HBO Max se blochează? Ce poți face ca filmul să pornească din nou

Începe cu repornirea corectă a aplicației și a dispozitivului

Primul pas este să închizi complet HBO Max, nu doar să te întorci în meniul principal al televizorului sau să lași aplicația deschisă în fundal. Pe telefon, deschide lista aplicațiilor recente și glisează HBO Max pentru a o închide. Pe Smart TV, Apple TV, Fire TV sau consolă, caută opțiunea de închidere a aplicației ori revino în ecranul principal și pornește-o din nou.

Dacă blocajul apare în continuare, oprește complet dispozitivul. HBO Max recomandă inclusiv oprirea acestuia, așteptarea a aproximativ 10 secunde și repornirea înainte de a te autentifica din nou în aplicație. O simplă trecere în standby nu rezolvă mereu problema, pentru că anumite procese rămân active în fundal.

Pentru televizor, merită să scoți cablul din priză timp de aproximativ 30 de secunde, apoi să îl conectezi din nou. Aceeași metodă poate ajuta și în cazul unui stick de streaming sau al unei console. Nu este cea mai spectaculoasă soluție, dar poate elibera memoria temporară a dispozitivului și poate opri procesele care s-au blocat.

Verifică internetul, mai ales dacă imaginea se oprește în timpul filmului

Dacă HBO Max pornește, dar imaginea se oprește, se încarcă încontinuu sau calitatea scade brusc, problema poate fi conexiunea la internet. HBO Max recomandă minimum 5 Mbps pentru conținut HD și peste 50 Mbps pentru streaming 4K. Viteza nu este însă singurul element important: o conexiune Wi-Fi care oscilează poate crea blocaje chiar și atunci când testul de viteză pare bun.

Încearcă să oprești temporar descărcările, jocurile online sau alte platforme de streaming din casă. Dacă mai multe persoane folosesc aceeași rețea, lățimea de bandă poate deveni insuficientă, mai ales seara. Poți testa și HBO Max pe telefon, conectat la aceeași rețea Wi-Fi. Dacă aplicația se blochează pe toate dispozitivele, cel mai probabil problema este legată de internet sau de router.

Repornește routerul scoțându-l din priză pentru aproximativ 30 de secunde. După ce îl pornești din nou, așteaptă până când conexiunea revine complet. Pentru Smart TV sau consolă, un cablu Ethernet poate fi mai stabil decât Wi-Fi-ul, mai ales dacă televizorul este departe de router. Aceeași idee apare și în ghidul despre screen mirroring și problemele de conexiune dintre telefon și televizor.

Șterge cache-ul și actualizează aplicația HBO Max

Cache-ul reprezintă fișiere temporare pe care aplicațiile le păstrează pentru a porni mai rapid. Uneori, acestea se pot deteriora sau pot ocupa prea mult spațiu, iar aplicația începe să se miște greu, să se închidă singură sau să rămână blocată pe ecranul de încărcare.