Încep probele pentru căldură în blocurile din București. Ce trebuie să facă locatarii de la 1 octombrie

Odată cu această etapă vor fi realizate și probele de presiune la instalațiile interioare. Acțiunile sunt necesare pentru pregătirea rețelei de termoficare pentru noul sezon de încălzire, respectiv pentru perioada 2026-2027.

Asociațiile de proprietari nu vor afla toate detaliile în aceeași zi. Fiecare asociație va fi informată în prealabil cu privire la data exactă la care instalația imobilului urmează să fie încărcată, printr-un afiș amplasat la intrarea în bloc.

Ce trebuie să facă asociațiile de proprietari

Unul dintre cele mai importante aspecte pentru locatari este legat de starea instalațiilor interioare. Termoenergetica le solicită clienților să se asigure că lucrările efectuate la instalațiile din imobile sunt finalizate înainte de momentul încărcării acestora cu apă.

Compania avertizează că nerealizarea la timp a lucrărilor poate duce la incidente odată cu încărcarea instalațiilor. Printre situațiile menționate se numără inundațiile în apartamente sau în subsolurile blocurilor.

De asemenea, Termoenergetica reamintește că asociațiile de proprietari au obligația să se asigure că instalațiile interioare proprii de alimentare cu energie termică sunt funcționale. Tot acestea trebuie să verifice dacă lucrările din interiorul imobilelor au fost finalizate înainte de operațiunile programate.

„Rugăm clienții companiei să se asigure că lucrările la instalațiile interioare din imobile vor fi finalizate în timp util, astfel încât să fie evitate incidentele (inundații în apartamente sau în subsolurile blocurilor) ce pot apărea odată cu încărcarea acestora”, transmite Termoenergetica. Compania subliniază că responsabilitatea privind starea instalațiilor interioare revine asociațiilor de proprietari.

Când va fi furnizată căldura în București

Începerea probelor și încărcarea instalațiilor cu apă nu reprezintă anunțul privind data exactă de la care va fi furnizat agentul termic pentru încălzire. Termoenergetica precizează că această dată va fi comunicată ulterior, după îndeplinirea condițiilor legale prevăzute de H.G. nr. 425/1994, modificată prin H.G. nr. 337/2018.

Prin urmare, 1 octombrie este data de la care începe etapa de pregătire a instalațiilor, nu o dată anunțată pentru pornirea efectivă a încălzirii. Compania a precizat separat că momentul începerii furnizării agentului termic va fi anunțat după îndeplinirea condițiilor legale.