„Franz” nu-l explică pe Kafka, ci te aruncă în mintea lui. Un film ciudat, brutal și neașteptat de amuzant REVIEW

Filmul intră în cinematografele din România pe 17 iulie 2026 și este distribuit de Independența Film. Are 127 de minute, dar timpul nu este neapărat cea mai mare provocare. „Franz” îți cere să fii atent la fiecare scenă, la schimbările de perspectivă, la glume, la fragmentele literare și la momentele în care trecutul se amestecă brusc cu prezentul.

Mi-a plăcut mult, deși nu pot spune că este un film ușor de urmărit sau că va funcționa pentru orice spectator. Este ciudat, incomod, brutal pe alocuri și extrem de amuzant în alte momente. Uneori pare intenționat haotic, de parcă Holland ar încerca să transforme însăși experiența vizionării într-o stare kafkiană.

Idan Weiss nu îl imită pe Kafka, ci îl transformă într-un om

Idan Weiss, în rolul principal, este extraordinar. Fizionomia sa fragilă, privirea permanent neliniștită și felul rigid în care își poartă corpul îl fac pe Kafka să pară prins între două impulsuri: dorința de a dispărea și nevoia de a fi înțeles. Actorul nu încearcă să construiască un geniu solemn, izolat de oamenii obișnuiți. Kafka al lui Weiss poate fi timid, egoist, seducător, absurd, iritant și foarte amuzant.

Este una dintre acele interpretări în care cele mai importante lucruri se petrec între replici. O privire prea lungă, o pauză inconfortabilă sau o mișcare aproape mecanică pot spune mai mult decât un discurs întreg. Weiss reușește să facă personajul vulnerabil fără să-l transforme într-o victimă și excentric fără să-l reducă la o colecție de ticuri.

În jurul său, distribuția oferă filmului consistență. Peter Kurth îl interpretează pe Hermann Kafka, tatăl autoritar a cărui prezență apasă asupra lui Franz chiar și atunci când nu se află în cadru. Relația dintre cei doi este dură, tensionată și esențială pentru înțelegerea fricii care pare să-l urmărească pe scriitor. Sandra Korzeniak este Julie Kafka, mama lui Franz, iar Katharina Stark o interpretează pe Ottla Kafka, sora de care scriitorul a fost profund apropiat.

Jenovéfa Boková o joacă pe Milena Jesenská, una dintre cele mai importante femei din viața autorului, în timp ce Carol Schuler apare în rolul lui Felice Bauer. Sebastian Schwarz îl interpretează pe Max Brod, prietenul căruia îi datorăm, în mare măsură, supraviețuirea operei lui Kafka. Distribuția îi mai include pe Ivan Trojan în rolul lui Siegfried Löwy, Gesa Schermuly ca Grete Bloch și Josef Trojan în rolul actorului Jizchak Löwy.

O biografie spartă în fragmente, vise și coșmaruri

Scenariul semnat de Marek Epstein nu urmează o cronologie confortabilă. Filmul trece prin copilăria lui Kafka, anii petrecuți la Praga, relațiile sale, slujba din domeniul asigurărilor și boala care avea să-i încheie prematur viața. Totuși, aceste momente nu sunt prezentate ca niște capitole bine delimitate, ci ca fragmente dintr-o memorie care se reorganizează continuu.