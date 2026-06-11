INTERVIU EXCLUSIV cu Manuela Martelli, actrița principală din God Will Not Help: „Cinematograful este cel mai interesant atunci când pune întrebări, nu când oferă răspunsuri definitive”. Când vezi în cinema „Dumnezeu nu ne va ajuta”

În centrul poveștii se află Teresa, o tânără originară din Chile care ajunge într-o comunitate rigid structurată, pretinzând că este văduva fratelui emigrat al familiei. Prezența ei nu aduce doar neliniște, suspiciune și întrebări fără răspuns, ci devine și o formă de catalizator pentru ceilalți, în special pentru femeile din jurul ei. Într-un spațiu dominat de tăceri, reguli nescrise și ierarhii dure, Teresa devine, treptat, oglindă, amenințare, mister și posibilă sursă de libertate.

Rolul principal este interpretat de Manuela Martelli, actriță și regizoare cunoscută pentru filme precum Machuca, Il Futuro și Chile ’76, lungmetrajul ei de debut ca regizoare. Martelli este una dintre vocile importante ale cinematografiei latino-americane contemporane, cu o carieră construită între actorie și regie, iar în God Will Not Help construiește un personaj care comunică adesea mai mult prin tăcere, privire și prezență fizică decât prin dialog.

Filmul va ajunge în cinematografele din România pe 26 iunie 2026, iar înainte de lansare am discutat în exclusivitate cu Manuela Martelli despre Teresa, despre colaborarea cu Hana Jušić, despre comunicarea dincolo de limbaj, dar și despre felul în care cinemaul poate vorbi despre frică, proiecții, identitate și ambiguitate fără să ofere răspunsuri simple.

INTERVIU exclusiv Manuela Martelli: „Teresa este curajoasă, dar și vulnerabilă”

Ozana Mazilu (Playtech): Care a fost primul lucru care te-a atras la Teresa ca personaj în God Will Not Help?

Manuela Martelli: Primul lucru care m-a atras la Teresa a fost misterul ei. Este un personaj care pare să ascundă mereu ceva, chiar și față de ea însăși. Sunt foarte atrasă de personajele contradictorii, cele care nu pot fi explicate ușor. Teresa este curajoasă, dar și vulnerabilă; are o forță interioară enormă și, în același timp, o singurătate profundă.

Ozana Mazilu (Playtech): Teresa petrece mare parte din film navigând prin tăcere, distanță și neînțelegere. Cum ai abordat transmiterea emoțiilor fără a te baza foarte mult pe dialog?

Manuela Martelli: Pentru mine, a fost un proces foarte fizic. Teresa este o femeie care observă mult și vorbește foarte puțin, așa că emoția trebuia exprimată prin privire, prin corp și prin felul în care ocupă spațiul. De asemenea, era important să înțeleg că nu totul trebuie explicat. De multe ori, tăcerea și simpla prezență comunică ceva mult mai complex și mult mai puțin evident decât cuvintele.

Ozana Mazilu (Playtech): Regizoarea Hana Jušić a descris filmul ca fiind profund legat de ideea comunicării dincolo de limbaj. A influențat această temă modul în care ți-ai construit interpretarea?

Manuela Martelli: Foarte mult. De fapt, propria mea experiență din timpul filmărilor a semănat în multe feluri cu cea a Teresei. Eram într-o țară a cărei limbă nu o vorbeam, înconjurată de oameni care comunicau adesea între ei în croată, o limbă complet inaccesibilă pentru mine. În timpul pregătirii și al filmărilor, am lucrat cu ciobani locali, dintre care unii nu vorbeau engleza. La început am simțit o anumită frustrare, pentru că voiam să pot vorbi mai mult cu ei.

Dar petrecând timp împreună, s-a creat o legătură foarte specială, bazată mai mult pe gesturi, priviri și, mai ales, pe a învăța de la ei și a-i observa. Mi-am dat seama că umorul nu se bazează doar pe cuvinte. A fost o descoperire frumoasă. Experiența a fost foarte importantă pentru mine, pentru că mi-a permis să înțeleg din interior prin ce trece Teresa, precum și relația ei cu Milena. Acea dualitate de a rămâne parțial în afara lumii cuiva, deși ești înconjurată de oameni, și, în același timp, de a forma o conexiune profundă cu o persoană dintr-o cultură complet diferită de a ta.