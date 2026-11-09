Binance închide conturile unor utilizatori din Europa. Clienții, avertizați să își retragă criptomonedele până la 29 noiembrie, altfel riscă taxe care le pot goli conturile

Potrivit unei investigații publicate de CoinDesk pe 7 noiembrie 2026, utilizatori din Franța, Spania, Italia și Polonia au raportat primirea unor mesaje prin care sunt informați despre restricționarea serviciilor și apropiata închidere a conturilor. Un reprezentant Binance a confirmat publicației că platforma reduce treptat anumite servicii pentru clienții afectați, în urma expirării perioadei de tranziție prevăzute de regulamentul european Markets in Crypto-Assets (MiCA).

Situația ridică întrebări importante și pentru utilizatorii români, însă până în prezent nu există o confirmare că aceleași măsuri de închidere a conturilor se aplică tuturor clienților Binance din România.

Binance introduce comisioane de la 29 noiembrie. Conturile cu sume mici riscă să rămână fără bani

Conform notificărilor prezentate de utilizatori și analizate de CoinDesk, Binance intenționează să introducă un comision lunar pentru activele digitale rămase în conturile afectate începând cu 29 noiembrie 2026.

Taxa ar urma să fie de 0,025% din valoarea criptomonedelor păstrate în cont sau de minimum 10 USDC, fiind aplicată suma mai mare.

Această structură poate avea consecințe importante pentru utilizatorii care dețin solduri reduse.

De exemplu, pentru un cont cu criptomonede în valoare de 100 USDC, procentul de 0,025% ar însemna numai 0,025 USDC. Totuși, deoarece este prevăzut un comision minim de 10 USDC, utilizatorul ar putea pierde echivalentul a 10% din sold într-o singură lună.

Pentru conturile cu active evaluate la mai puțin de 10 USDC, notificările indică posibilitatea reținerii întregii sume.

Potrivit informațiilor publicate, primul comision ar urma să fie aplicat în termen de trei zile de la 29 noiembrie, iar o a doua taxare este prevăzută după 24 decembrie.

Binance ar urma să deducă inițial comisioanele din soldurile USDC, iar dacă acestea sunt insuficiente, din celelalte criptomonede disponibile.

Este important de precizat că detaliile exacte ale acestui mecanism provin din e-mailurile distribuite de utilizatori. CoinDesk menționează că nu a putut confirma independent autenticitatea tuturor notificărilor, deși compania a recunoscut procesul de restricționare și închidere a anumitor conturi.

Conturile vor fi închise pe 31 decembrie. Ce se întâmplă cu criptomonedele rămase

Potrivit reprezentantului Binance citat de CoinDesk, conturile afectate urmează să fie închise începând cu 31 decembrie 2026.

Procesul este prezentat de companie drept unul gradual, menit să ofere utilizatorilor timp pentru retragerea fondurilor.

Conform informațiilor transmise, depunerile au fost deja blocate pentru o parte dintre clienții vizați, însă retragerile de criptomonede și de monedă tradițională rămân disponibile.

Binance susține că activele utilizatorilor sunt în continuare accesibile și că nu este vorba despre o blocare bruscă a fondurilor.

Totuși, persoanele care nu își retrag activele până la termenul anunțat ar putea întâmpina consecințe suplimentare.

Notificările indică faptul că soldurile rămase după 31 decembrie ar putea fi tratate drept inactive, iar criptomonedele ar putea fi convertite sau transferate conform procedurilor aplicabile.

Compania nu a prezentat public toate detaliile privind destinația eventualelor fonduri rămase în conturile închise.

Această situație este diferită de un incident de securitate informatică sau de o suspendare temporară a tranzacțiilor. Playtech a relatat recent despre restricțiile introduse de Binance în urma unei posibile breșe de securitate, însă actualele măsuri sunt asociate cerințelor europene de reglementare.

Pentru utilizatorii care primesc asemenea notificări, verificarea termenelor și a condițiilor direct în contul Binance este esențială. De asemenea, orice mesaj care solicită transferarea criptomonedelor către o adresă necunoscută trebuie tratat cu suspiciune, deoarece infractorii pot exploata asemenea anunțuri pentru campanii de phishing.

De ce Binance este obligată să restricționeze serviciile în Europa. Regulamentul MiCA schimbă regulile

În centrul situației se află regulamentul european Markets in Crypto-Assets, cunoscut sub numele de MiCA.

Acesta introduce un cadru comun de autorizare și supraveghere pentru companiile care oferă servicii asociate criptomonedelor în Uniunea Europeană.

În baza noilor reguli, platformele care doresc să furnizeze servicii în statele membre trebuie să obțină autorizațiile corespunzătoare. O licență MiCA acordată într-un stat membru poate permite desfășurarea activității și în celelalte țări ale Uniunii, în condițiile prevăzute de regulament.

Pentru companiile care operau anterior în baza unor autorizații naționale, legislația a prevăzut perioade de tranziție.

În Franța, această perioadă s-a încheiat la 1 iulie 2026.

Autoritatea franceză de supraveghere a piețelor financiare, Autorité des marchés financiers (AMF), confirmă că înregistrarea Binance France, obținută în mai 2022, și-a încetat automat valabilitatea la 2 iulie 2026.

Informația apare în registrul oficial al furnizorilor de servicii cripto radiați de autoritatea franceză.

Peste 50 de furnizori care nu obținuseră autorizațiile necesare au fost eliminați din vechiul registru național, în urma expirării regimului de tranziție.

În iunie 2026, Binance și-a retras cererea de autorizare MiCA depusă în Grecia, dar a declarat că intenționează să solicite o licență într-un alt stat membru.

La momentul publicării informațiilor CoinDesk, platforma nu figura în registrul european al furnizorilor autorizați MiCA, administrat de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

Regulamentul are implicații importante pentru întreaga industrie, inclusiv pentru stablecoin-uri și serviciile financiare bazate pe criptomonede.

Sunt afectați și utilizatorii Binance din România? Ce trebuie verificat înainte de termenul-limită

Deocamdată, informațiile confirmate public indică măsuri aplicate anumitor utilizatori din Franța, Spania, Italia și Polonia, țări în care Binance avea anterior entități înregistrate local.

Aceste măsuri nu trebuie confundate cu o închidere generală a tuturor conturilor Binance din Uniunea Europeană.

România nu figurează printre țările pentru care CoinDesk a confirmat notificări similare privind închiderea conturilor la 31 decembrie.

Totuși, utilizatorii români rămân în aria de aplicare a regulamentului MiCA, iar situația autorizării platformei poate influența serviciile disponibile pe viitor.

Dacă ai un cont Binance, verifică direct în aplicație sau pe site-ul oficial eventualele notificări privind modificarea serviciilor, restricțiile de retragere și comisioanele aplicabile.

Evită accesarea linkurilor primite prin mesaje nesolicitate și nu transfera criptomonede către adrese indicate de persoane care pretind că reprezintă serviciul de asistență.

În cazul în care primești o notificare autentică privind închiderea contului, verifică instrucțiunile oficiale, termenele aplicabile și costurile eventualelor retrageri înainte de a efectua operațiuni.

Pentru identificarea furnizorilor autorizați, poate fi consultat și registrul oficial MiCA administrat de ESMA.

Situația Binance evidențiază schimbările majore prin care trece piața europeană a criptomonedelor. Platformele care au operat ani întregi în baza unor reguli naționale trebuie acum să se adapteze unui sistem comun de autorizare.

Binance susține că își menține angajamentul față de piața europeană și că lucrează pentru obținerea autorizațiilor necesare.

Până la clarificarea situației, două date rămân esențiale pentru utilizatorii ale căror conturi sunt vizate: 29 noiembrie 2026, când ar urma să înceapă aplicarea comisioanelor, și 31 decembrie 2026, termenul anunțat pentru închiderea conturilor afectate.