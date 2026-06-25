Ferma Dutton nu se oprește aici: serialul cu Beth și Rip, reînnoit pentru sezonul doi pe SkyShowtime

Pentru fanii lui Beth și Rip, vestea era probabil inevitabilă. Relația dintre cei doi a rămas una dintre forțele emoționale ale universului creat de Taylor Sheridan și John Linson, iar mutarea lor într-un nou teritoriu oferă poveștii suficient spațiu pentru conflicte, alianțe fragile și tensiuni care nu se rezolvă doar cu o privire tăioasă sau o replică memorabilă.

Primele șase episoade din primul sezon sunt deja disponibile pe SkyShowtime, iar episoadele noi apar în fiecare vineri. Sezonul inaugural are nouă episoade și îi duce pe Beth și Rip departe de Montana, într-un peisaj unde regulile vechi nu mai sunt suficiente, iar numele Dutton nu garantează automat supraviețuirea.

Beth și Rip încearcă să construiască ceva al lor

„Dutton Ranch (Ferma Dutton)” îi urmărește pe Beth Dutton, interpretată de Kelly Reilly, și pe Rip Wheeler, jucat de Cole Hauser, într-o etapă complet nouă a vieții lor. După tot ce au traversat în „Yellowstone”, cei doi încearcă să își construiască un viitor împreună în Texas, departe de ranchul familiei și de conflictele care i-au definit ani la rând.

Dar universul Dutton nu funcționează niciodată după reguli simple. În sudul Texasului, Beth și Rip se lovesc de realități dure, de tensiuni locale și de un ranch rival dispus să își apere imperiul cu orice preț. Miza nu este doar financiară, ci și personală, mai ales pentru două personaje care au învățat să supraviețuiască prin loialitate, furie și o formă foarte particulară de iubire.

Mutarea într-un spațiu nou îi oferă serialului șansa de a evita simpla repetare a formulei din „Yellowstone”. Montana rămâne parte din identitatea familiei Dutton, însă Texasul schimbă raportul de forțe și îi scoate pe Beth și Rip din zona în care știau deja cine le sunt aliații și adversarii.

Serialul poate profita astfel de una dintre cele mai interesante dinamici din universul „Yellowstone”: ce se întâmplă când două personaje extrem de puternice trebuie să construiască ceva fără protecția simbolică a familiei, a ranchului original și a puterii pe care numele Dutton o avea în Montana.

Distribuția aduce nume importante în noul capitol

Pe lângă Kelly Reilly și Cole Hauser, distribuția îi include pe Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca și Natalie Alyn Lind. Serialul îi aduce în poveste și pe Ed Harris și Annette Bening, două nume care ridică instant așteptările pentru un proiect construit deja pe conflicte de familie, rivalități teritoriale și personaje cu multe secrete.