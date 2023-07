REVIEW Bang & Olufsen Beosound A5 – boxa care te face să-ți asculți toată muzica din nou, la granița dintre tradiție, artă și măiestrie

În urmă cu 6-7 ani, se crease un consens la nivel global că o pereche de boxe de la Bang & Olufsen sunt cele mai bune din lume și cele mai avansate din punct de vedere tehnologic. La acea vreme, era vorba de BeoLab 90, un sistem stereo care costă 95.000 de euro perechea. În urmă cu vreo 15 ani, se spunea același lucru despre BeoLab 5 de la același producător danez, un set de boxe care a devenit un fel de mit ancorat în misticism desprins din raiul audiofililor. Ideea de este că Bang & Olufsen, indiferent dacă ai auzit sau nu de acest brand, creează soluții audio de top (a se citi lux) de aproximativ 100 de ani, accentul fiind pus în egală măsură pe performanță și design atemporal.

Creațiile danezilor sunt atât de adânc ancorate în mentalul colectiv al pasionaților de sunet și design, încât deținerea unui astfel de gadget nu reprezintă doar o investiție într-o experiență audio superlativă, ci și o monedă imaginară care facilitează apartenența la un grup select de audiofili. În același fel în care un Ferrari sau Lamborghini emană o energie specială în momentul în care ai privilegiul să te urci la volan, Bang & Olufsen te ajută să te uiți altfel la niște boxe și, mai ales, să-ți asculți altfel muzica ta preferată, mai bine. Și, la fel ca în cazul autoturismelor din altă ligă, atenția la design, precizia în execuția construcției și alegerea materialelor implică un efort atât de mare, încât nu ar trebui să vină ca o surpriză faptul că, în 1978, creațiile Bang & Olufsen de la acea vreme făceau subiectul unei expoziții la MoMa (Muzeul de Artă Modernă de la New York).

În mod previzibil, în vasta istorie a companiei cu sediul în Kvistrup, Danemarca, portofoliul său de produse s-a extins semnificativ, dar gigantul niciodată nu a intrat într-o zonă nouă dacă nu a putut să facă valuri suficient de mari încât să devină imposibil de ignorat. În 2014, de exemplu, a fost lansată BeoPlay A2, prima boxă Bluetooth a companiei, foarte similară cu o carte mai groasă, de dimensiunea a aproximativ trei iPad-uri suprapuse. Avea 1,1 kilograme, o autonomie de până la 24 de ore, o putere totală de 180 Wați, sunet la 360 de grade și abilitatea de a-ți încărca alte dispozitive prin USB. Nu în ultimul rând, puteai împerechea două boxe A2 complet wireless pentru o experiență audio stereo. În cazul în care trăiești cu impresia că 99% dintre boxele wireless din 2023 nu vin cu abilități similare, ai dreptate.

La fel ca acum un deceniu, odată cu lansarea noului Beosound A5, Bang & Olufsen duce mai departe tradiția sa de aproximativ 100 de ani în materie de inovație, design nemuritor și tehnologii avansate. Deși nu ai crede că o boxă poate fi considerată o investiție pe termen lung sau un produs menit să-l lași moștenire din generație în generație, exact așa pun problema danezii din spatele acestui brand legendar. De la actualizările software și conectica wireless, până la posibilitățile aparent infinite de reparații și upgrade, nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării când vine vorba de cea mai nouă creație din seria Beosound.

REVIEW Bang & Olufsen Beosound A5 – specificații tehnice și construcție

Înainte să te uiți la specificațiile hardware sau conectica unui produs B&O, în primul rând, te îndrăgostești de design. În cazul noului Beosound A5, aspectul exterior este rezultatul colaborării cu studioul danezo-italian GamFratesi din Copenhaga și ilustrează cea mai actuală implementare a principiilor nordice de design. În contextul în care scandinavii sunt recunoscuți la nivel global pentru mixul de măiestrie, simplitate și funcționalitate, fără a neglija povestea din spate și emoția utilizării, așa s-a ajuns la acest ”coș de picnic” suficient de puternic pentru a-ți scutura un pic pereții. Cu un mix de materiale desprinse din natură, o împletitură menită să-ți amintească de pălăriile de paie pentru plajă și un mâner de lemn ce pare să dăinuiască peste vremuri, A5 este continuarea seriei Beolit. Vizual, această boxă arată la fel de bine într-o casă construită acum un an sau într-un conac realizat la începutul secolului trecut, iar în viitor, îți va lua respirația și va reprezenta un punct de atracție cu la fel de mult patos.

Menită pentru a acoperi încăperi de până la 50 de metri pătrați, această boxă este construită în jurul a patru amplificatoare Class D de câte 70 wați fiecare, unul pentru joase, unul pentru înalte și două pentru întreaga plajă de frecvențe. Subwooferul are 5,25 inci, difuzoarele full-range se încadrează în doi inci, iar tweeter-ul are 0,8 inci, împreună fiind capabile să redea întregul spectru de sunete, de la 32 la 23.000 Hz, cu mențiunea că experiența audio este la 360 de grade. În plus boxa este suficient de deșteaptă pentru a se adapta la dimensiunile și forma spațiului în care o folosești, prin tehnologia RoomSense. Certificată la intemperii cu IP65, deși împletitura din exterior s-ar putea să nu mai arate la fel după o incursiune în ploaie, ai confortul psihologic că experiența audio nu va avea de suferit mult timp de acum înainte. Dimensiunile Beosound A5 sunt 28,5 x 18,7 x 13 centimetri și 3,8 kilograme.

Realizată din aluminiu, polimer, împletitură din hârtie și stejar, din momentul în care ai ridicat-o pentru prima oară de pe masă, nu doar că ți se pare scumpă și trainică, dar îți conferă un confort psihologic desprins dintr-o serie de particularități aparent intangibile. La interior, ascunde un acumulator de 7200mAh care se încarcă în 2 ore până la 80% sau 100% în 3 ore prin intermediul unui încărcător USB Type-C de 3A și 45W folosind un cablu din material textil împletit cât se poate de frumos. În plus, știe să-ți încarce și telefonul wireless prin Qi. Este suficient să-l plasezi în orice poziție pe suprafața superioară a boxei, cât timp aceasta este pornită, și nu mai contează dacă ți-ai uitat încărcătorul acasă. Pe partea de audiție, promite peste 12 ore departe de priză la un volum peste medie, 70dB dintr-un maxim de 100dB.

Marele atu al Beosound 5 și detaliul care mă face să cred că te vei putea bucura de ea și peste 10 sau 20 de ani, tot fără fir, ține însă de conectică. Lista începe cu Wi-Fi 2.4 sau 5GHz IEEE 802.11 b/g/a/n/ac/ax și Bluetooth 5.3, continuă cu AirPlay 2, Chromecast, Beolink Multiroom, Deezer, Spotify Connect și Tidal Connect. Pentru actualizări de firmware și ajustarea diferitelor particularități de funcționare, poți folosi aplicația de mobil Bang & Olufsen pentru iPhone și Android sau telecomenzile universale ale companiei, BeoRemote Halo și BeoRemote One BT

REVIEW Bang & Olufsen Beosound A5 – aplicația de mobil, cheia secretă

Besound A5 funcționează perfect ca o boxă Bluetooth din momentul în care ai scos-o din cutie. O pornești de la butonul de power printr-o apăsare scurtă, ții câteva secunde degetul apăsat pe butonul aferent conectivității Bluetooth și ai rezolvat cazul. Pentru a profita însă cu adevărat de cât de deșteaptă este această boxă și pentru a o integra în rețeaua Wi-Fi din casă, trebuie să-ți instalezi aplicația gratuită Bang & Olufsen.

O găsești aici pentru Android și aici pentru iPhone. Aceeași aplicația facilitează crearea unui cont de utilizator pentru a-ți înregistra boxa pe numele tău, pentru a-i actualizare firmware-ul intern, pentru a diagnostica eventuale probleme sau pentru a o readuce la parametrii din fabrică. În cazul în care vrei să activezi sau dezactivezi Chromecast, Spotify Connect sau alte opțiuni de conectivitate, tot din aplicația de smartphone o faci într-o manieră cât se poate de prietenoasă. După cum se poate vedea în imaginile de mai jos, știe și română, deci nu prea ai de ce să întâmpini probleme în a înțelege ce și cum funcționează.

Bang & Olufsen Beosound A5 este o boxă inteligentă din mai multe puncte de vedere decât ai crede, dar, în același timp, îți respectă la maxim intimitatea, dacă asta îți dorești. De exemplu, integrează un mecanism pentru a-ți calibra experiența audio la spațiul în care o folosești, prin opțiunea ”Compensare încăpere”. Acest lucru este posibil printr-o serie de microfoane care captează reflexia anumitor frecvențe din pereți, după ce au fost emise de boxă în procesul de calibrare. Dacă nu ai nevoie de așa ceva, poți dezactiva microfoanele la nivel hardware, printr-un switch fizic plasat lângă portul USB Type-C pentru încărcare. Înconjurat constant în lumea reală de camere și microfoane, nimic nu este mai important ca uneori să nu te simți ascultat sau înregistrat, iar cei de la Bang & Olufsen înțeleg acest aspect.

Apropo de aplicație, pentru că pe partea superioară a boxei ai niște scurtături ascunse în spatele unor seturi de bulinuțe, unul, două, trei sau patru, acelea le poți personaliza în aplicația de mobil să faciliteze accesarea rapidă a unor posturi radio, a unor liste de redare și nu numai. Ai preseturi rapide pentru schimbarea rapidă a experienței audio, precum Optimal, Party, Speech, Night, Lounge și manual, printr-un algoritm intitulat Beosonic. Acesta din urmă te ajută să obții atmosfera pe care ți-o dorești din prisma sunetului emis, vezi Relaxat, Luminos, Energetic sau Cald. Tot din meniul Beosonic, poți alege ca sunetul emis de boxă să fie omnidirecțional (360 de grade) sau frontal. Un egalizator tradițional te ajută să ajustezi joasele și înaltele după bunul plac. Implicit, sunetul în ansamblu este neutru, pentru a te bucura de muzică exact așa cum a creat-o artistul. Nu în ultimul rând, dacă ai două boxe Bang & Olufsen, le poți împerechea cu ușurință pentru a te bucura de și mai multă spațialitate și putere din meniul Setări Sunet – Creați o pereche Stereo.

REVIEW Bang & Olufsen Beosound A5 – experiența audio și concluzie

Bang & Olufsen Beosound A5 este o boxă premium, de top, probabil una dintre cele mai impresionante și capabile de pe piață. Aceste detalii nu se regăsesc doar în prețul și calitatea construcției produsului, în alegerile de design, ci și în experiența audio, cum este și normal. Înainte să încep redarea primei melodii, pretențiile mele au fost foarte greu de atins. Mă așteptam să fiu uimit, îmi doream ca prima piesă ascultată să mă încurajeze să-mi ascult toată muzica preferată din nou, să retrăiesc experiența primei audiții a hiturilor care mi-au marcat copilăria, adolescența și nu numai. Realitatea este că în niciun moment nu am fost dezamăgit de ceea ce am auzit. Deși sunt convins că este foarte greu, dacă nu imposibil, să redau o experiență audio în scris, voi încerca să fac asta mai jos.

În primul rând, Besound A5 se aude supranatural de tare, de puternic, are o înverșunare surprinzătoare de a te plesni peste față cu melodiile tale preferate, fără să distorsioneze nimic, niciodată, sub nicio formă. În mod evident, experiența audio va fi afectată și de calitatea semnalului sursă, iar eu am folosit Apple Music cu opțiunile Hi-Res Lossless și Dolby Atmos active, streamingul efectiv fiind realizat prin AirPlay 2, Wi-Fi, deși am făcut și câteva teste prin Bluetooth fiind foarte plăcut impresionat. Dacă faci o investiție într-o boxă de top, nu fă vreun compromis în privința opțiunilor de streaming. Evită Spotify, cel puțin momentan și mergi pe Apple Music sau Tidal. În teorie, există numeroase speculații pe marginea faptului că Spotify va trece pe conținut audio necomprimat, dar nu s-a întâmplat încă.

În Rise Up de la Andra Day, sunetul pare că se ridică la câțiva metri deasupra boxei, undeva în jurul tău, cu niște particularități vocale pe care nu le-am mai simțit atât de ”în fața mea”. Când joasele completează peisajul melodiei, acestea rămân parcă la nivelul solului pentru a te mângâia pe tălpi, în timp sunetul în ansamblu te duce în mijlocul scenei.

În continuare folosesc Dirty Diana de la Michael Jackson pentru test, iar în Hi-Res Lossless, are parcă o și mai mare complexitate a instrumentației pentru a echilibra vocea artistului într-un nivel de detaliu care pare neobișnuit de perfect. În prima jumătate a melodiei îi auzi respirația lui Michael, iar de pe la două minute și 40 de secunde, joasele adaugă o și mai mare emoție audiției. Până și solo-ul de chitară de pe final nu se ”prăbușește” într-un haos acustic, ci se traduce într-o separație a instrumentelor care te ajută să înțelegi mai bine punctul culminant al piesei.

Rapsodia Româna nr.1 în interpretarea orchestrei Metropolitane București, cu dirijor Daniel Jinga, prin lentila Beosound A5, este probabil cea mai impresionantă demonstrație de spațialitate dintr-o boxă portabilă de care te poți bucura la fel de bine în mijlocul pădurii sau în dormitor. Fiecare clinchet, fiecare vioară, fiecare tunet de contrabas, toate similitudinile cu cântecul păsărilor de câmp te bagă într-un film atât de frumos orchestrat încât tinde să fie imposibil să nu iubești muzica clasică, măcar un pic .

Wish You Were Here de la Pink Floyd, cu primele 59 de secunde redate în aparență la câțiva metri de microfon (o încercare de a simula un radio vechi, AM) te ajută parcă să te concentrezi și mai mult pe chitara acustică, pe vocea lui David Gilmour, pe instrumentația de classic rock a anilor `70, pe atmosfera psihedelică a unei formații iconice. Aici, A5 m-a surprins prin acuratețea expresiei audio, fără denaturare, fără joase umflate. Îți dă un sunet curat.

Know Your Enemy de la Rage Against the Machine este haosul perfect menit parcă să îngenuncheze orice boxă pretențioasă, dar ce se aude din Beosound este o combinație de voce clară completată miraculos de un bas stringent, agresiv, fără distorsiuni. Scâncetele intenționate sunt exact acolo unde le aștepți, soloul de chitară din a doua jumătate te întoarce în timp în atmosfera de concert. E ce trebuie după o zi de muncă.

Bang & Olufsen Beosound A5 se poate achiziționa la prețul de 4899 de lei pe Altex.ro în varianta Nordic Weave, cea testată de mine sau la 5399 de lei în versiunea Dark Oak. Deși specificațiile dintre cele două sunt identice, modelul mai scump are masca exterioară realizată din plăcuțe foarte subțiri de stejar întunecat, la fel și mânerul. În mod realist, aceasta este una dintre cele mai scumpe boxe portabile de pe piață, dacă nu cea mai scumpă. Valoarea de achiziție este prohibitivă pentru majoritatea celor care ar visa la un astfel de gadget. Pe de altă parte, ai putea spune același lucru și despre celelalte soluții audio de la Bang & Olufsen și este în regulă. Cum am explicat și în introducere, în orice domeniu trebuie să existe un Ferrari sau un Lamborghini, atâta timp cât respectivii ”bolizi” fac o treabă grozavă în a-și justifica prețul cel puțin pentru un public select.

În ceea ce privește Beosound A5, din interacțiunea mea cu numeroase soluții audio premium în ultimii 15 ani de review-uri, boxa este într-o ligă proprie. Nu mai găsești nicăieri această combinație de efort vizual artistic cu o experiență fabuloasă în spate pe partea de performanță audio. Ai putea să compari produsul cu numeroase boxe Bluetooth și AirPlay în zona de 2000 – 3000 de lei și, deși sunt convins că soluția Bang & Olufsen se aude mai bine, nu cred că se aude de două ori mai bine. Pe de altă parte, aceasta nu este doar o boxă și ar fi eronat să o reduci doar la atât, să o compari doar cu atât. Nu de alta, dar până și faptul că se repară ușor, vine la pachet cu un design modular și posibilități de upgrade hardware și software, toate reprezintă detalii care se reflectă în preț, de care beneficiezi pe termen lung și, de ce nu, s-ar putea să se bucure și generațiile următoare. Dacă ar fi să sintetizez Bang & Olufsen Beosound A5, varianta scurtă este că îți schimbă modul în care privești o boxă și te convinge că, până acum, ți-ai ascultat muzica un pic greșit, dacă nu fals.