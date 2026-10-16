La ce temperatură să setezi apa din calorifere în octombrie. Centrala nu trebuie să funcționeze ca în mijlocul iernii
În zilele blânde de octombrie, o temperatură de tur de aproximativ 50–55°C poate fi un punct de pornire pentru o centrală în condensare care încălzește locuința prin calorifere. Condiția este ca toate camerele folosite să ajungă la temperatura dorită într-un interval potrivit programului tău. Reglajul nu este universal, iar într-o locuință cu pierderi mari de căldură sau în timpul unui episod rece poate fi necesară o temperatură mai ridicată.
Temperatura din cameră și cea a apei din calorifere sunt reglaje diferite
Termostatul ambiental stabilește temperatura pe care o dorești în locuință. De exemplu, dacă alegi 21°C, aceasta este ținta pentru aerul din camera în care se află termostatul, nu temperatura apei care circulă prin instalație.
Temperatura de tur reprezintă temperatura apei trimise de centrală către calorifere. După ce cedează căldură în camere, apa se întoarce la centrală mai rece, la temperatura numită „de retur”.
Prin urmare, poți avea termostatul ambiental setat la 21°C și apa pentru încălzire la 55°C. Cele două valori îndeplinesc funcții diferite, iar ridicarea temperaturii dorite în cameră nu înlocuiește reglarea corectă a instalației.
La centralele combinate care prepară instantaneu apa caldă, reglajul pentru calorifere este de regulă separat de cel pentru robinete. Verifică simbolurile și manualul aparatului înainte să modifici temperatura, pentru a interveni asupra circuitului de încălzire.
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De ce poți încerca 50–55°C când vremea este blândă
Vaillant recomandă luarea în calcul a unei temperaturi de aproximativ 50–55°C pentru calorifere în lunile de primăvară și toamnă. Recomandarea privește adaptarea funcționării la necesarul mai mic de încălzire, nu alegerea unei valori numai după calendar.
Un apartament bine izolat, cu vecini care încălzesc locuințele alăturate și calorifere dimensionate corespunzător poate avea nevoie de apă mai puțin fierbinte. În schimb, o cameră de colț, o locuință neizolată sau caloriferele prea mici pot necesita alte reglaje.
În explicațiile sale despre temperatura de tur, producătorul arată că imobilele vechi, slab izolate și dotate cu radiatoare relativ mici pot avea nevoie de temperaturi între 55 și 75°C. Diferența o face necesarul real al clădirii.
Dacă reduci temperatura apei, caloriferele vor ceda mai puțină căldură în același interval, în condiții comparabile. Încălzirea poate dura mai mult, astfel că trebuie urmărit dacă locuința atinge efectiv temperatura cerută, nu doar dacă radiatoarele sunt calde la atingere.
Cum ajută returul mai rece o centrală în condensare
Centrala în condensare recuperează o parte din energia vaporilor de apă aflați în gazele de ardere. Pentru acest proces contează temperatura apei care revine în aparat, deoarece aceasta permite răcirea gazelor și condensarea vaporilor.
La centralele pe gaz natural, condensarea este favorizată de un retur sub aproximativ 55°C, pragul exact depinzând de condițiile de ardere. O temperatură de tur mai redusă poate ajuta la obținerea unui retur suficient de rece.
Totuși, setarea turului la 55°C nu trebuie prezentată ca o formulă care garantează aceeași eficiență în orice instalație. Debitul, dimensionarea caloriferelor, reglajele și temperatura din camere influențează funcționarea întregului sistem.
Energy Saving Trust explică faptul că reducerea temperaturii de tur poate îmbunătăți eficiența, dar economiile depind de setarea anterioară și de locuință. Nu există un procent de reducere a facturii care să poată fi promis tuturor doar prin schimbarea unei valori pe afișaj.
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Cum ajustezi temperatura fără să rămâi cu camere reci
Notează reglajul inițial și încearcă o reducere treptată, în limitele prevăzute în manualul centralei. Păstrează aceeași temperatură ambientală în timpul comparației, ca să poți observa dacă noua setare asigură confortul dorit.
Urmărește și camera care se încălzește cel mai greu, nu numai încăperea cu termostat. Dacă temperatura cerută nu este atinsă în programul de încălzire, crește treptat turul și verifică din nou comportamentul instalației.
Dacă unele calorifere rămân reci, în timp ce altele încălzesc puternic, poate exista o problemă de distribuție a apei. Vaillant arată că echilibrarea instalației urmărește asigurarea debitului necesar fiecărui radiator, astfel încât camerele să se încălzească uniform.
Recomandarea de 50–55°C nu trebuie aplicată automat unei centrale vechi fără condensare sau unui sistem care folosește același reglaj pentru încălzirea unui rezervor de apă caldă menajeră. Pentru asemenea instalații, respectă cerințele producătorului și cere instalatorului să confirme reglajele potrivite, inclusiv cele necesare igienei apei stocate.