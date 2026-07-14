„Franz” nu-l explică pe Kafka, ci te aruncă în mintea lui. Un film ciudat, brutal și neașteptat de amuzant REVIEW
Sunt filme biografice care îți prezintă ordonat viața unui om celebru, de la copilărie până la moarte, cu momentele importante bifate conștiincios și cu explicații suficiente cât să nu rămâi cu prea multe întrebări. „Franz” nu este un asemenea film. Agnieszka Holland refuză biografia convențională și construiește, în schimb, un puzzle despre Franz Kafka, despre spaimele, contradicțiile și relațiile care l-au format.
Filmul intră în cinematografele din România pe 17 iulie 2026 și este distribuit de Independența Film. Are 127 de minute, dar timpul nu este neapărat cea mai mare provocare. „Franz” îți cere să fii atent la fiecare scenă, la schimbările de perspectivă, la glume, la fragmentele literare și la momentele în care trecutul se amestecă brusc cu prezentul.
Mi-a plăcut mult, deși nu pot spune că este un film ușor de urmărit sau că va funcționa pentru orice spectator. Este ciudat, incomod, brutal pe alocuri și extrem de amuzant în alte momente. Uneori pare intenționat haotic, de parcă Holland ar încerca să transforme însăși experiența vizionării într-o stare kafkiană.
Idan Weiss nu îl imită pe Kafka, ci îl transformă într-un om
Idan Weiss, în rolul principal, este extraordinar. Fizionomia sa fragilă, privirea permanent neliniștită și felul rigid în care își poartă corpul îl fac pe Kafka să pară prins între două impulsuri: dorința de a dispărea și nevoia de a fi înțeles. Actorul nu încearcă să construiască un geniu solemn, izolat de oamenii obișnuiți. Kafka al lui Weiss poate fi timid, egoist, seducător, absurd, iritant și foarte amuzant.
Este una dintre acele interpretări în care cele mai importante lucruri se petrec între replici. O privire prea lungă, o pauză inconfortabilă sau o mișcare aproape mecanică pot spune mai mult decât un discurs întreg. Weiss reușește să facă personajul vulnerabil fără să-l transforme într-o victimă și excentric fără să-l reducă la o colecție de ticuri.
În jurul său, distribuția oferă filmului consistență. Peter Kurth îl interpretează pe Hermann Kafka, tatăl autoritar a cărui prezență apasă asupra lui Franz chiar și atunci când nu se află în cadru. Relația dintre cei doi este dură, tensionată și esențială pentru înțelegerea fricii care pare să-l urmărească pe scriitor. Sandra Korzeniak este Julie Kafka, mama lui Franz, iar Katharina Stark o interpretează pe Ottla Kafka, sora de care scriitorul a fost profund apropiat.
Jenovéfa Boková o joacă pe Milena Jesenská, una dintre cele mai importante femei din viața autorului, în timp ce Carol Schuler apare în rolul lui Felice Bauer. Sebastian Schwarz îl interpretează pe Max Brod, prietenul căruia îi datorăm, în mare măsură, supraviețuirea operei lui Kafka. Distribuția îi mai include pe Ivan Trojan în rolul lui Siegfried Löwy, Gesa Schermuly ca Grete Bloch și Josef Trojan în rolul actorului Jizchak Löwy.
O biografie spartă în fragmente, vise și coșmaruri
Scenariul semnat de Marek Epstein nu urmează o cronologie confortabilă. Filmul trece prin copilăria lui Kafka, anii petrecuți la Praga, relațiile sale, slujba din domeniul asigurărilor și boala care avea să-i încheie prematur viața. Totuși, aceste momente nu sunt prezentate ca niște capitole bine delimitate, ci ca fragmente dintr-o memorie care se reorganizează continuu.
Agnieszka Holland introduce în poveste scene inspirate de textele lui Kafka, imagini aproape onirice și momente în care mitul scriitorului intră în conflict cu omul real. Mai mult, filmul privește ironic felul în care Kafka a devenit în prezent un brand turistic: chipul său apare pe suveniruri, căni, tricouri și obiecte vândute celor care vizitează Praga. Este o glumă foarte kafkiană în sine – un autor care a scris despre alienare și dezumanizare ajunge transformat într-un produs comercial.
Unele dintre cele mai bune secvențe sunt și cele mai greu de descris fără să le distrugi efectul. Există umor negru, absurd birocratic și situații în care râzi, apoi te întrebi imediat dacă era potrivit să râzi. Alte momente sunt brutale și apăsătoare, mai ales când filmul explorează relația lui Franz cu propriul corp, boala și sentimentul că nu poate răspunde așteptărilor familiei sau femeilor pe care le iubește.
Imaginea realizată de Tomasz Naumiuk transformă Praga într-un spațiu simultan concret și fantomatic. Străzile, interioarele întunecate și birourile impersonale par desprinse dintr-o lume în care regulile există, dar nimeni nu le poate explica. Montajul lui Pavel Hrdlička accentuează senzația de instabilitate, iar muzica semnată de Mary Komasa și Antoni Komasa Łazarkiewicz nu îți permite să te instalezi prea confortabil în nicio stare.
De la „Metamorfoza” citită în liceu la Kafka privit cu alți ochi
Prima mea întâlnire adevărată cu Kafka a fost, ca pentru foarte mulți oameni, prin „Metamorfoza”. Am citit-o în liceu și m-a tulburat profund. Nu doar transformarea lui Gregor Samsa într-o insectă era înspăimântătoare, ci mai ales rapiditatea cu care familia începea să-l privească drept o povară. Cartea mi s-a părut atunci crudă, stranie și aproape sufocantă.
Am recitit-o ca adult și am văzut-o cu alți ochi. Dincolo de elementul fantastic, am observat mai clar rușinea, epuizarea, presiunea muncii și frica de a nu mai fi util celor din jur. „Franz” funcționează într-un mod asemănător: nu îți oferă o cheie unică pentru înțelegerea autorului, ci îți arată câte interpretări pot exista în același timp.
Apropo, am aflat aseară la film, de la Iulia Dromereschi, traducător și jurnalist cultural, că majoritatea traducerilor au tradus ca insectă sau gândac ființa aceea din „Metamorfoza”. Dar, de fapt, se traduce din germană în animal care nu poate fi sacrificat. Interesant.
Ca film biografic, producția lui Holland este mai interesată de contradicții decât de certitudini. Nu îl idealizează pe Kafka și nici nu încearcă să-l transforme într-un erou tragic impecabil. Îl arată ca pe un om dificil, fragil, uneori crud, prins între dorința unei vieți obișnuite și imposibilitatea de a o trăi.
https://www.youtube.com/watch?v=Iy1YYnjQoc0
Verdictul despre „Franz”
„Franz” este un film bun și curajos, dar nu este un film pentru toată lumea. Uneori devine haotic, unele idei sunt doar sugerate, iar trecerile dintre epoci, realitate și imaginație pot crea confuzie. Nu este producția la care să te uiți în timp ce verifici telefonul. Dacă pierzi o scenă sau o replică, riști să ratezi legătura cu ceea ce urmează.
În același timp, tocmai această structură imprevizibilă îl face memorabil. Agnieszka Holland și producătoarea Šárka Cimbalová, alături de coproducătorii Uwe Schott, Jorgo Narjes, Marcin Wierzchosławski și Alicja Jagodzińska, au realizat un film care nu tratează literatura ca pe o piesă de muzeu. Kafka rămâne viu, inconfortabil și imposibil de clasificat.
M-a amuzat, m-a neliniștit și m-a făcut să mă gândesc din nou la textele lui Kafka mult timp după ce am ieșit din sală. Dacă accepți că nu vei primi toate răspunsurile și ești pregătit să urmărești cu atenție fiecare fragment, merită să vezi „Franz” la cinema. Nu este o lecție ordonată despre un scriitor celebru. Este mai degrabă o călătorie direct în mintea lui – iar de acolo nu ieși complet confortabil.