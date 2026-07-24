HBO Max aduce două premiere importante pe 24 iulie: serialul inspirat din Big Bang Theory și Mortal Kombat II

Stuart Bloom devine personajul principal într-un nou serial din universul Big Bang Theory

După ani în care a fost unul dintre personajele secundare îndrăgite din Big Bang Theory, Stuart Bloom primește propriul serial. Noua producție originală HBO Max, intitulată „Stuart nu poate salva universul”, îl transformă pe proprietarul magazinului de benzi desenate în eroul unei aventuri care combină umorul cu elemente science-fiction.

Povestea începe în momentul în care Stuart provoacă accidental un dezastru de proporții. După ce deteriorează un dispozitiv creat de Sheldon Cooper și Leonard Hofstadter, realitatea începe să se destrame, iar efectele se extind în întregul multivers.

În încercarea de a îndrepta situația, Stuart pornește într-o călătorie alături de Denise, Bert și Barry Kripke. Pe parcurs, grupul întâlnește versiuni alternative ale unor personaje cunoscute din universul Big Bang Theory, ceea ce promite numeroase situații absurde și momente comice.

Primul sezon este format din zece episoade, iar HBO Max va publica câte unul în fiecare zi de vineri, începând cu premiera din 24 iulie.

Din distribuție fac parte Kevin Sussman, care revine în rolul lui Stuart, Lauren Lapkus, Brian Posehn și John Ross Bowie. Proiectul este coordonat de Chuck Lorre și Bill Prady, creatorii universului Big Bang Theory, alături de scenaristul Zak Penn, iar mai multe episoade sunt regizate de Kyle Newacheck.

Mortal Kombat II ajunge în streaming exclusiv pe HBO Max

În aceeași zi, HBO Max lansează și Mortal Kombat II, continuarea adaptării cinematografice inspirate din celebra franciză de jocuri video.

Noua producție ridică miza confruntării dintre apărătorii Earthrealm și forțele conduse de Shao Kahn. În centrul acțiunii se află un nou personaj foarte așteptat de fani, Johnny Cage, care se alătură luptătorilor deja cunoscuți pentru a împiedica invazia ce amenință existența lumii.