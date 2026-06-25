Ferma Dutton nu se oprește aici: serialul cu Beth și Rip, reînnoit pentru sezonul doi pe SkyShowtime
Universul „Yellowstone” mai face un pas înainte. „Dutton Ranch (Ferma Dutton)”, noul serial care îi readuce în prim-plan pe Beth Dutton și Rip Wheeler, va avea un al doilea sezon pe SkyShowtime. Anunțul vine la scurt timp după debutul producției, într-un moment în care seria se conturează deja drept unul dintre cele mai puternice lansări de seriale ale platformei.
Dacă vrei să citești câteva interviuri cu actorii, o poți face aici și aici, iar dacă vrei să lecturezi o recenzie a serialului, o poți citi aici.
Pentru fanii lui Beth și Rip, vestea era probabil inevitabilă. Relația dintre cei doi a rămas una dintre forțele emoționale ale universului creat de Taylor Sheridan și John Linson, iar mutarea lor într-un nou teritoriu oferă poveștii suficient spațiu pentru conflicte, alianțe fragile și tensiuni care nu se rezolvă doar cu o privire tăioasă sau o replică memorabilă.
Primele șase episoade din primul sezon sunt deja disponibile pe SkyShowtime, iar episoadele noi apar în fiecare vineri. Sezonul inaugural are nouă episoade și îi duce pe Beth și Rip departe de Montana, într-un peisaj unde regulile vechi nu mai sunt suficiente, iar numele Dutton nu garantează automat supraviețuirea.
Beth și Rip încearcă să construiască ceva al lor
„Dutton Ranch (Ferma Dutton)” îi urmărește pe Beth Dutton, interpretată de Kelly Reilly, și pe Rip Wheeler, jucat de Cole Hauser, într-o etapă complet nouă a vieții lor. După tot ce au traversat în „Yellowstone”, cei doi încearcă să își construiască un viitor împreună în Texas, departe de ranchul familiei și de conflictele care i-au definit ani la rând.
Dar universul Dutton nu funcționează niciodată după reguli simple. În sudul Texasului, Beth și Rip se lovesc de realități dure, de tensiuni locale și de un ranch rival dispus să își apere imperiul cu orice preț. Miza nu este doar financiară, ci și personală, mai ales pentru două personaje care au învățat să supraviețuiască prin loialitate, furie și o formă foarte particulară de iubire.
Mutarea într-un spațiu nou îi oferă serialului șansa de a evita simpla repetare a formulei din „Yellowstone”. Montana rămâne parte din identitatea familiei Dutton, însă Texasul schimbă raportul de forțe și îi scoate pe Beth și Rip din zona în care știau deja cine le sunt aliații și adversarii.
Serialul poate profita astfel de una dintre cele mai interesante dinamici din universul „Yellowstone”: ce se întâmplă când două personaje extrem de puternice trebuie să construiască ceva fără protecția simbolică a familiei, a ranchului original și a puterii pe care numele Dutton o avea în Montana.
Distribuția aduce nume importante în noul capitol
Pe lângă Kelly Reilly și Cole Hauser, distribuția îi include pe Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca și Natalie Alyn Lind. Serialul îi aduce în poveste și pe Ed Harris și Annette Bening, două nume care ridică instant așteptările pentru un proiect construit deja pe conflicte de familie, rivalități teritoriale și personaje cu multe secrete.
Prezența lui Ed Harris este cu atât mai interesantă pentru publicul care urmărește producțiile de tip western modern. Actorul are experiența și gravitatea necesare pentru un personaj care poate deveni rapid o amenințare serioasă pentru Beth și Rip, iar stilul său se potrivește cu atmosfera apăsătoare pe care o cere un serial din universul „Yellowstone”.
Producția este realizată de Paramount Television Studios și 101 Studios. Chad Feehan este creator, producător executiv și showrunner, iar povestea se bazează pe personajele dezvoltate de Taylor Sheridan și John Linson. Din echipa de producători executivi fac parte și Kelly Reilly, Cole Hauser, David C. Glasser, Art Linson, Christina Alexandra Voros și Keith Cox.
Christina Alexandra Voros are și rol de regizor pentru mai multe episoade, inclusiv pentru debutul și finalul sezonului. Alături de ea, Greg Yaitanes, Jessica Lowrey și Phil Abraham completează echipa de regie, un detaliu important pentru un serial care trebuie să păstreze identitatea vizuală a universului „Yellowstone”, dar să își găsească și propriul ton.
Universul Yellowstone se extinde într-un ritm tot mai rapid
Reînnoirea „Dutton Ranch (Ferma Dutton)” confirmă că Paramount și SkyShowtime văd în universul „Yellowstone” mult mai mult decât povestea unei singure familii din Montana. După „1883”, „1923”, „Marshals: A Yellowstone Story” și alte proiecte dezvoltate de Taylor Sheridan, noul serial devine o piesă importantă într-o franciză care continuă să atragă publicul.
„Marshals: A Yellowstone Story”, cu Luke Grimes revenind în rolul lui Kayce Dutton, a fost de asemenea reînnoit rapid, semn că publicul nu s-a desprins de această lume odată cu încheierea serialului principal. Dimpotrivă, poveștile secundare și personajele care au avut mereu potențial pentru propriile conflicte au devenit acum centrul noilor producții.
Pentru SkyShowtime, „Dutton Ranch (Ferma Dutton)” poate deveni unul dintre titlurile-cheie ale verii. Serialul are două personaje deja iubite de public, o distribuție solidă și promisiunea unei povești care nu încearcă să refacă „Yellowstone”, ci să arate ce se întâmplă cu Beth și Rip atunci când trebuie să își apere propriul loc în lume.
Sezonul doi nu are încă o dată de lansare anunțată. Până atunci, primul sezon rămâne ocazia perfectă pentru fanele și fanii universului „Yellowstone” să afle dacă Beth și Rip pot avea, în sfârșit, ceva apropiat de liniște. Sau măcar o formă a liniștii care să fie posibilă pentru doi oameni ca ei.