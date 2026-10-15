Se schimbă stimulentul de 1.000 de lei pentru copiii cu dizabilități din București. Cine va primi mai puțin din 2027
Copiii cu dizabilități din București încadrați în gradul accentuat vor primi un stimulent de 800 de lei lunar din ianuarie 2027, iar cei cu grad mediu vor primi 400 de lei, față de cei 1.000 de lei acordați în prezent. Pentru gradul grav, suma se păstrează, în timp ce copiii încadrați în gradul ușor nu vor mai beneficia de acest sprijin. Schimbările au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 399 din 28 august 2026 și se aplică inclusiv dosarelor existente.
Cine pierde o parte din stimulent și cine păstrează cei 1.000 de lei
De la 1 ianuarie 2027, stimulentul administrat de Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București va fi diferențiat în funcție de gradul de handicap. Copiii încadrați în gradul grav sau grav cu asistent personal vor beneficia în continuare de 1.000 de lei pe lună, dacă îndeplinesc condițiile de eligibilitate.
Pentru gradul accentuat, reducerea este de 200 de lei lunar, iar pentru gradul mediu, de 600 de lei. În cazul gradului ușor, hotărârea stabilește expres că „Copiii încadrați în gradul ușor nu beneficiază de stimulent.”
Noile cuantumuri se aplică atât beneficiarilor deja înregistrați, cât și solicitărilor depuse după intrarea în vigoare a modificărilor. Sumele sunt acordate în limita creditelor bugetare aprobate anual pentru această destinație.
Drepturile aferente lunii decembrie 2026 și lunilor anterioare rămân însă de 1.000 de lei pentru cererile eligibile aflate în evidența DGASMB până la 31 decembrie inclusiv. Valoarea acestor drepturi nu se reduce pentru că plata ar avea loc ulterior.
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Condiția de domiciliu devine mai strictă pentru cererile noi
În 2026, regulile publicate de DGASMB prevăd o vechime de cel puțin șase luni a domiciliului sau reședinței în București. Pentru dosarele noi depuse începând cu 1 ianuarie 2027, cel puțin un părinte sau reprezentant legal trebuie să aibă domiciliul stabil în Capitală de minimum 12 luni consecutive înaintea solicitării.
Perioada se dublează, iar simpla reședință nu va mai fi suficientă în situațiile obișnuite. Noua metodologie păstrează o excepție pentru copiii cu afecțiuni hemato-oncologice care urmează tratament de lungă durată într-o unitate sanitară din București.
Pentru această categorie nu este cerută vechimea minimă a domiciliului sau reședinței, dar cel puțin un părinte ori reprezentant legal trebuie să aibă domiciliul sau reședința în Capitală. Certificatul de încadrare în grad de handicap poate fi emis de comisia competentă din orice județ.
Tratamentul trebuie dovedit prin scrisoare medicală, plan de tratament și adeverință de la unitatea sanitară, cu precizarea duratei exacte în luni. Sprijinul se acordă pentru perioada tratamentului în București, cu reînnoirea documentelor justificative și respectarea celorlalte condiții.
Ce trebuie să facă familiile care primesc deja sprijinul
Dacă dosarul copilului figurează în evidența DGASMB la 31 decembrie 2026, nu trebuie să depui o cerere nouă pentru continuarea acordării. Instituția va stabili din oficiu cuantumul corespunzător gradului de handicap, cu verificarea condițiilor de eligibilitate.
Cerința celor 12 luni consecutive de domiciliu stabil este prevăzută pentru cererile nou depuse din 2027. Totuși, beneficiarii existenți trebuie să păstreze documentele valabile și să comunice modificările care pot influența acordarea stimulentului.
Metodologia impune anunțarea DGASMB în termen de 48 de ore în cazul schimbării gradului de handicap, domiciliului sau reședinței și al altor situații relevante. Părintele ori reprezentantul legal nu trebuie să aibă datorii restante neeșalonate către bugetul local, iar plata se face numai prin virament bancar.
Din 2027, sunt neeligibili și copiii pentru care există o măsură de protecție specială la un asistent maternal, la un organism privat autorizat sau la un serviciu public. Această prevedere trebuie verificată separat de condițiile referitoare la gradul de handicap și domiciliu.
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Cum se depune dosarul și de când se acordă banii
Certificatul de handicap nu declanșează automat plata stimulentului. Este necesară o cerere distinctă, însoțită de documentele copilului și ale solicitantului, dovada încadrării în grad de handicap, extrasul de cont și celelalte acte necesare situației familiei.
Pentru cererile noi din 2027, dreptul se acordă din luna următoare depunerii solicitării, dacă sunt îndeplinite criteriile. Nu se plătesc retroactiv lunile în care familia nu avea o cerere înregistrată.
Termenul de soluționare va fi de 30 de zile de la înregistrarea dosarului. Acesta poate fi prelungit cu până la 20 de zile lucrătoare atunci când sunt necesare verificări suplimentare sau documentele nu permit stabilirea eligibilității.
Titularii cărții electronice de identitate trebuie să țină cont și de dovada domiciliului. DGASMB solicită certificatul privind domiciliul și reședința din Registrul național de evidență a persoanelor, dar precizează că poate consulta direct informațiile pentru solicitanții care se prezintă fizic la ghișeu cu acest act.