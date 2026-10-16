Directoarea Colegiului „I.L. Caragiale” nu a trecut proba de competențe și renunță la carieră. Ce spune despre subiecte și timpul acordat

„E ușor așa de spus, 20 de itemi în 60 de minute. Nu m-aș plânge neapărat de dificultatea subiectelor, cât m-aș plânge, în ceea ce mă privește, de timp. Este al doilea concurs la care în mod evident sunt, cu sau fără intenție, probabil fără intenție, avantajați profesori sau candidați care predau discipline exacte. Asta este. Cariera mea se încheie aici și cu asta basta”, a afirmat directoarea.

Aceasta a explicat că experiența participării la concursurile anterioare nu a pregătit-o pentru volumul de informații din actuala probă. În declarațiile pentru Adevărul, a insistat asupra raportului dintre lungimea enunțurilor și timpul disponibil.

„Eu am mai dat de două ori acest concurs de director, deci nu e ca și cum sunt novice. Sigur, în structura în care a fost el acum cinci ani și acum nouă ani. Pentru mine a fost destul de neașteptat. Nu mi s-a părut o probă neapărat grea. Mi s-a părut o probă complet dezechilibrată în raport cu timpul. Pentru că este adevărat că zici 20 de itemi. Dar fiecare item avea un text. Subiectele au fost pe șase pagini, scrise mărunt. Șase pagini. Citiți dumneavoastră șase pagini la prima vedere și vedeți cât timp vă ia, dar cu atenție”, a declarat Andreia Bodea.

Citește și: Tu ai trece examenul pentru director de școală? Testul de logică la care aproape o treime dintre profesori au picat

Directoarea spune că a ratat promovarea la un punct

Andreia Bodea a susținut că atât cerințele, cât și variantele de răspuns necesitau timp pentru lectură și analiză. Ea a explicat că nu a reușit să termine testul și că i-a lipsit un punct pentru promovare.

„Timpul a fost problema. Fiecare item avea un text lung, cu informație foarte multă. Nu a fost problema dificultatea, ci raportul cantitate-timp. Trebuia la limită, un minut și trei sferturi- două minute, să citești fiecare cerință de două-trei ori, ca să te gândești la rezolvare. Iar variantele de răspuns erau ele însele redactate lung. Mi-a lipsit un punct, pentru că nu am mai avut timp”, a spus aceasta pentru Educație Privată.

Criticile directoarei au vizat și organizarea concursului în mai multe probe. În opinia sa, procedura ar fi trebuit să includă o singură probă scrisă, urmată de interviu.

„Acest concurs a fost prost conceput. Stau și mă întreb ce s-a urmărit până la urmă. Trebuia să fie o singură probă scrisă și un interviu”, a mai declarat Andreia Bodea.

Și directoarea Colegiului „Gheorghe Lazăr” a fost eliminată

Ionela Neagoe, directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din București, nu a promovat nici ea proba de competențe. Aceasta a vorbit despre solicitarea pe care o presupune conducerea unei școli, alături de obligațiile de predare.

„Nu se vede consumul nervos, nu se văd nopțile nedormite de griji. Ești ca o lumânare care se topește efectiv și care, între timp, trebuie să mai facă și ore”, a declarat Ionela Neagoe pentru TVR Info.

Prima probă a concursului a verificat raționamentul verbal, numeric și logic. Candidații au avut șapte exerciții de raționament verbal, șapte de raționament numeric și șase de raționament logic, iar pentru promovare au fost necesare cel puțin 12 răspunsuri corecte din 20.

Citește și: Aproape 40% dintre candidați au picat concursul pentru directori de școli. Rezultatele obținute în Bihor