despre cum au perceput. Adică, am făcut filme care mi se păreau inițial dramatice, dar publicul a râs copios.

Așa că, sunt curios să aud ce cred oamenii despre sezonul trei și îmi pot spune despre ce este vorba.

Playtech: Citești articolele despre producțiile în care joci?

Ebon Moss-Bachrach: Nu chiar. Fără supărare pentru voi ca jurnalişti, dar eu nu citesc prea mult presa.

Playtech: Care a fost partea de care te simți cel mai mândru, în aceste trei sezoane?

Ebon Moss-Bachrach: Partea cea mai împlinitoare este munca pe care o facem în fiecare zi. Este o muncă foarte frumoasă. Toată lumea are o voce pe acel platou. Este o colaborare adevărată, este un loc foarte interesant, de la distribuție, la șefii de departament.

Avem o echipă de aproximativ o sută de oameni, ceea ce nu este imens, dar este un loc cald și primitor. Așa că pentru mine este partea mea preferată din toate acestea. A fost o plăcere să lucrez în această echipă.

Playtech: Nu știu dacă primești des această întrebare, dar din moment ce serialul este atât de mult despre mâncare și gastronomie, am vrut să te întreb despre mâncarea pe care o mănânci, de fapt, pe platou. Este la fel de bună ca și mâncarea pe care o vedem în serie?

Ebon Moss-Bachrach: E diferit, mai ales că restaurantul evoluează. Nu poți hrăni o echipă TV cu caviar și wagyu. Dar da, mâncăm foarte bine. Adică, Chicago este un adevărat oraș al mâncării. Deci, când sunt în Chicago, mănânc foarte bine. Și cateringul nostru este bun. Deci da, nimănui nu-i este foame pe acel platou.

Playtech: Cu ce ​​provocări te-ai confruntat în a portretiza personajul într-un restaurant de lux?

Ebon Moss-Bachrach: Da, a fost o experiență diferită. A fost un mediu complet diferit. Acel episod în care am fost în restaurantul Michelin – stilul de fotografiere a fost foarte diferit, iluminarea era destul de rece și albastră, spre deosebire de mediul mult mai cald dinainte.

De asemenea, a trebuit să mă obișnuiesc să port mult cravată. Acum, personajul este întotdeauna în costum și cravată. Mi-e cam dor de zilele în care îmi puneam pantaloni de sport și un tricou pe mine.

Playtech: La ce proiecte lucrezi acum?

Ebon Moss-Bachrach: Momentan, sunt pe cale să plec în vacanță cu familia mea. Și apoi, după aceea, voi începe să lucrez la Fantastic Four, din Londra. Și apoi probabil ne vom întoarce și vom lucra puțin la The Bear. Și apoi voi face o piesă de teatru.