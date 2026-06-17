OpenAI se lovește de nota de plată a revoluției AI. De ce ChatGPT ar putea deveni mult mai scump decât abonamentul de azi

Modelul cu abonament fix începe să scârțâie

În prezent, OpenAI are două lumi de pricing care coexistă. Pe de o parte, utilizatorii obișnuiți plătesc abonamente lunare pentru ChatGPT, de la planuri mai ieftine până la variante premium. Pe de altă parte, dezvoltatorii și companiile care folosesc API-ul plătesc în funcție de tokeni, adică în funcție de cât text, imagine, audio sau calcul consumă efectiv.

Problema apare atunci când utilizatorii de abonamente fixe folosesc modelele foarte intens. Pentru un client care plătește lunar o sumă clară, experiența pare simplă: ai acces la AI și o folosești cât îți permite planul. Pentru companie, însă, fiecare răspuns generat consumă infrastructură, energie, cipuri scumpe și capacitate de calcul. Cu cât modelele sunt mai avansate, cu atât nota de plată crește.

Potrivit informațiilor citate de presa internațională, OpenAI ar fi înregistrat pierderi uriașe în 2025, iar o parte dintre aceste sume ar fi legate de structura financiară anterioară a companiei, nu doar de operațiunile curente. Chiar și așa, presiunea economică este greu de ignorat. Inteligența artificială generativă nu este un software clasic, în care costul marginal tinde spre zero. Fiecare interacțiune serioasă costă bani.

De aici vine întrebarea incomodă: cât timp mai pot companiile AI să ofere acces generos prin abonamente fixe, dacă utilizatorii cei mai activi consumă resurse de mii de dolari? Răspunsul industriei pare să se îndrepte spre un model mai apropiat de utilități: plătești pentru cât consumi, nu pentru simplul drept de acces.

„Inteligența ca utilitate”, noua direcție a industriei

Sam Altman a sugerat recent ideea unei lumi în care inteligența artificială este tratată ca o utilitate, asemenea electricității sau apei. Metafora este relevantă: nu plătești doar pentru existența rețelei, ci pentru consum. În acest scenariu, ChatGPT și alte servicii similare nu ar mai fi percepute doar ca aplicații, ci ca infrastructură digitală de bază.

Pentru companii, modelul are sens. Dacă un utilizator generează de zece ori mai mult consum decât altul, costurile nu mai pot fi ascunse la nesfârșit în același abonament. Pentru utilizatori, însă, schimbarea ar putea fi neplăcută. Un sistem bazat strict pe consum poate transforma fiecare sesiune de lucru într-un calcul de cost: cât mă costă acest document, această analiză, această imagine, acest agent AI care lucrează în fundal?

Aici apare comparația dură făcută de unii critici: OpenAI și alte companii ar fi obișnuit publicul cu acces ieftin, apoi ar putea muta piața spre prețuri mai mari, odată ce AI-ul a devenit parte din rutina zilnică. Este o formulare agresivă, dar exprimă o frică reală: aceea că tehnologia va deveni prea importantă ca să mai poți renunța ușor la ea.