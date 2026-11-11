O vulnerabilitate descoperită pe iPhone ar putea expune cheile portofelelor crypto. Binance avertizează că nu există încă o soluție confirmată

Cum funcționează vulnerabilitatea worse_query și ce date pot fi accesate

Vulnerabilitatea, denumită worse_query, afectează mecanismul de securitate iOS cunoscut drept sandbox. Acesta are rolul de a izola aplicațiile, astfel încât fiecare să își poată accesa propriile fișiere și resurse, fără să poată interveni asupra datelor păstrate de alte programe.

Instrumentul publicat pe GitHub de cercetătorul cunoscut sub pseudonimul forcequit, în colaborare cu 0xjohnny, permite ocolirea acestei protecții. În loc să rămână limitată la propriul spațiu de stocare, o aplicație care folosește metoda poate ajunge la containerele de date ale celorlalte aplicații instalate pe iPhone.

Riscul este important mai ales pentru persoanele care folosesc telefonul pentru administrarea portofelelor de criptomonede. Printre informațiile care ar putea fi expuse se află frazele seed, utilizate pentru recuperarea unui portofel, cheile private și datele de autentificare. Accesul la asemenea informații poate permite controlul asupra fondurilor digitale, dacă acestea sunt stocate sau gestionate prin aplicațiile afectate.

Pe iOS 27, instrumentul poate ajunge inclusiv la anumite directoare ale sistemului. Pentru a funcționa, aplicația trebuie să configureze un container App Group, o facilitate folosită în mod normal pentru partajarea anumitor date între aplicații asociate aceluiași dezvoltator.

Cercetătorul a precizat că publicarea codului a fost destinată dezvoltatorilor și că instrumentul nu este util, de unul singur, pentru un atac obișnuit. Situația s-a schimbat însă după ce alți programatori au construit aplicații care folosesc această metodă și care pot fi instalate pe dispozitivele Apple.

WQ Files poate accesa și modifica datele altor aplicații fără jailbreak

Un exemplu este WQ Files, un manager de fișiere dezvoltat de Christoph Kolbicz pe baza codului worse_query. Aplicația poate accesa datele altor programe instalate pe iPhone și poate inclusiv să le modifice, să le șteargă sau să le golească.

Un aspect important este că funcționarea sa nu necesită jailbreak și nici exploatarea unei vulnerabilități la nivelul kernelului. WQ Files poate fi instalată folosind instrumente de sideloading precum AltStore și SideStore.