INTERVIU Elevul de doar 16 ani care nu știe programare, dar a creat Jarvis cu AI: asistentul util care îți vede ecranul și îți simplifică munca

Partea cu adevărat surprinzătoare este cine l-a construit. În spatele Jarvis se află Mihai Matei, un elev de 16 ani din Sibiu, care spune deschis că nu știe programare în sensul clasic al cuvântului. Produsul a fost construit cu ajutorul AI-ului, iar Mihai a coordonat direcția, funcțiile, testarea și deciziile de produs. Practic, a folosit instrumentele AI nu doar ca să automatizeze bucăți de muncă, ci ca să înlocuiască ceea ce, în mod normal, ar fi presupus o echipă tehnică întreagă.

Am vorbit cu Mihai Matei ca să aflu cum a ajuns un elev de liceu să construiască un asistent AI pentru desktop, ce înseamnă, concret, un produs „AI-built”, cât de sigur este Jarvis când are acces la ecran și la aplicații personale, dar și cum vede el viitorul unei tehnologii care promite să mute inteligența artificială dintr-o fereastră separată direct în viața de zi cu zi a utilizatorilor.

INTERVIU Mihai Matei, fondator Jarvis

Ozana Mazilu (Playtech): Ai 16 ani și ai construit singur Jarvis. Care a fost momentul concret în care ți-ai dat seama că ideea asta poate deveni un produs real, nu doar un experiment cu AI?

Mihai Matei: Momentul a venit destul de natural, din frustrare. Foloseam des ChatGPT ca să mă ajute să mă descurc pe site-uri complicate pe care intram prima dată, lucruri care altfel mi-ar fi luat mult timp să le înțeleg singur. Problema era fluxul în sine: făceam un screenshot, intram în ChatGPT, îi explicam pe scurt contextul, mă întorceam la tab-ul cu site-ul, făceam primul pas pe care mi-l spunea, apoi iar înapoi ca să văd ce urmează, și tot așa. Pierdeam enorm de mult timp doar mutându-mă între aplicația de AI și locul unde lucram efectiv. Atunci mi-am dat seama că adevărata problemă nu e AI-ul în sine, ci faptul că stă închis într-un tab separat, departe de ceea ce faci tu. Dacă AI-ul ar fi fost direct acolo, pe ecran, cu mine, tot acel du-te – vino ar fi dispărut. Aia a fost ideea din care a pornit Jarvis.

Ozana Mazilu (Playtech): Spui că Jarvis pornește de la o idee simplă: AI-ul trebuie să fie disponibil exact când apare întrebarea. Ce problemă te enerva cel mai tare la ChatGPT, Claude sau alte aplicații AI clasice?

Mihai Matei: Cel mai mult mă enerva că trebuia să reconstruiesc contextul de fiecare dată, de la zero. Aplicațiile clasice de AI nu știu nimic despre ce faci tu în momentul ăla: pe ce ecran ești, la ce lucrezi, ce ai făcut acum cinci minute. Așa că, înainte să primești orice ajutor, tu ești cel care muncește: explici, copiezi, dai paste, descrii situația. AI-ul e foarte deștept, dar stă într-o cameră separată și tu trebuie să-i cari tot contextul până la el. Mi se părea pe dos: instrumentul care ar trebui să-mi economisească timp îmi cerea, de fapt, timp în plus. Jarvis pornește exact de aici. Vrea să fie deja în cameră cu tine, să vadă ce vezi tu, ca să nu mai pierzi minute doar ca să-l aduci la curent.

Ozana Mazilu (Playtech): Pentru cine ai construit Jarvis la început: pentru tine, pentru oameni care lucrează în tech sau pentru orice utilizator care vrea AI direct pe desktop?

Mihai Matei: L-am construit pentru toată lumea, sincer. Cred cu tărie că AI-ul poate ajuta pe oricine să creeze mai multă valoare, nu e un lucru rezervat doar oamenilor din tech. Dar, pe parcurs, am observat ceva: mulți oameni obișnuiți pur și simplu nu folosesc AI-ul zi de zi, chiar dacă ar avea de câștigat enorm. Și nu pentru că nu sunt capabili, ci pentru că modul în care e împachetat acum — un tab separat, o aplicație în care trebuie să intri intenționat — e prea departe de viața lor de zi cu zi. Așa că m-am gândit că trebuie să existe un mod mult mai simplu, în care AI-ul vine la tine, exact unde ești, fără să fie nevoie să-l cauți. Asta e direcția spre care merge Jarvis.

Ozana Mazilu (Playtech): Ce face Jarvis diferit față de un chatbot obișnuit, în afară de faptul că stă ca o bară mică pe ecran?

Mihai Matei: Pe lângă faptul că stă ca o bară mică pe ecran, sunt trei lucruri care îl fac cu adevărat diferit.

Primul e memoria. Jarvis adună lucruri despre tine din aplicațiile pe care le conectezi, din ecranul pe care îl vede, din ce îi spui și din ce află în urma task-urilor pe care le face. Și, important, memoria asta evoluează constant: se schimbă pe măsură ce îl folosești, uită lucrurile când nu mai sunt relevante, le actualizează când se schimbă. Nu e o listă fixă, e ceva viu.