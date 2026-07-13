HBO Max pe televizor în câteva minute: cum instalezi aplicația pe orice Smart TV și ce faci dacă nu apare
Seara de film se poate transforma rapid într-o sesiune de căutat prin meniuri atunci când aplicația HBO Max nu este deja instalată pe televizor. Vestea bună este că, pe majoritatea televizoarelor inteligente recente, procesul durează doar câteva minute și nu presupune cabluri, stick-uri USB sau setări complicate.
Potrivit informațiilor din centrul oficial de ajutor HBO Max, aplicația este disponibilă pe o varietate de televizoare, playere multimedia, console și alte dispozitive compatibile. Pașii diferă ușor în funcție de marca televizorului și de sistemul său de operare, dar principiul rămâne același: intri în magazinul de aplicații, cauți HBO Max, instalezi aplicația și îți conectezi contul.
Ce trebuie să verifici înainte să instalezi HBO Max
Înainte să începi instalarea, asigură-te că televizorul este conectat la internet. Poți verifica acest lucru deschizând YouTube, browserul televizorului sau o altă aplicație de streaming. Dacă nimic nu se încarcă, intră în Settings sau Setări, caută secțiunea Network, Rețea ori Wi-Fi și reconectează televizorul la router.
Este recomandat să verifici și dacă sistemul de operare al televizorului are o actualizare disponibilă. Pe modelele mai vechi, HBO Max poate să nu apară în magazin tocmai pentru că software-ul nu a mai fost actualizat. Actualizarea se găsește, de regulă, în Settings – Support – Software Update, însă denumirea meniurilor poate varia de la un producător la altul.
Trebuie să ai și un cont activ HBO Max. Dacă abonamentul este oferit printr-un operator de televiziune, internet sau telefonie, este posibil să fie necesar să îl activezi mai întâi prin pagina operatorului. Ulterior, vei putea conecta aplicația de pe televizor la contul HBO Max creat în procesul de activare.
Cum instalezi HBO Max pe Samsung, LG și Android TV
Pe un Smart TV Samsung, apasă butonul Home de pe telecomandă și intră în secțiunea Apps. Folosește lupa sau funcția Search, scrie „HBO Max”, selectează aplicația oficială și apasă Install. Pentru descărcare, televizorul îți poate cere să fii autentificat într-un cont Samsung. După instalare, poți muta pictograma HBO Max pe bara principală, ca să o găsești mai repede.
Pe un televizor LG, apasă Home și deschide LG Content Store sau secțiunea Apps, în funcție de versiunea webOS. Caută HBO Max, intră pe pagina aplicației și selectează Install. Dacă aplicația nu apare, verifică regiunea setată pe televizor și actualizează webOS. Magazinul poate afișa aplicații diferite în funcție de țara aleasă în setări. Mai multe detalii despre modelele celor două mărci găsești și în acest ghid pentru instalarea HBO Max pe Samsung și LG.
Dacă ai un televizor cu Android TV sau Google TV, deschide Google Play Store, caută HBO Max și apasă Install. Pe unele televizoare, magazinul este accesibil din secțiunea Apps, iar pe altele poți folosi direct căutarea vocală a telecomenzii. După instalare, aplicația va apărea în lista principală.
Procesul este asemănător pe televizoarele care folosesc alte platforme compatibile: deschizi magazinul oficial de aplicații, cauți serviciul după numele complet și alegi instalarea. Evită descărcarea unor fișiere APK de pe site-uri necunoscute, deoarece acestea pot fi incompatibile, modificate sau nesigure.
Cum te conectezi la cont după instalare
Deschide aplicația și selectează Sign In sau Conectare. Cea mai comodă metodă este autentificarea prin cod. Pe ecranul televizorului va apărea un cod format din șase cifre și, de regulă, un cod QR. Scanează imaginea cu telefonul sau accesează pagina de autentificare indicată pe ecran, introdu codul și conectează-te în cont.
Poți introduce și adresa de e-mail direct cu telecomanda, însă această metodă este mai lentă și crește riscul să greșești parola. HBO Max permite inclusiv autentificarea cu un cod temporar primit prin e-mail, dacă nu îți amintești parola. După confirmare, alegi profilul și poți începe redarea.
Dacă ai abonamentul printr-un furnizor, selectează opțiunea Connect Your Provider sau conectare prin furnizor. Alege compania prin care primești accesul, autentifică-te cu datele contului de client și urmează instrucțiunile afișate. Nu folosi automat datele contului de operator în câmpurile obișnuite pentru e-mail și parolă HBO Max, deoarece cele două conturi pot avea date diferite.
Ce faci dacă aplicația HBO Max nu apare
Dacă nu găsești aplicația în magazin, verifică mai întâi modelul televizorului, anul fabricației, regiunea și actualizările software. Șterge eventualele aplicații vechi HBO GO sau Max care nu mai funcționează și caută din nou „HBO Max”. Poți încerca și o repornire completă: scoate televizorul din priză aproximativ un minut, pornește-l și revino în magazin.
În cazul unui televizor incompatibil, nu este obligatoriu să îl înlocuiești. Poți folosi un Chromecast, Apple TV, Fire TV Stick, un dispozitiv cu Google TV sau o consolă compatibilă. O altă variantă este să trimiți conținutul de pe telefon folosind Chromecast ori AirPlay, dacă televizorul suportă funcția. Află și cum poți vedea filmele de pe telefon direct pe televizor.
Dacă HBO Max se instalează, dar se închide, rulează greu sau refuză să pornească filmele, actualizează aplicația, eliberează spațiu și repornește routerul. Poți șterge aplicația și instala din nou versiunea actuală. Pentru problemele de redare, găsești aici soluțiile utile atunci când HBO Max se blochează.
După instalare, poți verifica setările de imagine, sunet și subtitrare. Dacă ai televizor 4K, reține că rezoluția maximă depinde de abonament, dispozitiv și titlul urmărit. Nu toate filmele sunt disponibile în 4K, iar pagina producției trebuie să afișeze etichete precum 4K UHD, HDR10 sau Dolby Vision.