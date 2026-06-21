Cum vezi HBO Max pe Smart TV Samsung sau LG. Ghidul simplu pentru instalare, conectare și probleme frecvente

Cum instalezi HBO Max pe Smart TV Samsung

Pe un Smart TV Samsung, primul pas este să te asiguri că televizorul este conectat la internet. Apasă butonul Home de pe telecomandă, intră în secțiunea Apps și caută HBO Max. Dacă aplicația apare în rezultate, selecteaz-o și apasă Install. După instalare, o vei găsi în lista de aplicații, iar de acolo o poți muta pe ecranul principal, ca să o accesezi mai repede.

Pentru instalare, este posibil să ai nevoie să fii conectat cu un cont Samsung pe televizor. Dacă nu ai unul, televizorul îți va cere să îl creezi sau să te autentifici. Fără această etapă, magazinul de aplicații poate fi limitat, iar instalarea unor aplicații noi poate să nu funcționeze.

După ce deschizi aplicația HBO Max, ai două variante de autentificare. Poți introduce direct adresa de e-mail și parola contului sau poți folosi codul afișat pe televizor, prin telefon ori laptop. Varianta cu cod este, de obicei, mai comodă, pentru că nu trebuie să tastezi parola lungă cu telecomanda.

Dacă aplicația HBO Max nu apare în magazinul Samsung, verifică anul modelului și actualizarea software. În general, televizoarele Samsung mai noi au șanse mult mai mari să fie compatibile. Modelele foarte vechi pot să nu mai primească aplicația, chiar dacă televizorul funcționează bine cu alte servicii.

Cum instalezi HBO Max pe Smart TV LG

Pe un Smart TV LG, procesul este asemănător, dar magazinul de aplicații are alt nume. Apasă butonul Home de pe telecomandă, intră în LG Content Store sau în zona de aplicații, apoi caută HBO Max. Selectează aplicația și apasă Install. După instalare, deschide aplicația și conectează-te cu datele contului tău.

Dacă aplicația nu apare imediat, verifică dacă televizorul este conectat corect la internet și dacă regiunea contului este setată corespunzător. Uneori, magazinul de aplicații afișează rezultate diferite în funcție de țara selectată în setările televizorului.

Compatibilitatea depinde mult de versiunea webOS. Televizoarele LG mai noi au, de regulă, suport pentru aplicațiile actuale de streaming, în timp ce modelele mai vechi pot rămâne fără anumite aplicații, chiar dacă YouTube sau Netflix încă funcționează.