O nouă variantă de economisire pentru pensie apare din 2027. Cum vor funcționa conturile de investiții cu avantaje fiscal
Românii vor avea, din 2027, o nouă posibilitate de a strânge bani pentru perioada de după retragerea din activitate. Legea nr. 202/2026 introduce conturile de economii și de investiții, prescurtate CEI, prin care persoanele fizice vor putea investi pe termen lung beneficiind de un regim fiscal special. Sistemul este voluntar și nu înlocuiește pensia de stat sau pensiile private existente.
Ce se schimbă de la 1 ianuarie 2027
Legea nr. 202/2026 a fost publicată în Monitorul Oficial pe 15 octombrie 2026, iar prevederile fiscale referitoare la CEI se aplică începând cu 1 ianuarie 2027. Pentru funcționarea efectivă a sistemului sunt necesare și reglementările Autorității de Supraveghere Financiară.
Pe înțelesul tuturor, CEI poate fi privit ca un cont separat în care o persoană pune bani pentru viitor, iar aceștia sunt investiți pe piața de capital. Nu este însă un simplu cont de economii din care banii pot fi scoși atunci când titularul dorește.
Scopul este acumularea pe termen lung a unei sume care să completeze veniturile persoanei după retragerea din activitate. CEI este, așadar, separat de Pilonul I, Pilonul II și Pilonul III de pensii. Legea îl definește drept un instrument voluntar destinat obținerii unui venit suplimentar distinct de pensie.
Două tipuri de conturi, cu avantaje fiscale diferite
Românii vor putea alege între CEI-S și CEI-D. Diferența esențială este momentul în care apare avantajul fiscal.
În cazul CEI-S, contribuțiile sunt făcute de titular, iar facilitatea importantă apare la final: veniturile retrase în condițiile prevăzute de lege beneficiază de scutirea stabilită pentru acest tip de cont.
CEI-D funcționează diferit. Contribuțiile proprii ale salariatului pot fi deduse din baza de calcul a impozitului pe veniturile salariale, pe baza documentelor justificative. De asemenea, angajatorul poate suporta contribuții pentru salariat, la locul unde acesta are funcția de bază, facilitatea fiind integrată în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază aplicabil beneficiilor extrasalariale prevăzute de Codul fiscal. La retragere, veniturile din CEI-D sunt impozitate cu 10%.
Un alt avantaj este că veniturile realizate în interiorul conturilor CEI sunt neimpozabile pe perioada deținerii. Cu alte cuvinte, investitorul nu este taxat pe parcurs pentru fiecare câștig realizat în cont, în condițiile stabilite de noua lege.
În ce vor putea fi investiți banii
Fondurile acumulate nu trebuie să rămână pur și simplu în numerar. Ele vor putea fi plasate în instrumente financiare eligibile, astfel încât titularul să poată obține randamente pe termen lung.
Asta înseamnă că un român care pune lunar bani într-un CEI îi poate folosi pentru investiții precum acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare permise de lege, prin administratorii autorizați.
Conturile vor putea fi deschise prin intermediul societăților de servicii de investiții financiare și al băncilor care îndeplinesc condițiile legale pentru administrarea lor.
Important este însă că investițiile la bursă nu garantează profitul. Valoarea activelor poate atât să crească, cât și să scadă, în funcție de evoluția piețelor.
Banii sunt destinați perioadei de după retragerea din activitate
Facilitățile fiscale vin la pachet cu o restricție importantă. CEI este construit pentru economisire pe termen lung, astfel că accesul la bani este legat de pensionare sau de atingerea vârstei prevăzute de lege.
Contribuțiile pot fi făcute până la pensionarea pentru limită de vârstă, pensionarea anticipată ori pensionarea de invaliditate sau până la împlinirea vârstei de 65 de ani, după caz. Ideea este tocmai descurajarea folosirii contului ca pe un depozit pentru cheltuielile curente.
Ce se întâmplă dacă banca sau brokerul are probleme
Legea conține și mecanisme de protecție. Dacă administratorul nu mai poate continua activitatea, activele pot fi transferate către un alt administrator, iar sistemul se află și sub regulile aplicabile Fondului de Compensare a Investitorilor.
Trebuie făcută însă o distincție importantă: protecția prin Fondul de Compensare a Investitorilor nu înseamnă că statul garantează valoarea investițiilor sau că acoperă pierderile produse de scăderea acțiunilor ori obligațiunilor.
În plus, legea prevede protecții speciale pentru activele din CEI, iar în cazul decesului titularului acestea se transmit moștenitorilor.
Pentru români, schimbarea înseamnă practic apariția unei a patra modalități de pregătire financiară pentru bătrânețe, pe lângă pensia publică, Pilonul II și Pilonul III. Diferența majoră este că titularul își poate construi un portofoliu de investiții pe termen lung și primește, în schimbul blocării banilor pentru perioada stabilită de lege, facilități fiscale care nu există în aceeași formă pentru un cont obișnuit de investiții.