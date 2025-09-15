Ultima ora
Emmy 2025: Adolescence, The Studio și The Pitt domină o seară plină de surprize. Lista completă a premiilor pentru cele mai bune seriale
15 sept. 2025 | 11:01
de Iulia Kelt

Serialul The Witcher revine cât de curând, dar nu cu Henry Cavill în rol principal. Când vezi noul sezon pe Netflix

ENTERTAINMENT
Serialul The Witcher revine cât de curând, dar nu cu Henry Cavill în rol principal. Când vezi noul sezon pe Netflix
Liam Hemsworth preia rolul lui Henry Cavill în The Witcher / Foto: Netflix

Fanii francizei The Witcher au un motiv de bucurie: Netflix a anunțat data lansării sezonului patru, care va fi disponibil în întregime pe 30 octombrie 2025.

După ce Henry Cavill a părăsit rolul iconic al vânătorului de monștri Geralt din Rivia, din The Witcher, Liam Hemsworth preia mantia și sabia personajului, promițând o nouă aventură pe Continent, plină de monștri, magie și intrigi politice.

Sezonul patru al serialului The Witcher, cu un nou Geralt, dar și noi provocări

Netflix a lansat primul trailer oficial al sezonului patru, oferind o privire detaliată asupra lui Hemsworth în pielea lui Geralt. Clipul demonstrează, de altfel, că noul actor are atât aspectul, cât și abilitățile necesare pentru a continua povestea, menținând atmosfera deja familiară fanilor.

Vezi și:
La sabie cu nemurirea: Russell Crowe îl antrenează pe Henry Cavill în noul „Highlander”

La fel ca în sezoanele anterioare, sezonul patru va include opt episoade și, spre deosebire de sezonul trei, acestea vor fi disponibile integral, evitând așteptarea episod cu episod.

În ceea ce privește povestea, Geralt, Ciri (Freya Allan) și Yennefer (Anya Chalotra) rămân separați după evenimentele din sezonul trei, iar războiul amenință să cuprindă întreg Continentul.

Pe măsură ce căile lor se despart și obiectivele devin mai clare, cei trei întâlnesc aliați neașteptați. Acceptarea acestor „familii găsite” ar putea fi singura șansă de a se reuni pentru totdeauna.

Joey Batey revine în rolul lui Jaskier, iar distribuția sezonului patru din The Witcher include actori precum Laurence Fishburne, Robbie Amell, Meng’er Zhang și Sharlto Copley.

henry cavill the witcher

Henry Cavill în The Witcher / Foto: Netflix

Cum să te pregătești pentru revenire

Pentru cei care vor să se reconecteze cu universul lui Sapkowski, Netflix recomandă reluarea celor trei sezoane anterioare.

Mai mult decât atât, fanii pot viziona filmul anime Sirens of the Deep, care aduce noi perspective asupra poveștilor secundare, și pot citi romanul Crossroads of Ravens, lansat pe 30 septembrie 2025, ce prezintă aventurile unui tânăr Geralt. Combinația de materiale oferă context suplimentar și ajută la înțelegerea mai profundă a noilor episoade.

Sezonul patru al lui The Witcher promite acțiune intensă, personaje noi și momente de tensiune care vor consolida universul creat de Andrzej Sapkowski.

Fanii pot să își pregătească sabia și peruca, Geralt din Rivia revine în octombrie, mai pregătit ca niciodată pentru bătăliile Continentului.

Cu lansarea integrală a episoadelor, sezonul se anunță a fi un punct culminant pentru întreaga serie și un răspuns la așteptările fanilor de lungă durată.

Toamna adevărată vine în România mai devreme decât ne aşteptam. Urmează zile mohorâte, cu ploi şi vânt puternic
Recomandări
Radare mai puține pe străzile din România, țara cu cele mai multe accidente rutiere. De ce s-a renunțat la proiectul celor 400 de radare fixe
Radare mai puține pe străzile din România, țara cu cele mai multe accidente rutiere. De ce s-a renunțat la proiectul celor 400 de radare fixe
ASUS Challenge pentru liceeni – Edu Store Edition. Cum participi la competiție și câștigi premii de mii de lei
ASUS Challenge pentru liceeni – Edu Store Edition. Cum participi la competiție și câștigi premii de mii de lei
Tabel cu bolile pentru pensionare pe caz de boală 2025. Afecțiunile acceptate oficial și cum se calculează pensia
Tabel cu bolile pentru pensionare pe caz de boală 2025. Afecțiunile acceptate oficial și cum se calculează pensia
MedLife susține performanța medicilor și în sport: peste 130 de participanți din 5 țări la Balcaniada de tenis
MedLife susține performanța medicilor și în sport: peste 130 de participanți din 5 țări la Balcaniada de tenis
Ce se întâmplă atunci când inteligența artificială nu mai este despre tehnologie ci despre marketing. Un trend care a prins la târgul IFA Berlin 2025
Ce se întâmplă atunci când inteligența artificială nu mai este despre tehnologie ci despre marketing. Un trend care a prins la târgul IFA Berlin 2025
Trucuri Windows 11 – cum scapi de aplicațiile inutile și obții un sistem mai rapid
Trucuri Windows 11 – cum scapi de aplicațiile inutile și obții un sistem mai rapid
Ștergerea greșită a datelor poate costa companiile mulți bani: Ce trebuie să știi în 2025 despre metoda corectă pe care trebuie să o aplici
Ștergerea greșită a datelor poate costa companiile mulți bani: Ce trebuie să știi în 2025 despre metoda corectă pe care trebuie să o aplici
Criza economică din România începe ”să scoată colții”. Multe firme se pregătesc de faliment
Criza economică din România începe ”să scoată colții”. Multe firme se pregătesc de faliment
Revista presei
Adevarul
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cum să coci vinetele pentru a nu fi amare. Aşa salvezi salata preferată
Playtech Știri
Horoscop tarot săptămâna 15-21 septembrie. Cine trebuie să fie precaut în următoarele zile?
Playtech Știri
La 73 de ani, şi-a făcut iubită de 26. Actriţa cunoscută în întreaga lume a stârnit controverse cu alegerea făcută
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...