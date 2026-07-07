Cum creezi cont Disney+ și cum funcționează abonamentul

Cum creezi contul Disney+ pas cu pas

Cel mai simplu este să intri pe pagina oficială Disney+ de pe telefon sau laptop. Apeși pe butonul de abonare, introduci o adresă de e-mail la care ai acces și alegi o parolă sigură. Folosește o parolă diferită de cea de la e-mail sau de la rețelele sociale, mai ales pentru că în cont vor fi păstrate detalii despre abonament și plată.

După acest pas, Disney+ îți va cere să alegi abonamentul disponibil în România. Platforma oferă în prezent planurile Disney+ Standard și Disney+ Premium, iar diferențele pot ține de calitatea video, descărcări, numărul de ecrane pe care poți urmări simultan și funcțiile disponibile. Verifică atent opțiunile afișate înainte de plată, deoarece acestea se pot actualiza în timp.

Apoi trebuie să introduci metoda de plată acceptată. În funcție de dispozitivul folosit, plata poate fi procesată direct de Disney+, prin App Store, Google Play sau printr-un partener de telecomunicații și televiziune care include serviciul într-o ofertă. După confirmarea plății, primești acces la catalog și poți începe imediat vizionarea.

Dacă îți creezi contul direct pe televizor, procesul poate fi mai greoi, fiindcă trebuie să scrii e-mailul și parola cu telecomanda. O variantă mai rapidă este să îți faci mai întâi contul pe telefon sau laptop, apoi să te conectezi pe Smart TV. În unele situații, aplicația de pe televizor afișează un cod de activare, pe care îl introduci de pe mobil pentru a conecta rapid dispozitivul. Poți vedea pașii compleți în ghidul despre cum instalezi Disney+ pe televizor.

Cum funcționează abonamentul și reînnoirea lunară

Abonamentul Disney+ se reînnoiește automat până când alegi să îl anulezi. Asta înseamnă că suma aferentă planului selectat este retrasă la fiecare perioadă de facturare, de obicei lunar, iar accesul la filme și seriale rămâne activ cât timp plata este procesată corect.

Poți verifica tipul de abonament, data următoarei plăți și metoda de facturare din secțiunea „Cont” sau „Abonament”. Dacă te-ai abonat prin Apple, Google sau un operator, trebuie să gestionezi plata din acel serviciu, nu neapărat din pagina Disney+. Disney+ precizează că anularea oprește plățile viitoare, iar accesul rămâne disponibil până la sfârșitul perioadei deja achitate.

Nu este nevoie să îți ștergi contul dacă vrei doar să te oprești pentru o perioadă. Poți anula abonamentul, iar profilurile, lista de favorite și istoricul pot rămâne asociate contului. Când revii, te autentifici cu aceeași adresă de e-mail și reactivezi planul dorit.