INTERVIU EXCLUSIV cu Finn Little, Carter din Dutton Ranch: „Un somn a sărit din apă și a speriat toate rațele!”. Actorul vorbește despre noul capitol Yellowstone de pe SkyShowtime
Universul „Yellowstone” continuă pe SkyShowtime cu „Dutton Ranch”, noul serial care îi readuce în prim-plan pe Beth Dutton și Rip Wheeler, interpretați de Kelly Reilly și Cole Hauser, într-un capitol nou, mutat departe de Montana, dar nu și de conflictele, tensiunile și moștenirea complicată a familiei Dutton. Serialul s-a lansat pe platforma de streaming pe 22 mai, cu primele două episoade disponibile la debut, iar restul episoadelor sunt publicate săptămânal. Primul sezon va avea în total nouă episoade.
Pe Playtech am publicat deja interviuri generale cu actorii principali din „Dutton Ranch”, dar și o recenzie a primelor șase episoade, la care am avut acces în avanpremieră prin SkyShowtime. Serialul se dovedește a fi o continuare solidă a universului creat în jurul familiei Dutton, cu o miză nouă, personaje care încearcă să își găsească locul și aceeași atmosferă apăsătoare, construită din loialitate, traumă, putere și alegeri grele.
Iar dacă vrei să citești câteva interviuri exclusive despre un serial inspirat tot din universul Yellowstone, ai aici un material interesant despre The Madison.
De această dată, public un interviu exclusiv pentru Playtech cu Finn Little, actorul care îl interpretează pe Carter, unul dintre personajele care au crescut vizibil de la apariția în „Yellowstone” până în acest nou capitol. În „Dutton Ranch”, Carter nu mai este doar adolescentul vulnerabil ajuns sub aripa lui Beth și Rip, ci un tânăr aflat într-un moment important de maturizare, prins între dorința de a urma modelul lui Rip și nevoia de a-și descoperi propria identitate.
Finn Little a vorbit pentru Playtech despre cum a fost să crească odată cu personajul său, despre diferențele dintre filmările pentru „Yellowstone” și noul serial Dutton Ranch, despre relația lui Carter cu Rip, despre independența pe care începe să o câștige în „Dutton Ranch” și despre ce îl face pe acest personaj atât de rezilient. Dar și despre o scenă amuzantă cu un somn și niște rațe.
INTERVIU Finn Little (Carter, în Dutton Ranch)
Ozana Mazilu (Playtech): Bună, Finn! Felicitări pentru cariera ta! Carter a crescut mult de când l-am cunoscut prima dată în „Yellowstone”. Care a fost cea mai mare provocare în a interpreta o versiune mai matură a lui?
Finn Little: Mersi mult! Cred că a fost important să respect locul din care a pornit Carter și întreaga lui perioadă de creștere din „Yellowstone”. A trebuit să mă asigur că fac lucrurile cum trebuie, mai ales având în vedere noul context al serialului. Cea mai dificilă parte a fost să rămân autentic. Am avut și eu puțină experiență personală în sensul acesta, pentru că am crescut și eu între sezoane. Așa că am încercat să aduc și propria mea perspectivă în felul în care îl joc.
Ozana Mazilu (Playtech): Ai intrat în universul „Yellowstone” când erai foarte tânăr. Privind acum în urmă, cât de mult te-a influențat faptul că ai crescut alături de Carter, atât ca actor, cât și ca persoană?
Finn Little: Enorm. Am început să îl joc pe Carter când aveam 14 ani și a fost o parte foarte mare din viața mea. Faptul că am avut ocazia să îl interpretez în „Yellowstone” mi-a oferit atât de multe oportunități de a exersa actoria pe care o iubesc foarte mult. Cred că m-a construit și în alte aspecte ale vieții, cu siguranță.
Ozana Mazilu (Playtech): Ai vreo poveste amuzantă din culisele filmărilor?
Finn Little: Cred că una dintre poveștile amuzante din acest sezon a fost legată de o scenă cu Natalie Alyn Lind. Aveam o scenă în care hrăneam niște rațe, undeva mai târziu în sezon, cred. Eram pe un ponton și hrăneam rațele, iar la un moment dat un somn a sărit din apă și a speriat toate rațele (n.r. râde). Ea a țipat, iar eu eram pur și simplu foarte curios să înțeleg ce se întâmplase. A fost foarte amuzant. A speriat-o foarte tare!
„Carter ia niște decizii proaste în acest sezon” – Finn Little, Dutton Ranch
Ozana Mazilu (Playtech): „Yellowstone” a fost un succes uriaș. Cum te aștepți ca publicul să primească noul serial?
Finn Little: Este o abordare fresh a universului. Sper ca oamenilor să le placă. Are acel sentiment Yellowstone atunci când îl urmărești, dar este un serial nou. Este propria lui poveste, stă pe picioarele ei. Cred că oamenii vor rezona.
Ozana Mazilu (Playtech): Carter pare prins între dorința de a deveni mai mult ca Rip și încercarea de a-și da seama cine este el ca tânăr. Cum ai descrie criza lui de identitate în acest nou capitol?
Finn Little: Cred că asta face parte din procesul de maturizare. A fost influențat foarte mult de Rip în toți acești ani, iar acum începe, în sfârșit, să simtă puțină independență. Are propria lui cameră. Nu mai doarme în grajduri, cum făcea înainte, și nici în bunkhouse. Are camera lui, are mașina lui, are un anumit nivel de independență. Cred că mereu l-a luat pe Rip drept model, a fost mereu cineva la care Carter s-a uitat cu admirație. Dar începe să învețe, mai ales cu ajutorul Oriannei, această persoană nouă din viața lui, să își accepte propria independență.
Ozana Mazilu (Playtech): Care este lucrul pe care îl iubești cel mai mult la Carter?
Finn Little: Lucrul pe care îl iubesc cel mai mult la el este că este foarte perseverent. A avut parte de multe lucruri grele în viață, probleme de familie, iar apoi, când a ajuns la Yellowstone, a trebuit să se confrunte și acolo cu multă adversitate. Dar faptul că a rămas, că a continuat și că este loial, asta respect foarte mult la el. Îi respect reziliența și loialitatea față de numele Dutton.
Ozana Mazilu (Playtech): Și există ceva ce nu îți place la el?
Finn Little: Ce nu îmi place la el? Nu știu. Cred că nu pot spune asta… va trebui să vedeți. Ia niște decizii proaste în acest sezon, iar eu nu sunt neapărat fanul lor. Se poartă puțin obraznic, dar va învăța din asta. Și asta îl va face mai puternic.
Ozana Mazilu (Playtech): Pentru tine, există o diferență între „Yellowstone” și acest nou serial?
Finn Little: Pentru mine a fost diferit. Avem o distribuție complet nouă, o mare parte din echipă este nouă. Te obișnuiești atât de mult să lucrezi cu toată lumea din „Yellowstone”, în Montana, iar apoi ajungi în Texas. A fost puțin emoționant, pentru că speri ca toată lumea să fie primitoare, dar toți au fost extraordinari. Este foarte diferit față de filmările pentru „Yellowstone”, dar cred că am făcut ceva foarte tare!
„Cred că relația dintre Carter și Orianna este foarte importantă” – Finn Little, Dutton Ranch
Ozana Mazilu (Playtech): Fanii vorbesc deja despre dinamica dintre Carter și Orianna. Fără să intrăm în spoilere, ce face ca această relație să fie atât de importantă pentru evoluția lui în acest sezon?
Finn Little: Cred că relația dintre Carter și Orianna este foarte importantă pentru evoluția lui, pentru că ea îl ajută să vadă lucrurile diferit și să își accepte mai mult independența. Carter începe să iasă din umbra oamenilor pe care i-a admirat atât de mult și să înțeleagă cine este el, separat de modelele pe care le-a avut. Cred că dinamica lor va conta mult în episoadele următoare, pentru că îl împinge într-o direcție nouă.
Ozana Mazilu (Playtech): Cum a fost colaborarea cu regizoarea serialului Christina Alexandra Voros?
Finn Little: Cu Christina? Am avut mai mulți regizori în acest sezon, dar îmi place foarte mult să lucrez cu Christina Voros. Lucrez cu ea de mulți ani. Au venit și regizori noi în acest sezon, precum Phil și Greg, care sunt minunați, dar ador să lucrez cu Christina – înțelege personajele. Cred că este unul dintre cele mai importante motive pentru care acest sezon va funcționa atât de bine. A mai lucrat la „Yellowstone”, este foarte pasionată și înțelege perfect universul. Cred că ea este unul dintre motivele pentru care sezonul acesta va avea succes.
Ozana Mazilu (Playtech): Îți mulțumesc foarte mult! Acestea au fost întrebările mele și îți doresc mult succes în continuare!
Finn Little: Mulțumesc, Ozana. Apreciez mult. La revedere!