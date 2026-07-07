Scuturarea covoarelor pe geam sau pe balcon ar putea fi amendată într-un oraș din România. Ce prevede noul regulament

Amenzi de până la 1.000 de lei pentru cei care încalcă regula

Potrivit proiectului de regulament, persoanele care scutură covoare, pături, lenjerii sau alte obiecte pe ferestre ori de la balcon, iar prin acest gest îi deranjează pe vecini sau pe trecători, riscă să fie amendate.

Sancțiunile propuse sunt:

între 250 și 500 de lei pentru persoanele fizice;

între 250 și 1.000 de lei pentru persoanele juridice.

Măsura vizează în special situațiile întâlnite la blocuri, unde praful și murdăria rezultate în urma scuturării pot ajunge pe balcoanele vecinilor, pe rufele puse la uscat, în spațiile comune sau pe trotuarele din jurul imobilelor.

Regulamentul este în dezbatere publică

Prevederea face parte din noul regulament de gospodărire al municipiului Alba Iulia, document care se află în această perioadă în consultare publică.

După încheierea dezbaterii și aprobarea proiectului de către Consiliul Local, noile reguli vor putea intra în vigoare și vor fi aplicate la nivelul municipiului.

Deocamdată, proiectul nu oferă detalii clare privind modul în care vor fi constatate aceste fapte sau cine va stabili responsabilitatea în cazul unei sesizări. Rămâne de văzut dacă forma finală a regulamentului va include proceduri privind verificarea și sancționarea acestor situații.

De ce sunt propuse astfel de reguli

Autoritățile locale susțin că astfel de măsuri au ca scop menținerea curățeniei și a unui climat civilizat în zonele de locuințe colective. În cazul blocurilor, scuturarea covoarelor, păturilor sau lenjeriilor de la etaj poate provoca disconfort celor care locuiesc la nivelurile inferioare, dar și persoanelor care trec prin fața imobilelor.