Binance a suspendat depunerile și retragerile după o posibilă breșă de securitate. Miliarde de dolari în criptomonede au fost blocate

Binance a oprit temporar depunerile și retragerile de criptomonede

Primele informații despre incident au apărut după o serie de transferuri de valoare foarte mare, care au generat temeri că platforma ar fi fost compromisă. Binance a descris situația drept o problemă de securitate și a anunțat suspendarea temporară a tuturor operațiunilor de depunere și retragere.

„Toate depunerile și retragerile sunt suspendate temporar, în timp ce echipa noastră efectuează verificări de securitate, blochează fonduri și colaborează cu autoritățile”, a transmis compania într-un mesaj publicat pe rețeaua X.

Măsura urmărește să limiteze eventualele pierderi și să ofere echipelor de securitate timpul necesar pentru verificarea tranzacțiilor. Suspendarea operațiunilor nu înseamnă automat că toate fondurile clienților au fost afectate, însă amploarea transferurilor suspecte a determinat o reacție rapidă din partea companiei.

Binance este cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor din lume, după volumul tranzacțiilor. Serviciile sale sunt folosite de sute de mii de persoane care cumpără, vând și păstrează monede digitale în valoare de miliarde de dolari.

Miliarde de dolari în active digitale au fost deja blocate

Operațiunea nu se limitează la verificările interne ale Binance. Compania a anunțat că lucrează împreună cu alte organizații din industria criptomonedelor pentru identificarea și blocarea activelor care ar putea avea legătură cu incidentul.

Potrivit reprezentanților platformei, miliarde de dolari în fonduri digitale au fost deja înghețate. Suma ar putea crește pe măsură ce investigația avansează și sunt identificate alte tranzacții suspecte.

„Această cifră ar putea continua să crească, în timp ce echipele noastre lucrează îndeaproape cu autoritățile, emitenții, firmele de analiză blockchain și partenerii din industrie pentru a urmări și bloca active suplimentare”, a transmis Binance.