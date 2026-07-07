Cum eşti prins imediat că ai depăşit viteza în Bulgaria. Maşinile în care stau ascunşi poliţiştii de la Rutieră
În plin sezon de vacanțe, când mii de români pleacă spre litoralul bulgăresc sau tranzitează Bulgaria în drum spre Grecia, autoritățile de la sud de Dunăre intensifică verificările pe șosele. Poliția bulgară folosește în prezent mașini nemarcate pentru a-i depista pe șoferii care depășesc viteza legală, conduc agresiv sau fac manevre periculoase, măsura fiind aplicată în special în zona Plovdiv, pe autostrada Trakia și pe drumuri regionale importante.
Mașinile de poliție fără însemne îi urmăresc pe șoferii agresivi
Poliția bulgară a început să folosească vehicule neinscripționate în zone cu trafic intens, inclusiv pe autostrada Trakia, una dintre rutele importante pentru turiștii care traversează țara. Mașinile nu au marcaje exterioare de poliție, astfel că pot circula printre ceilalți participanți la trafic fără să fie observate imediat.
În momentul în care polițiștii identifică un șofer care merge cu viteză prea mare sau conduce periculos, aceștia depășesc mașina vizată și activează o pancartă electronică montată în partea din spate a vehiculului. Pe aceasta apar mesaje de tipul „Poliția, urmați-mă” sau „Poliția, trageți pe dreapta”. Șoferul este apoi scos din trafic pentru verificări, iar sancțiunile sunt aplicate în funcție de abaterea constatată.
Măsura este confirmată de presa bulgară, care a relatat că vehiculele nemarcate acționează în Plovdiv, pe autostrada Trakia și pe principalele drumuri regionale, în cadrul unei campanii împotriva conducerii agresive.
De ce a luat Bulgaria această măsură
Noile controale vin într-un context dificil pentru Bulgaria, țară care se confruntă de ani buni cu probleme grave de siguranță rutieră. Autoritățile încearcă să reducă numărul accidentelor, mai ales în perioada de vară, când traficul se aglomerează cu turiști, autocare, transportatori și șoferi aflați în tranzit.
Pentru români, riscul este cu atât mai mare cu cât mulți pleacă la drum lung obosiți, încarcă mașina pentru concediu și încearcă să recupereze timp pe autostrăzi sau pe drumuri naționale. În Bulgaria, însă, depășirea vitezei, schimbările bruște de bandă, mersul agresiv sau ignorarea semnalelor poliției pot aduce amenzi și opriri care strică începutul vacanței.
În plus, Bulgaria a lansat anterior și sisteme de control al vitezei medii, iar depășirile importante pot fi sancționate dur. Presa internațională a relatat că, în cazul depășirii limitei cu peste 50 km/h, amenda minimă poate ajunge la 1.000 leva, echivalentul a aproximativ 511 euro, iar șoferul poate primi și interdicție de a conduce pentru o perioadă.
Atenție pe autostrada Trakia și pe rutele spre Grecia
Autostrada Trakia este una dintre arterele importante din Bulgaria, iar pentru mulți turiști români reprezintă parte din traseul spre sudul țării sau spre Grecia. Tocmai de aceea, apariția mașinilor nemarcate trebuie tratată ca un semnal clar: faptul că nu se vede o mașină de poliție inscripționată nu înseamnă că drumul nu este supravegheat.
Șoferii trebuie să fie atenți nu doar la radare, ci și la stilul de condus. Poliția bulgară vizează explicit conducerea agresivă și încălcările grave ale regulilor de circulație, nu doar depășirea punctuală a vitezei. Asta înseamnă că depășirile riscante, apropierea excesivă de mașina din față, schimbarea benzilor fără semnalizare sau forțarea traficului pot atrage atenția echipajelor aflate în vehicule fără însemne.
Bulgaria atrage turiști, dar vacanța trebuie calculată atent
În paralel cu măsurile rutiere, Bulgaria încearcă să își consolideze imaginea de destinație de vacanță. În 2026, țara are un număr record de plaje certificate Blue Flag, respectiv 26 de plaje, printre care Albena, Kranevo, Nisipurile de Aur, Sunny Beach, Nessebar, Pomorie, Burgas, Sozopol, Dunes, Arkutino și Butamyata. Distincția Blue Flag este acordată pe baza unor criterii legate de calitatea apei, siguranță, servicii, infrastructură, accesibilitate și protecția mediului.
Pentru turiștii români, vara lui 2026 vine însă și cu o schimbare importantă: Bulgaria folosește euro de la 1 ianuarie 2026, la cursul fix de 1 euro pentru 1,95583 leva. Prețurile sunt afișate dual, în leva și euro, până la 8 august 2026, pentru ca turiștii și localnicii să poată compara mai ușor tarifele și pentru a limita rotunjirile abuzive.
Ce trebuie să facă românii ca să evite problemele
Pentru cei care pleacă în Bulgaria sau tranzitează țara spre Grecia, cea mai sigură soluție este respectarea strictă a limitelor de viteză și adaptarea condusului la trafic. Nu merită să recuperezi 10-15 minute dacă riști o amendă, o oprire prelungită sau chiar suspendarea dreptului de a conduce pe teritoriul Bulgariei.
Este important ca șoferii să verifice din timp traseul, să nu se bazeze exclusiv pe faptul că drumul pare liber și să fie atenți la mesajele electronice afișate de eventualele vehicule din față. Dacă o mașină activează mesajul „Poliția, urmați-mă” sau „Poliția, trageți pe dreapta”, semnalul trebuie respectat imediat, fără manevre bruște.
Într-o vară în care Bulgaria rămâne una dintre cele mai accesibile destinații pentru români, iar drumul prin această țară este folosit de mulți turiști care merg spre Grecia, regulile de circulație devin parte din bugetul de vacanță. O amendă pentru viteză poate costa mai mult decât o noapte de cazare, iar un control prelungit poate transforma începutul concediului într-o problemă pe care orice șofer o poate evita printr-un condus prudent.