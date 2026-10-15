Se schimbă stimulentul de 1.000 de lei pentru copiii cu dizabilități din București. Cine va primi mai puțin din 2027

Pentru gradul accentuat, reducerea este de 200 de lei lunar, iar pentru gradul mediu, de 600 de lei. În cazul gradului ușor, hotărârea stabilește expres că „Copiii încadrați în gradul ușor nu beneficiază de stimulent.”

Noile cuantumuri se aplică atât beneficiarilor deja înregistrați, cât și solicitărilor depuse după intrarea în vigoare a modificărilor. Sumele sunt acordate în limita creditelor bugetare aprobate anual pentru această destinație.

Drepturile aferente lunii decembrie 2026 și lunilor anterioare rămân însă de 1.000 de lei pentru cererile eligibile aflate în evidența DGASMB până la 31 decembrie inclusiv. Valoarea acestor drepturi nu se reduce pentru că plata ar avea loc ulterior.

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Condiția de domiciliu devine mai strictă pentru cererile noi

În 2026, regulile publicate de DGASMB prevăd o vechime de cel puțin șase luni a domiciliului sau reședinței în București. Pentru dosarele noi depuse începând cu 1 ianuarie 2027, cel puțin un părinte sau reprezentant legal trebuie să aibă domiciliul stabil în Capitală de minimum 12 luni consecutive înaintea solicitării.

Perioada se dublează, iar simpla reședință nu va mai fi suficientă în situațiile obișnuite. Noua metodologie păstrează o excepție pentru copiii cu afecțiuni hemato-oncologice care urmează tratament de lungă durată într-o unitate sanitară din București.

Pentru această categorie nu este cerută vechimea minimă a domiciliului sau reședinței, dar cel puțin un părinte ori reprezentant legal trebuie să aibă domiciliul sau reședința în Capitală. Certificatul de încadrare în grad de handicap poate fi emis de comisia competentă din orice județ.