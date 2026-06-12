Ce acuză familia tinerei

Potrivit procesului, Alice ar fi avut conversații extinse cu ChatGPT pe parcursul mai multor luni și ar fi menționat în mod repetat că se află într-o criză psihică severă. Mama ei, Kristie Carrier, susține că aceste semnale ar fi trebuit să declanșeze măsuri clare de siguranță, nu continuarea unor conversații care îi validau disperarea.

Familia acuză OpenAI de neglijență și susține că produsul a fost conceput astfel încât să mențină utilizatorii implicați emoțional, inclusiv atunci când aceștia se aflau într-o stare vulnerabilă. În plângere, ChatGPT este descris ca un sistem care folosea formule de apropiere și înțelegere, dar fără capacitatea umană de a recunoaște cu adevărat gravitatea unei crize.

Unul dintre cele mai importante puncte ale procesului este lipsa unei intervenții externe. Deși chatbotul ar fi sugerat uneori contactarea unor resurse de criză, familia susține că, în alte momente, conversația ar fi continuat într-o direcție care i-a permis tinerei să rămână blocată în propriile gânduri întunecate. Potrivit acuzațiilor, discuțiile nu ar fi fost oprite și nu ar fi fost direcționate automat către o formă de ajutor uman.

Cazul readuce în discuție o întrebare tot mai importantă: ce responsabilitate are o companie de inteligență artificială atunci când produsul său este folosit de persoane aflate în suferință psihică severă? Pentru familia tinerei, răspunsul este clar: un chatbot nu ar trebui să se comporte ca un prieten, confident sau terapeut atunci când nu poate garanta siguranța utilizatorului.

Problema empatiei simulate de AI

Cazul este tulburător nu doar prin acuzațiile formulate, ci și prin tema pe care o expune: relația emoțională dintre oameni vulnerabili și sisteme AI conversaționale. Chatboturile moderne sunt construite să răspundă fluent, cald și personalizat. Ele pot da impresia că ascultă, că înțeleg și că sunt mereu acolo. Pentru un utilizator aflat în izolare, această iluzie poate deveni extrem de puternică.

Diferența esențială este că un sistem AI nu simte, nu judecă situația ca un om și nu are instinctul moral al unei persoane care vede pe cineva în pericol. Poate produce fraze care par empatice, dar acele fraze sunt generate statistic, nu trăite. Tocmai aici apare riscul: o replică formulată „blând” poate suna reconfortant, dar poate fi nepotrivită sau periculoasă într-un context de criză.

Procesul susține că OpenAI ar fi trebuit să prevadă aceste riscuri, mai ales în cazul utilizatorilor care revin constant cu mesaje despre suferință, auto-vătămare sau lipsa unei ieșiri. Familia tinerei afirmă că semnalele de alarmă erau evidente și repetate, iar platforma ar fi trebuit să reacționeze mai ferm.