Cum vezi HBO Max pe Smart TV Samsung sau LG. Ghidul simplu pentru instalare, conectare și probleme frecvente
HBO Max este una dintre aplicațiile pe care vrei să le ai direct pe televizor, fără laptop conectat prin cablu, fără telefon ținut lângă tine și fără soluții improvizate. Dacă ai un Smart TV Samsung sau LG, procesul este, în cele mai multe cazuri, simplu: cauți aplicația în magazinul televizorului, o instalezi, te conectezi la cont și începi să urmărești filmele și serialele dorite.
Totuși, lucrurile se pot complica dacă televizorul este mai vechi, dacă aplicația nu apare în magazin, dacă nu ai suficient spațiu de stocare sau dacă sistemul de operare al televizorului nu mai este compatibil. HBO Max poate fi instalat pe mai multe tipuri de televizoare smart, dispozitive de streaming, console, telefoane, tablete și computere, dar compatibilitatea depinde de model și de software.
Cum instalezi HBO Max pe Smart TV Samsung
Pe un Smart TV Samsung, primul pas este să te asiguri că televizorul este conectat la internet. Apasă butonul Home de pe telecomandă, intră în secțiunea Apps și caută HBO Max. Dacă aplicația apare în rezultate, selecteaz-o și apasă Install. După instalare, o vei găsi în lista de aplicații, iar de acolo o poți muta pe ecranul principal, ca să o accesezi mai repede.
Pentru instalare, este posibil să ai nevoie să fii conectat cu un cont Samsung pe televizor. Dacă nu ai unul, televizorul îți va cere să îl creezi sau să te autentifici. Fără această etapă, magazinul de aplicații poate fi limitat, iar instalarea unor aplicații noi poate să nu funcționeze.
După ce deschizi aplicația HBO Max, ai două variante de autentificare. Poți introduce direct adresa de e-mail și parola contului sau poți folosi codul afișat pe televizor, prin telefon ori laptop. Varianta cu cod este, de obicei, mai comodă, pentru că nu trebuie să tastezi parola lungă cu telecomanda.
Dacă aplicația HBO Max nu apare în magazinul Samsung, verifică anul modelului și actualizarea software. În general, televizoarele Samsung mai noi au șanse mult mai mari să fie compatibile. Modelele foarte vechi pot să nu mai primească aplicația, chiar dacă televizorul funcționează bine cu alte servicii.
Cum instalezi HBO Max pe Smart TV LG
Pe un Smart TV LG, procesul este asemănător, dar magazinul de aplicații are alt nume. Apasă butonul Home de pe telecomandă, intră în LG Content Store sau în zona de aplicații, apoi caută HBO Max. Selectează aplicația și apasă Install. După instalare, deschide aplicația și conectează-te cu datele contului tău.
Dacă aplicația nu apare imediat, verifică dacă televizorul este conectat corect la internet și dacă regiunea contului este setată corespunzător. Uneori, magazinul de aplicații afișează rezultate diferite în funcție de țara selectată în setările televizorului.
Compatibilitatea depinde mult de versiunea webOS. Televizoarele LG mai noi au, de regulă, suport pentru aplicațiile actuale de streaming, în timp ce modelele mai vechi pot rămâne fără anumite aplicații, chiar dacă YouTube sau Netflix încă funcționează.
Dacă aplicația apare, dar rulează greu, verifică dacă televizorul are update de sistem. Intră în Settings, apoi în zona de suport sau software update, în funcție de model. După actualizare, repornește televizorul și încearcă din nou HBO Max.
Cum te conectezi la cont și ce faci dacă ai abonament prin operator
După instalare, deschide HBO Max și alege Sign In. Dacă ai cont direct la HBO Max, folosește adresa de e-mail și parola. Dacă aplicația îți afișează un cod, intră de pe telefon sau laptop pe pagina de activare indicată de aplicație, introdu codul și finalizează conectarea.
Dacă ai HBO Max printr-un operator TV sau de internet, situația poate fi puțin diferită. În loc să te conectezi ca abonat direct, trebuie să alegi opțiunea de autentificare prin furnizor, dacă aceasta apare în aplicație. Apoi selectezi operatorul, introduci datele de cont folosite la acel furnizor și confirmi activarea.
Dacă parola nu funcționează, nu încerca de prea multe ori la rând de pe televizor. Este mai simplu să resetezi parola de pe telefon sau laptop, apoi să revii la televizor. Tastarea cu telecomanda este incomodă și e foarte ușor să greșești o literă, un simbol sau o majusculă.
În cazul în care ai avut anterior aplicația Max sau HBO GO, nu le confunda. Pe televizoarele mai noi trebuie să cauți HBO Max. Dacă ai o aplicație veche care nu se mai deschide, șterge-o și caută varianta actuală în magazinul televizorului.
Ce faci dacă HBO Max nu apare sau nu funcționează
Dacă HBO Max nu apare pe Samsung sau LG, prima verificare este compatibilitatea televizorului. Un model prea vechi poate să nu mai primească aplicația, chiar dacă televizorul încă merge perfect pentru cablu, YouTube sau Netflix. A doua verificare este regiunea contului televizorului, pentru că magazinul de aplicații poate afișa conținut diferit în funcție de țara setată.
Dacă aplicația apare, dar nu se instalează, eliberează spațiu. Șterge aplicații vechi, repornește televizorul și încearcă din nou. Dacă se instalează, dar nu pornește corect, actualizează aplicația, actualizează software-ul televizorului și verifică stabilitatea conexiunii la internet.
Pentru probleme de redare, încearcă o soluție simplă: scoate televizorul din priză timp de 30 de secunde, apoi pornește-l din nou. Nu este același lucru cu oprirea din telecomandă, pentru că multe televizoare intră doar în standby. O repornire completă poate rezolva blocaje, erori de aplicație și sunet întârziat.
Dacă televizorul nu este compatibil, nu înseamnă că nu poți vedea HBO Max pe ecran mare. Poți folosi un Chromecast, Apple TV, un dispozitiv Android TV, o consolă compatibilă sau un laptop conectat prin HDMI. Pentru un TV mai vechi, un astfel de dispozitiv extern poate fi cea mai simplă soluție.
În final, cea mai bună variantă rămâne aplicația instalată direct pe Smart TV, dacă modelul tău o permite. Pe Samsung, o cauți în Apps. Pe LG, o cauți în LG Content Store. Dacă televizorul este prea vechi, folosește un dispozitiv extern și eviți nervii, blocajele și meniurile care nu mai primesc actualizări.