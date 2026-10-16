La ce temperatură să setezi apa din calorifere în octombrie. Centrala nu trebuie să funcționeze ca în mijlocul iernii

Temperatura de tur reprezintă temperatura apei trimise de centrală către calorifere. După ce cedează căldură în camere, apa se întoarce la centrală mai rece, la temperatura numită „de retur”.

Prin urmare, poți avea termostatul ambiental setat la 21°C și apa pentru încălzire la 55°C. Cele două valori îndeplinesc funcții diferite, iar ridicarea temperaturii dorite în cameră nu înlocuiește reglarea corectă a instalației.

La centralele combinate care prepară instantaneu apa caldă, reglajul pentru calorifere este de regulă separat de cel pentru robinete. Verifică simbolurile și manualul aparatului înainte să modifici temperatura, pentru a interveni asupra circuitului de încălzire.

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De ce poți încerca 50–55°C când vremea este blândă

Vaillant recomandă luarea în calcul a unei temperaturi de aproximativ 50–55°C pentru calorifere în lunile de primăvară și toamnă. Recomandarea privește adaptarea funcționării la necesarul mai mic de încălzire, nu alegerea unei valori numai după calendar.

Un apartament bine izolat, cu vecini care încălzesc locuințele alăturate și calorifere dimensionate corespunzător poate avea nevoie de apă mai puțin fierbinte. În schimb, o cameră de colț, o locuință neizolată sau caloriferele prea mici pot necesita alte reglaje.

În explicațiile sale despre temperatura de tur, producătorul arată că imobilele vechi, slab izolate și dotate cu radiatoare relativ mici pot avea nevoie de temperaturi între 55 și 75°C. Diferența o face necesarul real al clădirii.