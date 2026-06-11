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de Iulia Kelt
ENTERTAINMENT

Hugh Jackman primește un nou rol important la Hollywood. Actorul va colabora cu Ridley Scott pentru ecranizarea unui roman celebru

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Hugh Jackman primește un nou rol important la Hollywood. Actorul va colabora cu Ridley Scott pentru ecranizarea unui roman celebru
Hugh Jackman / Foto: Profimedia

După personaje care i-au definit cariera, de la Wolverine și Van Helsing până la Jean Valjean sau P.T. Barnum, Hugh Jackman se pregătește pentru o nouă provocare cinematografică. Actorul australian a fost ales să interpreteze unul dintre cele mai cunoscute personaje din literatura de aventură, într-un proiect semnat de unul dintre cei mai respectați regizori ai ultimelor decenii.

Potrivit informațiilor apărute în presa de specialitate, Jackman va juca rolul lui Long John Silver într-o nouă adaptare a romanului „Treasure Island”, opera clasică publicată de scriitorul scoțian Robert Louis Stevenson la sfârșitul secolului al XIX-lea.

În spatele producției se află Ridley Scott, cineastul care a semnat de-a lungul carierei filme precum „Alien”, „Gladiator”, „Black Hawk Down” sau „The Martian”. Noul proiect aduce astfel împreună două nume importante ale industriei cinematografice într-o producție care are șanse să atragă atenția publicului din întreaga lume.

Un personaj legendar din literatura de aventură revine pe marele ecran

„Insula comorii” este considerată una dintre cele mai influente povești cu pirați scrise vreodată și a stat la baza a numeroase filme, seriale și producții de televiziune de-a lungul timpului.

Romanul urmărește aventura tânărului Jim Hawkins, care intră în posesia unei hărți ce indică locul unde este ascunsă comoara celebrului căpitan Flint. Descoperirea îl aruncă într-o călătorie periculoasă pe mare, unde nimic nu este ceea ce pare.

În centrul poveștii se află însă Long John Silver, unul dintre cele mai complexe personaje create vreodată pentru literatura de aventură. Inteligent, carismatic și imprevizibil, acesta reușește să oscileze permanent între rolul de aliat și cel de adversar al eroului principal.

Personajul a influențat profund imaginea clasică a piratului din cultura populară, iar numeroase elemente asociate astăzi cu poveștile despre corsari își au originea în romanul lui Stevenson.

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Ridley Scott și scenaristul serialului „Adolescence” lucrează la proiect

Scenariul noii adaptări va fi semnat de Jack Thorne, unul dintre cei mai apreciați scenariști britanici ai momentului. Acesta este cunoscut pentru proiecte de succes din televiziune și film și a fost recompensat cu numeroase premii pentru activitatea sa.

Pe lângă rolul de regizor, Ridley Scott va participa și la producția filmului prin intermediul companiei sale, Scott Free Productions.

Deocamdată, proiectul se află în faza de dezvoltare, iar detaliile privind distribuția completă sau data lansării nu au fost anunțate oficial.

Între timp, atât Ridley Scott, cât și Hugh Jackman au agenda încărcată. Regizorul se pregătește pentru lansarea thrillerului post-apocaliptic „The Dog Stars”, în timp ce actorul australian va putea fi văzut în curând în „The Death of Robin Hood”, o reinterpretare a legendei celebrului haiduc englez.

Pentru fanii lui Hugh Jackman, noua adaptare a romanului „Treasure Island” promite însă una dintre cele mai interesante transformări ale actorului din ultimii ani. Rolul lui Long John Silver îi oferă șansa de a aduce pe ecran un personaj care a definit literatura de aventură și care continuă să fascineze cititorii la mai bine de un secol de la apariția cărții.

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