Orange scoate la vânzare Palatul Telefoanelor din București. Cât costă una dintre cele mai cunoscute clădiri de pe Calea Victoriei
Orange România scoate la vânzare Palatul Telefoanelor, una dintre clădirile-emblemă ale Capitalei și un reper al Căii Victoriei. Compania cere aproape 26 de milioane de euro pentru monumentul istoric, iar tranzacția ar urma să se facă prin licitație cu ofertă în plic închis, potrivit informațiilor publicate de Profit.ro. Proprietatea apare și pe platforma imobiliară a Orange, unde este indicat un preț net de 25,87 milioane de euro.
Imobilul de la Calea Victoriei nr. 35 are o suprafață construită de 11.764 de metri pătrați și este amplasat pe un teren de 2.252 de metri pătrați. Decizia vine la numai câțiva ani după ce clădirea a trecut printr-un nou proces de modernizare și a fost redeschisă. Palatul Telefoanelor a găzduit chiar și la începutul lunii octombrie 2026 un eveniment Orange Business dedicat tehnologiilor cloud, AI și securității cibernetice.
Palatul Telefoanelor ajunge din nou la vânzare
Nu este prima încercare de vânzare a imobilului. În urmă cu aproximativ zece ani, Palatul Telefoanelor a ajuns inclusiv pe platforma OLX, într-o perioadă în care ANCOM analizase posibilitatea de a cumpăra proprietatea. Autoritatea a renunțat ulterior la achiziție. De această dată, Orange a stabilit vânzarea printr-o procedură de licitație în care ofertele sunt depuse în plic închis.
Situația este cu atât mai interesantă cu cât planurile din ultimii ani indicau o utilizare activă a clădirii. După modernizare, Orange intenționa să își grupeze o parte dintre angajații din București în Palatul Telefoanelor și în clădirea Tandem, sediul companiei aflat în imediata apropiere, pe strada Matei Millo.
Proprietatea a ajuns în portofoliul Orange odată cu preluarea fostei Telekom Romania Communications. Grupul francez anunțase încă din 2020 tranzacția prin care urma să cumpere pachetul majoritar de 54% din compania care provenea din fostul Romtelecom, după cum Playtech explica la momentul respectiv în materialul despre preluarea serviciilor fixe Telekom de către Orange.
Fuziunea juridică dintre Orange Romania și Orange Romania Communications a fost finalizată în iunie 2024. Integrarea fostelor active Telekom a continuat ulterior, iar efectele acesteia s-au văzut atât în infrastructura de telecomunicații, cât și în portofoliul imobiliar al companiei. Playtech a scris recent și despre investiția Orange în NextGen, companie care a ajuns indirect în același portofoliu după preluarea fostei divizii fixe Telekom.
O clădire care a fost „zgârie-norul” Bucureștiului interbelic
Palatul Telefoanelor este însă mai mult decât un activ imobiliar al unei companii de telecomunicații. Construcția sa a început în septembrie 1931, într-o perioadă în care Bucureștiul trecea printr-o transformare arhitecturală accelerată. Clădirea a fost proiectată de arhitectul american Louis Seabury Weeks, în timp ce arhitectul român Edmond Van Saanen-Algi s-a ocupat de aplicarea proiectului și de detalii.
Edificiul Art Deco a fost terminat în anii ’30 și, datorită înălțimii de aproximativ 52 de metri, era perceput drept un adevărat zgârie-nori pentru Bucureștiul acelei perioade. Playtech a prezentat pe larg istoria Palatului Telefoanelor și legătura sa cu zgârie-norii din New York.
Importanța clădirii nu era doar arhitecturală. Telecomunicațiile reprezentau o infrastructură strategică, iar Palatul Telefoanelor devenise unul dintre simbolurile modernizării României. Regele Carol al II-lea a participat la inaugurarea clădirii, iar aceasta avea să rămână timp de decenii unul dintre cele mai ușor de recunoscut repere ale centrului Capitalei.
Între 1940 și 1946, imobilul a fost extins și supraetajat cu două niveluri. Au urmat, mult mai târziu, lucrări majore de consolidare între 1995 și 2001, iar din 2018 au început alte intervenții pentru finalizarea consolidării și adaptarea imobilului la normele moderne de rezistență și securitate la incendiu.
Orange a investit peste 7 milioane de euro înainte de vânzare
Lucrările recente au fost finalizate în 2024 și au permis redeschiderea Palatului Telefoanelor. Potrivit informațiilor comunicate anterior, investițiile pentru consolidarea și modernizarea imobilului au depășit șapte milioane de euro. La numai doi ani de la finalizarea acestui proces, clădirea este din nou pregătită pentru schimbarea proprietarului.
Palatul Telefoanelor se află pe Lista Monumentelor Istorice din București și face parte din zona protejată aferentă Căii Victoriei, una dintre arterele cu cea mai importantă moștenire arhitecturală din Capitală. Statutul de monument istoric înseamnă că eventualul viitor proprietar nu va putea trata imobilul ca pe o clădire comercială obișnuită, intervențiile fiind supuse regulilor aplicabile patrimoniului protejat.
Zona în care se află clădirea are grad ridicat de protecție urbanistică, fiind urmărită conservarea caracterului istoric al Căii Victoriei, a fondului construit și a relației dintre clădirile care definesc această parte a Bucureștiului.
Vânzarea Palatului Telefoanelor devine astfel una dintre cele mai interesante tranzacții imobiliare din centrul Bucureștiului, atât prin valoarea cerută – 25,87 milioane de euro –, cât și prin statutul proprietății. Viitorul cumpărător nu va achiziționa doar aproape 12.000 de metri pătrați în centrul Capitalei, ci unul dintre cele mai cunoscute monumente Art Deco ale Bucureștiului.