O nouă variantă de economisire pentru pensie apare din 2027. Cum vor funcționa conturile de investiții cu avantaje fiscal

Pe înțelesul tuturor, CEI poate fi privit ca un cont separat în care o persoană pune bani pentru viitor, iar aceștia sunt investiți pe piața de capital. Nu este însă un simplu cont de economii din care banii pot fi scoși atunci când titularul dorește.

Scopul este acumularea pe termen lung a unei sume care să completeze veniturile persoanei după retragerea din activitate. CEI este, așadar, separat de Pilonul I, Pilonul II și Pilonul III de pensii. Legea îl definește drept un instrument voluntar destinat obținerii unui venit suplimentar distinct de pensie.

Două tipuri de conturi, cu avantaje fiscale diferite

Românii vor putea alege între CEI-S și CEI-D. Diferența esențială este momentul în care apare avantajul fiscal.

În cazul CEI-S, contribuțiile sunt făcute de titular, iar facilitatea importantă apare la final: veniturile retrase în condițiile prevăzute de lege beneficiază de scutirea stabilită pentru acest tip de cont.

CEI-D funcționează diferit. Contribuțiile proprii ale salariatului pot fi deduse din baza de calcul a impozitului pe veniturile salariale, pe baza documentelor justificative. De asemenea, angajatorul poate suporta contribuții pentru salariat, la locul unde acesta are funcția de bază, facilitatea fiind integrată în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază aplicabil beneficiilor extrasalariale prevăzute de Codul fiscal. La retragere, veniturile din CEI-D sunt impozitate cu 10%.

Un alt avantaj este că veniturile realizate în interiorul conturilor CEI sunt neimpozabile pe perioada deținerii. Cu alte cuvinte, investitorul nu este taxat pe parcurs pentru fiecare câștig realizat în cont, în condițiile stabilite de noua lege.

În ce vor putea fi investiți banii

Fondurile acumulate nu trebuie să rămână pur și simplu în numerar. Ele vor putea fi plasate în instrumente financiare eligibile, astfel încât titularul să poată obține randamente pe termen lung.