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Disney+ reduce prețurile abonamentelor în România pentru o perioadă limitată. Cât costă Standard și Premium între 11 și 24 noiembrie

Disney+ reduce prețurile abonamentelor în România pentru o perioadă limitată. Cât costă Standard și Premium între 11 și 24 noiembrie
Foto - Disney+
Ozana Mazilu
de Ozana Mazilu
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Disney+ lansează o nouă ofertă pentru utilizatorii din România, disponibilă pentru o perioadă limitată, între 11 și 24 noiembrie 2026. Abonații noi și cei existenți eligibili pot beneficia de prețuri reduse pentru abonamentele Standard și Premium, într-o perioadă în care platforma aduce în prim-plan unele dintre cele mai așteptate filme și seriale ale finalului de an.

Potrivit unui comunicat oficial transmis către Playtech.ro, promoția coincide cu disponibilitatea integrală a serialului Marvel „VisionQuest”, dar și cu lansarea unor noi episoade și sezoane din producții populare precum „Rivalii”, „Percy Jackson și Olimpienii” și „Crime în imobil”.

Cât costă abonamentele Disney+ în perioada promoțională

Noua campanie Disney+ se desfășoară între 11 și 24 noiembrie și este disponibilă pentru abonații noi, dar și pentru utilizatorii existenți care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Potrivit comunicatului oficial, oferta include următoarele prețuri:

  • Standard: 23,99 lei pe lună în primele două luni, ceea ce reprezintă o economie de 22 de lei pentru cele două luni.

  • Premium: 39,99 lei pe lună în primele două luni, Disney+ menționând o economie de 40 de lei pentru două luni.

După cele trei luni, abonamentul se va reînnoi automat la prețul lunar valabil la momentul respectiv, până la anulare, conform informațiilor transmise de companie.

Cele două abonamente oferă acces la catalogul Disney+, însă diferă în privința calității imaginii și a numărului de dispozitive pe care poate fi urmărit conținutul simultan.

Planul Standard permite vizionarea la o rezoluție de până la Full HD 1080p, pe două dispozitive simultan, în timp ce Premium oferă acces la conținut în format 4K UHD, HDR și Dolby Atmos, pe dispozitivele compatibile, precum și posibilitatea de a urmări producțiile preferate pe patru ecrane în același timp.

Disney+ a mai lansat oferte promoționale pentru abonamentele din România, oferind utilizatorilor posibilitatea de a accesa platforma la prețuri reduse pentru perioade determinate.

Ce filme și seriale noi poți urmări pe Disney+

Oferta vine într-un moment în care Disney+ pregătește mai multe premiere importante, atât pentru fanii universului Marvel, cât și pentru cei care urmăresc serialele originale ale platformei.

Printre producțiile promovate se numără „VisionQuest”, noul serial Marvel Television, disponibil acum în întregime. Serialul continuă povestea personajului Vision și face parte din universul cinematografic Marvel.

De asemenea, utilizatorii pot urmări sezonul al doilea al serialului „Totul e corect” („All’s Fair”), precum și noi episoade din sezonul al doilea al producției „Rivalii” („Rivals”), disponibile începând cu 11 noiembrie.

O altă premieră importantă este sezonul al treilea din „Percy Jackson și Olimpienii”, programat pentru 20 noiembrie. Serialul urmărește aventurile tânărului semizeu Percy Jackson și ale prietenilor săi, într-o lume inspirată de mitologia greacă.

Lista premierelor continuă pe 8 decembrie, când Disney+ va lansa sezonul al șaselea din „Crime în imobil” („Only Murders in the Building”), unul dintre serialele de comedie și mister ale platformei.

Disney+ reunește producții Disney, Pixar, Marvel, Star Wars și National Geographic

Pe lângă premierele din noiembrie și decembrie, Disney+ oferă acces la o bibliotecă extinsă de filme, seriale și producții originale din universurile Disney, Pixar, Marvel, Star Wars și National Geographic.

Catalogul include și producții din zona divertismentului general, prin Hulu și FX, alături de seriale precum „Familia Simpson” și conținut sportiv ESPN, disponibil în funcție de piață.

Platforma oferă atât filme de succes și producții originale, cât și seriale exclusive și cele mai noi lansări de la The Walt Disney Studios.

Noua ofertă este valabilă exclusiv între 11 și 24 noiembrie 2026, pentru abonații noi și cei existenți eligibili. Activarea abonamentelor și informațiile suplimentare despre condițiile promoției sunt disponibile pe site-ul oficial Disney+.

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