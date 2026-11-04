Hackerii nord-coreeni au furat 6,3 miliarde de dolari de la Binance folosind o ofertă falsă de angajare. Metoda fusese semnalată de cercetători cu ani înainte
Atacul informatic care a provocat pierderi de 6,3 miliarde de dolari platformei Binance a fost pregătit timp de mai multe luni, printr-o metodă despre care specialiștii în securitate cibernetică avertizaseră deja. Hackerii nord-coreeni s-au dat drept recrutori și au convins un angajat să descarce un presupus test de programare, care conținea software malițios.
Potrivit informațiilor publicate de companie pe 3 noiembrie 2026, atacatorii au folosit conturi false pe rețelele sociale și promisiunea unui posibil loc de muncă pentru a obține acces în sistemele interne. Ulterior, au exploatat accesul obținut pentru a ajunge la calculatoare și instrumente care puteau controla sume uriașe în criptomonede, scrie TechCrunch.
Atacul a dus la suspendarea retragerilor pentru clienții Binance și este considerat cel mai mare furt de criptomonede din istorie. FBI-ul și anchetatorii din domeniul blockchain au atribuit operațiunea Coreei de Nord, țară acuzată de mai mulți ani că finanțează programul său nuclear prin furturi de active digitale.
Cum au intrat hackerii în rețeaua Binance
Potrivit explicațiilor oferite de Binance, atacatorii au contactat un inginer software care lucra la sistemele de portofele digitale ale companiei. Aceștia s-au prezentat drept reprezentanți ai unei firme care recruta personal și au organizat două interviuri cu angajatul.
În cadrul procesului de selecție, inginerului i s-a cerut să descarce un proiect de programare, prezentat drept o probă tehnică. Fișierul conținea însă cod malițios, care a compromis laptopul de serviciu al angajatului. Instrumentele de securitate ale Binance nu au identificat amenințarea.
Odată ajunși în rețea, hackerii au obținut acces la un instrument intern prin care puteau prelua controlul asupra calculatoarelor altor doi ingineri din echipa responsabilă de portofelele digitale.
Unul dintre aceștia descărcase, cu câteva luni înainte, o aplicație modificată, care conținea un program capabil să fure parole. Angajatul căutase software-ul respectiv prin intermediul unui motor de căutare, fără să știe că versiunea găsită fusese compromisă.
Binance a înlocuit laptopul afectat, însă atacatorii au continuat să folosească datele de autentificare furate pentru a accesa calculatorul unui al treilea inginer. Acesta avea atribuții care îi permiteau să intre în sisteme cu acces la active digitale în valoare de miliarde de dolari.
Compania a recunoscut că atacul „nu ar fi trebuit să se întâmple” și a anunțat că a introdus măsuri suplimentare pentru securizarea rețelei.
O metodă folosită de hackerii nord-coreeni de ani întregi
Atacul asupra Binance nu reprezintă o tactică nouă. Cercetătorii în securitate cibernetică au avertizat în repetate rânduri că grupările asociate Coreei de Nord folosesc identități false pentru a se apropia de angajații companiilor din industria criptomonedelor.
Atacatorii se prezintă drept recrutori, investitori sau reprezentanți ai unor fonduri de capital de risc. În unele cazuri, folosesc identități americane furate și construiesc profiluri false suficient de convingătoare pentru a trece de verificările inițiale. Relația cu potențiala victimă poate fi întreținută luni întregi, până când aceasta acceptă să deschidă un fișier sau să instaleze o aplicație compromisă.
Metoda a fost semnalată de autoritățile americane și de firme importante din domeniul securității informatice. Potrivit unei analize CrowdStrike citate de publicația TechCrunch, aproape jumătate dintre atacurile informatice care au vizat companii americane din industria tehnologiei în anul precedent au fost atribuite unor persoane din Coreea de Nord care se prezentau drept angajați IT la distanță sau recrutori falși.
Binance a declarat că s-a confruntat cu cel puțin 57 de atacuri suspectate ca provenind din Coreea de Nord. Compania a descris aceste incidente drept o dovadă a amenințării persistente pe care grupările susținute de state o reprezintă pentru industria criptomonedelor.
Binance va investiga breșa de securitate
Furtul ridică întrebări nu doar despre modul în care hackerii au manipulat angajații, ci și despre măsurile interne de protecție ale platformei. Chiar dacă atacatorii au folosit o metodă de inginerie socială cunoscută, compania avea responsabilitatea să împiedice instalarea și executarea programelor neautorizate pe calculatoarele de serviciu.
Binance a anunțat că va apela la experți în securitate cibernetică pentru a analiza incidentul și că a introdus noi măsuri pentru a preveni repetarea unui asemenea atac.
Un purtător de cuvânt al companiei a trimis publicația TechCrunch la declarația oficială, dar a refuzat să răspundă în mod oficial la întrebări suplimentare. Printre acestea se numărau procedurile prin care Binance împiedică rularea codului malițios pe laptopurile angajaților și existența unor audituri de securitate realizate de firme independente înainte de atac.
Ancheta va trebui să stabilească și cum au reușit atacatorii să evite sistemele de protecție ale companiei, în condițiile în care metoda recrutării false era deja cunoscută și documentată.