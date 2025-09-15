Serialul The Witcher revine cât de curând, dar nu cu Henry Cavill în rol principal. Când vezi noul sezon pe Netflix

Fanii francizei The Witcher au un motiv de bucurie: Netflix a anunțat data lansării sezonului patru, care va fi disponibil în întregime pe 30 octombrie 2025.

După ce Henry Cavill a părăsit rolul iconic al vânătorului de monștri Geralt din Rivia, din The Witcher, Liam Hemsworth preia mantia și sabia personajului, promițând o nouă aventură pe Continent, plină de monștri, magie și intrigi politice.

Sezonul patru al serialului The Witcher, cu un nou Geralt, dar și noi provocări

Netflix a lansat primul trailer oficial al sezonului patru, oferind o privire detaliată asupra lui Hemsworth în pielea lui Geralt. Clipul demonstrează, de altfel, că noul actor are atât aspectul, cât și abilitățile necesare pentru a continua povestea, menținând atmosfera deja familiară fanilor.

La fel ca în sezoanele anterioare, sezonul patru va include opt episoade și, spre deosebire de sezonul trei, acestea vor fi disponibile integral, evitând așteptarea episod cu episod.

În ceea ce privește povestea, Geralt, Ciri (Freya Allan) și Yennefer (Anya Chalotra) rămân separați după evenimentele din sezonul trei, iar războiul amenință să cuprindă întreg Continentul.

Pe măsură ce căile lor se despart și obiectivele devin mai clare, cei trei întâlnesc aliați neașteptați. Acceptarea acestor „familii găsite” ar putea fi singura șansă de a se reuni pentru totdeauna.

Joey Batey revine în rolul lui Jaskier, iar distribuția sezonului patru din The Witcher include actori precum Laurence Fishburne, Robbie Amell, Meng’er Zhang și Sharlto Copley.

Cum să te pregătești pentru revenire

Pentru cei care vor să se reconecteze cu universul lui Sapkowski, Netflix recomandă reluarea celor trei sezoane anterioare.

Mai mult decât atât, fanii pot viziona filmul anime Sirens of the Deep, care aduce noi perspective asupra poveștilor secundare, și pot citi romanul Crossroads of Ravens, lansat pe 30 septembrie 2025, ce prezintă aventurile unui tânăr Geralt. Combinația de materiale oferă context suplimentar și ajută la înțelegerea mai profundă a noilor episoade.

Sezonul patru al lui The Witcher promite acțiune intensă, personaje noi și momente de tensiune care vor consolida universul creat de Andrzej Sapkowski.

Fanii pot să își pregătească sabia și peruca, Geralt din Rivia revine în octombrie, mai pregătit ca niciodată pentru bătăliile Continentului.

Cu lansarea integrală a episoadelor, sezonul se anunță a fi un punct culminant pentru întreaga serie și un răspuns la așteptările fanilor de lungă durată.