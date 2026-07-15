Tom Cruise surprinde într-un rol complet diferit față de ceea ce știai. A apărut primul trailer al filmului „Digger”

Tom Cruise spune că este cel mai provocator rol din cariera sa

În „Digger”, actorul îl interpretează pe Digger Rockwell, un personaj descris drept „cel mai puternic om din lume”, care pornește într-o misiune pentru a împiedica un dezastru ecologic cu consecințe globale.

După lansarea primului trailer, Tom Cruise a declarat că experiența filmărilor a fost diferită de tot ceea ce a făcut până acum.

„Niciodată nu am avut parte de ceva care să mă provoace în acest fel, și nici Alejandro nu a avut, până când ne-am apucat de acest proiect. Când veți vedea acest film, veți constata că este cu totul original”, a spus actorul într-o declarație citată de The Hollywood Reporter.

Trailerul scoate în evidență atât transformarea fizică a lui Cruise, cât și tonul aparte al producției, diferit de filmele de acțiune care l-au consacrat.

Alejandro González Iñárritu revine cu un nou proiect ambițios

„Digger” marchează revenirea regizorului mexican Alejandro González Iñárritu, câștigător a numeroase premii internaționale și cunoscut pentru filme precum The Revenant, Birdman și Babel.

Noul lungmetraj pare să exploreze teme precum puterea, responsabilitatea și relația dintre omenire și mediul înconjurător, într-o poveste care îmbină realismul cu elemente alegorice.

Alături de Tom Cruise, distribuția îi mai include pe John Goodman, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons și Sophie Wilde.