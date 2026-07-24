HBO Max aduce două premiere importante pe 24 iulie: serialul inspirat din Big Bang Theory și Mortal Kombat II
Ziua de 24 iulie vine cu două lansări importante pentru abonații HBO Max. Platforma extinde universul unuia dintre cele mai populare sitcomuri din ultimele decenii și aduce în streaming unul dintre cele mai așteptate filme de acțiune ale anului, inspirat din celebra serie de jocuri video Mortal Kombat.
Fanii comediei vor putea urmări un nou serial centrat pe Stuart Bloom, personaj cunoscut din Big Bang Theory, în timp ce iubitorii scenelor de luptă și ai universului Mortal Kombat vor avea acces la continuarea filmului lansat de New Line Cinema. Ambele producții debutează în aceeași zi, însă se adresează unor categorii diferite de public.
Stuart Bloom devine personajul principal într-un nou serial din universul Big Bang Theory
După ani în care a fost unul dintre personajele secundare îndrăgite din Big Bang Theory, Stuart Bloom primește propriul serial. Noua producție originală HBO Max, intitulată „Stuart nu poate salva universul”, îl transformă pe proprietarul magazinului de benzi desenate în eroul unei aventuri care combină umorul cu elemente science-fiction.
Povestea începe în momentul în care Stuart provoacă accidental un dezastru de proporții. După ce deteriorează un dispozitiv creat de Sheldon Cooper și Leonard Hofstadter, realitatea începe să se destrame, iar efectele se extind în întregul multivers.
În încercarea de a îndrepta situația, Stuart pornește într-o călătorie alături de Denise, Bert și Barry Kripke. Pe parcurs, grupul întâlnește versiuni alternative ale unor personaje cunoscute din universul Big Bang Theory, ceea ce promite numeroase situații absurde și momente comice.
Primul sezon este format din zece episoade, iar HBO Max va publica câte unul în fiecare zi de vineri, începând cu premiera din 24 iulie.
Din distribuție fac parte Kevin Sussman, care revine în rolul lui Stuart, Lauren Lapkus, Brian Posehn și John Ross Bowie. Proiectul este coordonat de Chuck Lorre și Bill Prady, creatorii universului Big Bang Theory, alături de scenaristul Zak Penn, iar mai multe episoade sunt regizate de Kyle Newacheck.
Mortal Kombat II ajunge în streaming exclusiv pe HBO Max
În aceeași zi, HBO Max lansează și Mortal Kombat II, continuarea adaptării cinematografice inspirate din celebra franciză de jocuri video.
Noua producție ridică miza confruntării dintre apărătorii Earthrealm și forțele conduse de Shao Kahn. În centrul acțiunii se află un nou personaj foarte așteptat de fani, Johnny Cage, care se alătură luptătorilor deja cunoscuți pentru a împiedica invazia ce amenință existența lumii.
Filmul promite confruntări spectaculoase, scene de luptă ample și o distribuție care reunește atât actori reveniți din primul lungmetraj, cât și nume noi. Printre aceștia se numără Karl Urban, Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Lewis Tan, Joe Taslim, Hiroyuki Sanada și Chin Han.
Regia este semnată de Simon McQuoid, iar scenariul îi aparține lui Jeremy Slater. Pelicula are la bază universul creat de Ed Boon și John Tobias, creatorii seriei Mortal Kombat, devenită una dintre cele mai populare francize din istoria jocurilor video.
Două lansări diferite, dar cu potențial pentru publicul HBO Max
Programarea celor două premiere în aceeași zi arată strategia HBO Max de a atrage categorii diferite de spectatori. Pe de o parte, platforma mizează pe nostalgia și popularitatea universului Big Bang Theory printr-un serial care mută în prim-plan un personaj secundar devenit favorit printre fani.
Pe de altă parte, Mortal Kombat II vine să completeze oferta de filme de acțiune cu o producție bazată pe una dintre cele mai cunoscute francize din industria jocurilor video.