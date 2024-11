REVIEW Bang & Olufsen Beoplay H100 – căștile de lux ca accesoriu de fashion și portal magic către coloana sonoră perfectă a vieții tale

Indiferent ce ai auzit sau nu ai auzit de Bang & Olufsen până la momentul parcurgerii acestor rânduri, merită să ai în vedere că aproape tot portofoliul lor de produse nu joacă doar în altă ligă din punct de vedere financiar, ci și din prisma experienței superlative strecurate în produse aparent banale, precum căști, boxe sau televizoare. Gigantul danez cu o istorie de aproximativ 100 de ani în domeniul soluțiilor audio continuă tradiția cu Beoplay H100, niște căști de aproximativ 7.500 de lei sau 1.500 de euro, după cum ar zice prietenii noștrii din Occident.

În urmă cu vreo 17 ani, când mi-am cumpărat primele căști ”scumpe”, orice ar fi însemnat acest cuvânt la acea vreme, pe manualul din cutie, era întipărit un mesaj pe cât de simplu, pe atât de amenințător. ”Sănătatea urechilor tale este în mâinile tale.” Ideea este următoarea, mulți dintre noi, aproape toți, am ascultat o mare parte din viața noastră muzică la o calitate îndoielnică, să nu zic proastă. O parte din vina acestei realități a plecat de la sursa de semnal, fișierele comprimate și ultra-comprimate. A doua parte a vinei pleacă de la echipamentele de redare care au venit la pachet cu compromisuri semnificative de performanță.

Ce vreau să spun este că atunci când folosești o pereche de căști de 50-100-200 de lei, creșterea volumului se oprea aproape de fiecare dată atunci când gâjâitul sau distorsiunile deveneau atât de evidente încât te făceau să-ți dai seama că ”nu merge mai tare.” Mai trist este când te confrunți cu aceleași particularități la boxe sau căști semnificativ mai scumpe, de 1000 – 2000 de lei. Pentru că nu ai experimentat altceva, s-ar putea nici să nu-ți dai seama de respectivul compromis. Când acele distorsiuni lipsesc cu desăvârșire, tentația să asculți la volum maxim este foarte mare. Mai mult decât atât, ai fi tentat să crezi că niște boxe sau căști nu se aud suficient de tare pentru că lipsesc distorsiunile ”la maxim”, nu mai ai referința de ”prea tare”, nu știi când să te oprești. De aici și nevoia pentru avertismentul respectiv.

Nu mai insist și pe scenariul ideal conform căruia difuzoarele tale, oriunde ar fi ascunse, ar trebui să redea ceea ce a gândit artistul, fără să amplifice aiurea frecvențele joase sau înalte de dragul impactului emoțional artificial, fără să-ți scoată vocea în evidență în defavoarea unei instrumentații, fără, fără, fără.

Scopul unor căști scumpe sau extraordinar de scumpe, precum Beoplay H100 este echilibrul, balanța perfectă între ce a gândit creatorul atunci când a pus notele sau cuvintele pe foaie și ceea ce auzi în urechi. Aici, impactul nu este dat de ruperea artificială a norilor prin tunete și fulgere făcute din condei, ci de fidelitate, un cuvânt pe cât de simplu, pe atât de complex în scop și consecințe. Poate sună alambicat sau stufos, dar ar fi incredibil de superficial să tratezi niște căști de 7.500 de lei ca pe unele de 2.500 de lei și să nu iei în calcul scopul și execuția acestui produs, dincolo de categoria din care face parte. Acestea nu sunt doar căști, iar dacă vrei să le reduci la asta, probabil că nu sunt pentru tine și e perfect în regulă.

REVIEW Bang & Olufsen Beoplay H100 – căștile de top ca o experiență superlativă

Bang & Olufsen Beoplay H100 sunt niște căști Bluetooth care funcționează la fel de bine cu fir împreună cu toate echipamentele tale clasice folosind cablurile din cutie. Apropo de cabluri, când deschizi cutia pentru prima dată, la bază, vezi cadrul de mai sus, unde firele cu exterior textil sunt împachetate precum niște brățări de fițe pe care îți vine să le pui la mână. În stânga este cablul USB Type C – 3.5mm stereo pentru conectarea lor la orice ai prin casă, iar în dreapta este cablul USB Type C – Type C pentru încărcare. Tot acolo găsești o plăcuță ce pare să fie din carton ce ascunde la interior un cip NFC de care îți apropii telefonul pentru a facilita instalarea aplicației de mobil Bang & Olufsen. Textul care însoțește acest proces, la fel ca numeroase alte detalii legate de aceste căști, este scris cu foarte mare finețe. ”Ești gata de joacă? Ține-ți telefonul aici și pregătește-te să experimentezi muzica într-un cu totul alt mod.” Acel ”mod” vor încerca eu să-l detaliez mai jos.

Căștile se livrează cu o garanție de până la 5 ani și acces la serviciu clienți 24 de ore din 24 și 7 zile din șapte. Dacă aceste detalii nu finisează suficient de tare ideea că vorbim de un produs cu viață lungă, poate chiar pentru toată viața, merită să ai în vedere că durează doar 10 secunde să înlocuiește pernele magnetice și bentița de deasupra capului. Practic, elementele care se uzează cel mai ușor la niște căști, pot fi schimbate cu ușurință. Ai putea spune că și bateria se uzează în timp, dar aceea poate fi înlocuită de inginerii Bang & Olufsen. În plus, nu uita că le poți folosi cu fir, nu doar Bluetooth.

Dincolo de cutie și cabluri sau cartonul NFC, pentru a-ți transporta prețioasele tale căști, designerii danezi îți propun ceea ce pot descrie doar ca o poșetă de dimensiuni generoase din piele de foarte bună calitate. În interiorul ei, pe lângă buzunarul principal, mai există un al doilea pentru cabluri. Realist, probabil că mi-aș fi dorit ceva semnificativ mai dur pentru a face față la eventuale trânte, dar acestea sunt căști ca accesoriu de fashion, în nicio secundă nu au fost menite pentru trânte, iar de zgârieturi vor fi protejate fără emoții de husa frumoasă.

REVIEW Bang & Olufsen Beoplay H100 – specificații tehnice

Bang & Olufsen Beoplay H100 se remarcă printr-un set impresionant de specificații tehnice, care le plasează în topul căștilor premium disponibile pe piață. Aceste căști sunt echipate cu drivere electro-dinamice din titan de 40 mm, optimizate pentru Dolby Atmos, oferind astfel o experiență audio de înaltă fidelitate, cu o gamă de frecvențe între 10 și 40.000 Hz în modul Hi-Res. Tehnologia EarSense™ adaptează sunetul în timp real, pentru a asigura un sunet personalizat, în funcție de forma urechii fiecărui utilizator.

Un alt element distinctiv este tehnologia Adaptive Active Noise Cancellation, completată de modul True Transparency™, care permite utilizatorilor să facă tranziția între izolare și conectarea cu mediul înconjurător. Beoplay H100 include zece microfoane performante pentru anularea zgomotului și apeluri clare, oferind un echilibru perfect între sunetul exterior și cel redat în căști. Astfel, chiar și în medii aglomerate sau cu vânt, utilizatorii pot fi siguri că apelurile vor fi de o claritate excelentă.

Designul exterior al Beoplay H100 este realizat din materiale premium, inclusiv aluminiu, piele de miel și sticlă întărită rezistentă la zgârieturi, oferind durabilitate crescută și un aspect elegant. Sticla utilizată pe exteriorul fiecărei căști nu este doar o alegere estetică, ci și funcțională, protejând împotriva uzurii și menținând un aspect impecabil în timp. Certificarea IP53 asigură rezistența căștilor la praf și la picăturile de apă, ceea ce înseamnă că pot fi utilizate fără probleme chiar și în condiții mai dificile. Pe partea de finisaje, le poți achiziționa în culorile Infinite Black, Sunset Apricot și Hourglass Sand. Pe acestea din urmă le-am testat eu.

Pe lângă aceste detalii, Bang & Olufsen Beoplay H100 oferă și posibilitatea de personalizare a sunetului prin intermediul aplicației Bang & Olufsen, care permite ajustarea setărilor EQ pentru a se potrivi perfect preferințelor fiecărui utilizator. Autonomia bateriei ajunge până la 32 de ore cu funcția de anulare a zgomotului activată și până la 30 de ore cu Spatial Audio și Headtracking. Încărcarea rapidă oferă 5 ore de redare cu doar 5 minute la priză, ceea ce adaugă un plus de conveniență pentru utilizatori.

Nu în ultimul rând, Beoplay H100 sunt dotate cu conectivitate Bluetooth 5.3 și sunt compatibile cu codec-urile audio AAC, SBC și LDAC, promițând un sunet wireless de înaltă rezoluție odată cu actualizările viitoare. Căștile suportă conexiuni multipunct, permițând conectarea simultană a două dispozitive, iar actualizările software viitoare vor permite conectarea a până la trei dispozitive. În ceea ce privește împerecherea instant, acestea se face atât cu iPhone datorită certificării Made for iPhone (MFI), cât și cu Android prin Google Fast Pair sau PC-uri cu Windows, prin Microsoft Swift Pair. Aceste funcționalități, combinate cu materialele durabile și tehnologiile de top, fac din Beoplay H100 o alegere excelentă pentru cei care caută un produs de înaltă calitate, atât din punct de vedere al sunetului, cât și al designului.

REVIEW Bang & Olufsen Beoplay H100 – experiență de utilizare

Din momentul în care le-ai conectat la telefon și ai instalat aplicația Bang & Olufsen, proces care durează surprinzător de puțin, îți poți crea un cont B&O sau poți alege să te autentifici cu Google sau Apple. Imediat ți se oferă posibilitatea să-ți extinzi garanție standard de 3 ani cu 2 ani suplimentari gratuit prin înscrierea în programul Beocare. Practic, trebuie să-ți asociezi căștile contului tău și să-ți înregistrezi achiziția la producător prin aplicația de mobil.

Un tutorial prietenos și animat te va ghida pentru a-ți explica modul în care interacționezi cu noile tale căști. Volumul se ajustează prin rotirea căștii din dreapta într-o manieră similară cu rotița de la un ceas de mână și la fel de satisfăcător. Rotirea căștii din stânga ajustează cu aceeași precizie elvețiană nivelul de transparență sau ancorare în mediul ambiant, în funcție de cum vrei s-o vezi. Deși căștile pot fi pornite sau oprite cu butoanele de la baza oricăreia dintre căști, intră automat în standby când le iei de pe urechi și se pornesc instant când le pui pe urechi. Apropo, dacă le pui în husă, bateria căștilor se va conserva pentru mai mult de un an. În afara husei, ai trei luni de neutilizare garantată. Astfel, indiferent când ești gata de acțiune, atunci sunt și căștile, fără emoții.

Prin atingeri simple pe exteriorul ambelor căști poți opri sau continua redarea muzicii. Prin ”ștergerea” căștilor printr-o mișcare cu degetul în față sau în spate, poți schimba rapid melodiile. Aproape toate gesturile de interacțiune cu conținutul sau apelurile telefonice pot fi activate, dezactivate sau personalizate din interiorul aplicației de mobil, după cum se poate vedea în capturile de ecran de mai sus. Dacă ești amator de experiențe audio de înaltă fidelitate, Hi-Res Audio, nu uita să activezi respectiva opțiune, utilizabilă doar cu fir, din același program. În final, efortul celor de la Bang & Olufsen pe partea de interacțiune cu toate opțiunile puse la dispoziție de aceste căști merită cu siguranță lăudat. Totul este foarte prietenos și intuitiv, iar faptul că 90% dintre gesturi sau butoane fac același lucru pe casca stângă sau dreaptă, nu cred că mă înșel când afirm că este o premieră în industrie.

REVIEW Bang & Olufsen Beoplay H100 – experiență audio și concluzie

Înainte de a încerca să pun în cuvinte câteva particularități ale experienței audio cu care vin la pachet aceste căști de 7.500 de lei, aș vrea să insist pe două aspecte. Îmi dau seama că prețul este complet nerealist sau injustificabil pentru 95% dintre cei care vor citi aceste rând și, probabil, pentru 99% din populație, mai ales din România. Repet, este în regulă. Bang & Olufsen are o lungă tradiție, de aproape un secol, în care a făcut soluții audio ”imposibil” de achiziționat. Beolab 90, considerate unele dintre cele mai bun boxe din lume, unele pe care le-ai văzut în serialul Billions, costă în România între 620.000 și 720.000 de lei sau, dacă ți-e mai ușor, între 124.000 și 144.000 de euro, prețul unui apartament cu două camere în București, Cluj sau Brașov. În acest context, faptul că aceste căști costă cât un Volkswagen Passat din 2008, nu mai este o surpriză la fel de mare.

Al doilea aspect este că, în opinia mea, Bang & Olufsen a făcut o treabă spectaculoasă în a justifica prețul cât se poate de generos și nu pot decât să îmi exprim regretul că prea puțini dintre cei care se vor arunca să critice existența Beoplay H100 pe planeta Pământ nu vor avea ocazia să le țină 30 de minute pe urechi pentru a-și asculta toate melodiile preferate într-o cu totul altă lumină. Atât.

În testele mele, le-am folosit atât wireless conectate la un iPhone 15 Pro Max cu Apple Music Hi-Res Lossless, cât și cu fir la un MacBook Pro 2024 cu Apple Music Lossless Audio Hi-Res Lossless ALAC up to 24 bit/192KHz. Am ascultat Blah Blah Blah de la Armin van Buuren și mi s-a făcut părul de găină. Aceste căști nu inventează bass-ul, dar fac o treabă impecabilă în a-l reda până în capul pieptului, până îți stârnesc un nod în gât, până te plesnesc peste față în cel mai bun mod cu putință. Ascultă De Dor și De Bucurie de la Subcarpați iar joasele vor părea că îți creează un vid în urechi până să intre vocea în scenă. S-ar putea să fie supranatural și, în același timp, incredibil de natural.

Cu toate joasele redate cu o claritate neobișnuită, ce s-ar putea să-ți gâdile însă orgoliul după o astfel de achiziție este însă fidelitatea vocilor. În To Conquer Pain with Love de la Mariam the Believer, nu doar că închizi ochii și vezi artista în fața ochilor, dar auzi detalii de respirație, auzi cum i se dezlipesc buzele la fiecare cuvânt. Auzi mai mult. Ca să înțelegi ce vreau să explic, ar fi bine să asculți o piesă pe care ai mai auzit-o de 100 de ori în trecut, precum Adele – Someone Like You, iar timbrul vocii va părea mai complex ca niciodată, mai ales în varianta ”Live from the BRITs”. E mai plină de emoție, te atinge altfel. Fenomenul este la fel de evident și în The Blower`s Daughter de Damien Rice, o altă piesă pe care o știi, iar cu Beoplay H100 auzi modul parcă mai pregnant și mai personal cum se plimbă arcușul pe vioară. E ciudat și impresionant în același timp. E un fel de impuls pentru a-ți asculta toată muzica din nou, toate melodiile preferate, pentru a vedea ce mai descoperi. Ai ratat multe.

Tot o plajă de frecvențe neobișnuit de amplă îți atrage atenția în altă melodie simplă, Cântă cucu bată-l vina (Cântec despre Bucovina) de Grigore Leșe. Spațialitatea vocilor este mult mai ușor de asociat cu un sistem de boxe într-o sală cu o audiție impecabilă, finisată în cel mai mic detaliu, decât cu o pereche de căști. Tot revin la emoție, iar dacă asculți Rapsodia No.1 în La Major de George Enescu în interpretarea Orchestrei Simfonice Muntenia & Daniel Jinga, de pe albumul Rapsodiem, în funcție de cum stai cu afinitatea pentru muzică clasică, nu este exclus să-ți bată inima mai tare în piept de la amploarea instrumentației pe care o vezi, nu doar o auzi. Fiecare instrument e acolo, e vedetă, nu doar zgomot de fond. Cred că e ceva magic la mijloc și nu are cum să te fascineze. Am ascultat Know Your Enemy de la Rage Against the Machine și, după cum am mai zis de câteva ori în trecut, o pereche de căști bune creează ordine în haosul unei piese rock elaborate, iar Beoplay H100 de la Bang & Olufsen sunt foarte bune. Reușesc să scoată ce este mai bun și, mai ales, ce nu ai fi crezut vreodată că este acolo, din orice gen de muzică te încântă pe tine sau îți place cel mai mult, de la clasică la rap, de la pop la rock, de la acustică la hip hop.

În final, Bang & Olufsen Beoplay H100 este genul de pereche de căști pe care o poți utiliza o viață, iar acea viață va avea o coloană sonoră mai plăcută, mai bună, mai pe gustul meu. Este un produs de nișă, de lux, din altă ligă, iar acestea trebuie cu siguranță să existe și au cu siguranță publicul lor. La fel cum unii visează la un Rolex când ”o să crească mare”, sunt de părere că audiofilii care își doresc o experiență ”cât de cât” impecabilă în deplasare, pot visa la Beoplay H100. Experiența audio este de impact, calitatea materialelor fără reproș, iar prețul semnificativ mai rezonabil decât pare la prima vedere, chiar dacă nu pentru toți. Dacă vei avea ocazia să le pui pe urechi, vei înțelege, iar până când cuvintele mele nu vor putea să transmită emoția simțită de mine cu aceeași precizie a acestor căști, în mod regretabil, trebuie să mă crezi pe cuvânt.