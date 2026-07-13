HBO Max pe televizor în câteva minute: cum instalezi aplicația pe orice Smart TV și ce faci dacă nu apare

Ce trebuie să verifici înainte să instalezi HBO Max

Înainte să începi instalarea, asigură-te că televizorul este conectat la internet. Poți verifica acest lucru deschizând YouTube, browserul televizorului sau o altă aplicație de streaming. Dacă nimic nu se încarcă, intră în Settings sau Setări, caută secțiunea Network, Rețea ori Wi-Fi și reconectează televizorul la router.

Este recomandat să verifici și dacă sistemul de operare al televizorului are o actualizare disponibilă. Pe modelele mai vechi, HBO Max poate să nu apară în magazin tocmai pentru că software-ul nu a mai fost actualizat. Actualizarea se găsește, de regulă, în Settings – Support – Software Update, însă denumirea meniurilor poate varia de la un producător la altul.

Trebuie să ai și un cont activ HBO Max. Dacă abonamentul este oferit printr-un operator de televiziune, internet sau telefonie, este posibil să fie necesar să îl activezi mai întâi prin pagina operatorului. Ulterior, vei putea conecta aplicația de pe televizor la contul HBO Max creat în procesul de activare.

Cum instalezi HBO Max pe Samsung, LG și Android TV

Pe un Smart TV Samsung, apasă butonul Home de pe telecomandă și intră în secțiunea Apps. Folosește lupa sau funcția Search, scrie „HBO Max”, selectează aplicația oficială și apasă Install. Pentru descărcare, televizorul îți poate cere să fii autentificat într-un cont Samsung. După instalare, poți muta pictograma HBO Max pe bara principală, ca să o găsești mai repede.

Pe un televizor LG, apasă Home și deschide LG Content Store sau secțiunea Apps, în funcție de versiunea webOS. Caută HBO Max, intră pe pagina aplicației și selectează Install. Dacă aplicația nu apare, verifică regiunea setată pe televizor și actualizează webOS. Magazinul poate afișa aplicații diferite în funcție de țara aleasă în setări. Mai multe detalii despre modelele celor două mărci găsești și în acest ghid pentru instalarea HBO Max pe Samsung și LG.

Dacă ai un televizor cu Android TV sau Google TV, deschide Google Play Store, caută HBO Max și apasă Install. Pe unele televizoare, magazinul este accesibil din secțiunea Apps, iar pe altele poți folosi direct căutarea vocală a telecomenzii. După instalare, aplicația va apărea în lista principală.

Procesul este asemănător pe televizoarele care folosesc alte platforme compatibile: deschizi magazinul oficial de aplicații, cauți serviciul după numele complet și alegi instalarea. Evită descărcarea unor fișiere APK de pe site-uri necunoscute, deoarece acestea pot fi incompatibile, modificate sau nesigure.