Cum eşti prins imediat că ai depăşit viteza în Bulgaria. Maşinile în care stau ascunşi poliţiştii de la Rutieră

În momentul în care polițiștii identifică un șofer care merge cu viteză prea mare sau conduce periculos, aceștia depășesc mașina vizată și activează o pancartă electronică montată în partea din spate a vehiculului. Pe aceasta apar mesaje de tipul „Poliția, urmați-mă” sau „Poliția, trageți pe dreapta”. Șoferul este apoi scos din trafic pentru verificări, iar sancțiunile sunt aplicate în funcție de abaterea constatată.

Măsura este confirmată de presa bulgară, care a relatat că vehiculele nemarcate acționează în Plovdiv, pe autostrada Trakia și pe principalele drumuri regionale, în cadrul unei campanii împotriva conducerii agresive.

De ce a luat Bulgaria această măsură

Noile controale vin într-un context dificil pentru Bulgaria, țară care se confruntă de ani buni cu probleme grave de siguranță rutieră. Autoritățile încearcă să reducă numărul accidentelor, mai ales în perioada de vară, când traficul se aglomerează cu turiști, autocare, transportatori și șoferi aflați în tranzit.

Pentru români, riscul este cu atât mai mare cu cât mulți pleacă la drum lung obosiți, încarcă mașina pentru concediu și încearcă să recupereze timp pe autostrăzi sau pe drumuri naționale. În Bulgaria, însă, depășirea vitezei, schimbările bruște de bandă, mersul agresiv sau ignorarea semnalelor poliției pot aduce amenzi și opriri care strică începutul vacanței.

În plus, Bulgaria a lansat anterior și sisteme de control al vitezei medii, iar depășirile importante pot fi sancționate dur. Presa internațională a relatat că, în cazul depășirii limitei cu peste 50 km/h, amenda minimă poate ajunge la 1.000 leva, echivalentul a aproximativ 511 euro, iar șoferul poate primi și interdicție de a conduce pentru o perioadă.

Atenție pe autostrada Trakia și pe rutele spre Grecia

Autostrada Trakia este una dintre arterele importante din Bulgaria, iar pentru mulți turiști români reprezintă parte din traseul spre sudul țării sau spre Grecia. Tocmai de aceea, apariția mașinilor nemarcate trebuie tratată ca un semnal clar: faptul că nu se vede o mașină de poliție inscripționată nu înseamnă că drumul nu este supravegheat.

Șoferii trebuie să fie atenți nu doar la radare, ci și la stilul de condus. Poliția bulgară vizează explicit conducerea agresivă și încălcările grave ale regulilor de circulație, nu doar depășirea punctuală a vitezei. Asta înseamnă că depășirile riscante, apropierea excesivă de mașina din față, schimbarea benzilor fără semnalizare sau forțarea traficului pot atrage atenția echipajelor aflate în vehicule fără însemne.