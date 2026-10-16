Orange scoate la vânzare Palatul Telefoanelor din București. Cât costă una dintre cele mai cunoscute clădiri de pe Calea Victoriei

Palatul Telefoanelor ajunge din nou la vânzare

Nu este prima încercare de vânzare a imobilului. În urmă cu aproximativ zece ani, Palatul Telefoanelor a ajuns inclusiv pe platforma OLX, într-o perioadă în care ANCOM analizase posibilitatea de a cumpăra proprietatea. Autoritatea a renunțat ulterior la achiziție. De această dată, Orange a stabilit vânzarea printr-o procedură de licitație în care ofertele sunt depuse în plic închis.

Situația este cu atât mai interesantă cu cât planurile din ultimii ani indicau o utilizare activă a clădirii. După modernizare, Orange intenționa să își grupeze o parte dintre angajații din București în Palatul Telefoanelor și în clădirea Tandem, sediul companiei aflat în imediata apropiere, pe strada Matei Millo.

Proprietatea a ajuns în portofoliul Orange odată cu preluarea fostei Telekom Romania Communications. Grupul francez anunțase încă din 2020 tranzacția prin care urma să cumpere pachetul majoritar de 54% din compania care provenea din fostul Romtelecom, după cum Playtech explica la momentul respectiv în materialul despre preluarea serviciilor fixe Telekom de către Orange.

Fuziunea juridică dintre Orange Romania și Orange Romania Communications a fost finalizată în iunie 2024. Integrarea fostelor active Telekom a continuat ulterior, iar efectele acesteia s-au văzut atât în infrastructura de telecomunicații, cât și în portofoliul imobiliar al companiei. Playtech a scris recent și despre investiția Orange în NextGen, companie care a ajuns indirect în același portofoliu după preluarea fostei divizii fixe Telekom.

O clădire care a fost „zgârie-norul” Bucureștiului interbelic

Palatul Telefoanelor este însă mai mult decât un activ imobiliar al unei companii de telecomunicații. Construcția sa a început în septembrie 1931, într-o perioadă în care Bucureștiul trecea printr-o transformare arhitecturală accelerată. Clădirea a fost proiectată de arhitectul american Louis Seabury Weeks, în timp ce arhitectul român Edmond Van Saanen-Algi s-a ocupat de aplicarea proiectului și de detalii.

Edificiul Art Deco a fost terminat în anii ’30 și, datorită înălțimii de aproximativ 52 de metri, era perceput drept un adevărat zgârie-nori pentru Bucureștiul acelei perioade. Playtech a prezentat pe larg istoria Palatului Telefoanelor și legătura sa cu zgârie-norii din New York.

Importanța clădirii nu era doar arhitecturală. Telecomunicațiile reprezentau o infrastructură strategică, iar Palatul Telefoanelor devenise unul dintre simbolurile modernizării României. Regele Carol al II-lea a participat la inaugurarea clădirii, iar aceasta avea să rămână timp de decenii unul dintre cele mai ușor de recunoscut repere ale centrului Capitalei.