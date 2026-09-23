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Încep probele pentru căldură în blocurile din București. Ce trebuie să facă locatarii de la 1 octombrie

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Încep probele pentru căldură în blocurile din București. Ce trebuie să facă locatarii de la 1 octombrie
Bucureștenii trebuie să pregătească instalațiile interioare înainte de 1 octombrie 2026 / Foto: Profimedia

Bucureștenii care locuiesc în blocurile racordate la sistemul centralizat de termoficare trebuie să fie atenți la anunțurile afișate în imobile începând cu 1 octombrie 2026. Termoenergetica demarează încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică și, în paralel, probele de presiune la instalațiile interioare, în pregătirea sezonului de încălzire 2026-2027.

Cuprins
  1. Când încep verificările instalațiilor
  2. Ce trebuie să facă asociațiile de proprietari
  3. Când va fi furnizată căldura în București
  4. Unde pot cere informații bucureștenii

Când încep verificările instalațiilor

Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că operațiunile vor începe la data de 1 octombrie 2026. Încărcarea instalațiilor cu apă se va face etapizat, astfel încât procedura să se desfășoare într-un mod controlat și sigur.

Odată cu această etapă vor fi realizate și probele de presiune la instalațiile interioare. Acțiunile sunt necesare pentru pregătirea rețelei de termoficare pentru noul sezon de încălzire, respectiv pentru perioada 2026-2027.

Asociațiile de proprietari nu vor afla toate detaliile în aceeași zi. Fiecare asociație va fi informată în prealabil cu privire la data exactă la care instalația imobilului urmează să fie încărcată, printr-un afiș amplasat la intrarea în bloc.

Ce trebuie să facă asociațiile de proprietari

Unul dintre cele mai importante aspecte pentru locatari este legat de starea instalațiilor interioare. Termoenergetica le solicită clienților să se asigure că lucrările efectuate la instalațiile din imobile sunt finalizate înainte de momentul încărcării acestora cu apă.

Compania avertizează că nerealizarea la timp a lucrărilor poate duce la incidente odată cu încărcarea instalațiilor. Printre situațiile menționate se numără inundațiile în apartamente sau în subsolurile blocurilor.

De asemenea, Termoenergetica reamintește că asociațiile de proprietari au obligația să se asigure că instalațiile interioare proprii de alimentare cu energie termică sunt funcționale. Tot acestea trebuie să verifice dacă lucrările din interiorul imobilelor au fost finalizate înainte de operațiunile programate.

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„Rugăm clienții companiei să se asigure că lucrările la instalațiile interioare din imobile vor fi finalizate în timp util, astfel încât să fie evitate incidentele (inundații în apartamente sau în subsolurile blocurilor) ce pot apărea odată cu încărcarea acestora”, transmite Termoenergetica. Compania subliniază că responsabilitatea privind starea instalațiilor interioare revine asociațiilor de proprietari.

Când va fi furnizată căldura în București

Începerea probelor și încărcarea instalațiilor cu apă nu reprezintă anunțul privind data exactă de la care va fi furnizat agentul termic pentru încălzire. Termoenergetica precizează că această dată va fi comunicată ulterior, după îndeplinirea condițiilor legale prevăzute de H.G. nr. 425/1994, modificată prin H.G. nr. 337/2018.

Prin urmare, 1 octombrie este data de la care începe etapa de pregătire a instalațiilor, nu o dată anunțată pentru pornirea efectivă a încălzirii. Compania a precizat separat că momentul începerii furnizării agentului termic va fi anunțat după îndeplinirea condițiilor legale.

Termoenergetica amintește și prevederile articolului 30, alineatul (4), din Legea nr. 325/2006. Potrivit acestora, deconectările și debranșările prevăzute de lege nu pot fi realizate în timpul sezonului de încălzire.

Unde pot cere informații bucureștenii

Dispeceratele Termoenergetica și echipele de intervenție funcționează permanent pentru soluționarea problemelor care apar. Pentru informații, clienții pot utiliza mesajele preînregistrate disponibile la numărul 031.9442.

Pentru alte detalii și sesizări este disponibil numărul 0800.820.002, iar informații pot fi consultate și prin aplicația Termoalert. Termoenergetica precizează că aceste servicii sunt puse la dispoziția clienților pentru informații și probleme legate de sistemul de termoficare.

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