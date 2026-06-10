INTERVIU EXCLUSIV cu Finn Little, Carter din Dutton Ranch: „Un somn a sărit din apă și a speriat toate rațele!”. Actorul vorbește despre noul capitol Yellowstone de pe SkyShowtime

Iar dacă vrei să citești câteva interviuri exclusive despre un serial inspirat tot din universul Yellowstone, ai aici un material interesant despre The Madison.

De această dată, public un interviu exclusiv pentru Playtech cu Finn Little, actorul care îl interpretează pe Carter, unul dintre personajele care au crescut vizibil de la apariția în „Yellowstone” până în acest nou capitol. În „Dutton Ranch”, Carter nu mai este doar adolescentul vulnerabil ajuns sub aripa lui Beth și Rip, ci un tânăr aflat într-un moment important de maturizare, prins între dorința de a urma modelul lui Rip și nevoia de a-și descoperi propria identitate.

Finn Little a vorbit pentru Playtech despre cum a fost să crească odată cu personajul său, despre diferențele dintre filmările pentru „Yellowstone” și noul serial Dutton Ranch, despre relația lui Carter cu Rip, despre independența pe care începe să o câștige în „Dutton Ranch” și despre ce îl face pe acest personaj atât de rezilient. Dar și despre o scenă amuzantă cu un somn și niște rațe.

INTERVIU Finn Little (Carter, în Dutton Ranch)

Ozana Mazilu (Playtech): Bună, Finn! Felicitări pentru cariera ta! Carter a crescut mult de când l-am cunoscut prima dată în „Yellowstone”. Care a fost cea mai mare provocare în a interpreta o versiune mai matură a lui?

Finn Little: Mersi mult! Cred că a fost important să respect locul din care a pornit Carter și întreaga lui perioadă de creștere din „Yellowstone”. A trebuit să mă asigur că fac lucrurile cum trebuie, mai ales având în vedere noul context al serialului. Cea mai dificilă parte a fost să rămân autentic. Am avut și eu puțină experiență personală în sensul acesta, pentru că am crescut și eu între sezoane. Așa că am încercat să aduc și propria mea perspectivă în felul în care îl joc.

Ozana Mazilu (Playtech): Ai intrat în universul „Yellowstone” când erai foarte tânăr. Privind acum în urmă, cât de mult te-a influențat faptul că ai crescut alături de Carter, atât ca actor, cât și ca persoană?

Finn Little: Enorm. Am început să îl joc pe Carter când aveam 14 ani și a fost o parte foarte mare din viața mea. Faptul că am avut ocazia să îl interpretez în „Yellowstone” mi-a oferit atât de multe oportunități de a exersa actoria pe care o iubesc foarte mult. Cred că m-a construit și în alte aspecte ale vieții, cu siguranță.

Ozana Mazilu (Playtech): Ai vreo poveste amuzantă din culisele filmărilor?

Finn Little: Cred că una dintre poveștile amuzante din acest sezon a fost legată de o scenă cu Natalie Alyn Lind. Aveam o scenă în care hrăneam niște rațe, undeva mai târziu în sezon, cred. Eram pe un ponton și hrăneam rațele, iar la un moment dat un somn a sărit din apă și a speriat toate rațele (n.r. râde). Ea a țipat, iar eu eram pur și simplu foarte curios să înțeleg ce se întâmplase. A fost foarte amuzant. A speriat-o foarte tare!

„Carter ia niște decizii proaste în acest sezon” – Finn Little, Dutton Ranch

Ozana Mazilu (Playtech): „Yellowstone” a fost un succes uriaș. Cum te aștepți ca publicul să primească noul serial?

Finn Little: Este o abordare fresh a universului. Sper ca oamenilor să le placă. Are acel sentiment Yellowstone atunci când îl urmărești, dar este un serial nou. Este propria lui poveste, stă pe picioarele ei. Cred că oamenii vor rezona.