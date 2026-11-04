Hackerii nord-coreeni au furat 6,3 miliarde de dolari de la Binance folosind o ofertă falsă de angajare. Metoda fusese semnalată de cercetători cu ani înainte

Atacul a dus la suspendarea retragerilor pentru clienții Binance și este considerat cel mai mare furt de criptomonede din istorie. FBI-ul și anchetatorii din domeniul blockchain au atribuit operațiunea Coreei de Nord, țară acuzată de mai mulți ani că finanțează programul său nuclear prin furturi de active digitale.

Cum au intrat hackerii în rețeaua Binance

Potrivit explicațiilor oferite de Binance, atacatorii au contactat un inginer software care lucra la sistemele de portofele digitale ale companiei. Aceștia s-au prezentat drept reprezentanți ai unei firme care recruta personal și au organizat două interviuri cu angajatul.

În cadrul procesului de selecție, inginerului i s-a cerut să descarce un proiect de programare, prezentat drept o probă tehnică. Fișierul conținea însă cod malițios, care a compromis laptopul de serviciu al angajatului. Instrumentele de securitate ale Binance nu au identificat amenințarea.

Odată ajunși în rețea, hackerii au obținut acces la un instrument intern prin care puteau prelua controlul asupra calculatoarelor altor doi ingineri din echipa responsabilă de portofelele digitale.

Unul dintre aceștia descărcase, cu câteva luni înainte, o aplicație modificată, care conținea un program capabil să fure parole. Angajatul căutase software-ul respectiv prin intermediul unui motor de căutare, fără să știe că versiunea găsită fusese compromisă.

Binance a înlocuit laptopul afectat, însă atacatorii au continuat să folosească datele de autentificare furate pentru a accesa calculatorul unui al treilea inginer. Acesta avea atribuții care îi permiteau să intre în sisteme cu acces la active digitale în valoare de miliarde de dolari.

Compania a recunoscut că atacul „nu ar fi trebuit să se întâmple” și a anunțat că a introdus măsuri suplimentare pentru securizarea rețelei.