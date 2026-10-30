Binance a suspendat depunerile și retragerile după o posibilă breșă de securitate. Miliarde de dolari în criptomonede au fost blocate
Binance, cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor din lume în funcție de volumul tranzacțiilor, a declanșat joi, 29 octombrie 2026, o operațiune amplă de securitate, după ce mai multe transferuri de valori foarte mari au ridicat suspiciuni privind un posibil atac informatic. Compania a suspendat temporar depunerile și retragerile de fonduri, în timp ce echipele sale încearcă să identifice tranzacțiile suspecte și să împiedice pierderea activelor digitale.
Situația a atras atenția întregii industrii cripto, după ce mai multe platforme și parteneri au intervenit pentru a bloca fonduri care ar putea avea legătură cu incidentul. Binance susține că miliarde de dolari în active digitale au fost deja înghețate și promite să acopere toate pierderile. Dacă suspiciunile privind furtul se confirmă, incidentul ar putea deveni cel mai mare jaf din istoria criptomonedelor, scrie NBC News.
Binance a oprit temporar depunerile și retragerile de criptomonede
Primele informații despre incident au apărut după o serie de transferuri de valoare foarte mare, care au generat temeri că platforma ar fi fost compromisă. Binance a descris situația drept o problemă de securitate și a anunțat suspendarea temporară a tuturor operațiunilor de depunere și retragere.
„Toate depunerile și retragerile sunt suspendate temporar, în timp ce echipa noastră efectuează verificări de securitate, blochează fonduri și colaborează cu autoritățile”, a transmis compania într-un mesaj publicat pe rețeaua X.
Măsura urmărește să limiteze eventualele pierderi și să ofere echipelor de securitate timpul necesar pentru verificarea tranzacțiilor. Suspendarea operațiunilor nu înseamnă automat că toate fondurile clienților au fost afectate, însă amploarea transferurilor suspecte a determinat o reacție rapidă din partea companiei.
Binance este cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor din lume, după volumul tranzacțiilor. Serviciile sale sunt folosite de sute de mii de persoane care cumpără, vând și păstrează monede digitale în valoare de miliarde de dolari.
Miliarde de dolari în active digitale au fost deja blocate
Operațiunea nu se limitează la verificările interne ale Binance. Compania a anunțat că lucrează împreună cu alte organizații din industria criptomonedelor pentru identificarea și blocarea activelor care ar putea avea legătură cu incidentul.
Potrivit reprezentanților platformei, miliarde de dolari în fonduri digitale au fost deja înghețate. Suma ar putea crește pe măsură ce investigația avansează și sunt identificate alte tranzacții suspecte.
„Această cifră ar putea continua să crească, în timp ce echipele noastre lucrează îndeaproape cu autoritățile, emitenții, firmele de analiză blockchain și partenerii din industrie pentru a urmări și bloca active suplimentare”, a transmis Binance.
Compania a mulțumit partenerilor care au intervenit pentru a opri transferurile și a precizat că operațiunea reprezintă un efort comun la nivelul întregului sector. Implicarea firmelor specializate în analiza blockchain este importantă deoarece tranzacțiile cu criptomonede pot fi urmărite prin registrele publice ale rețelelor respective, chiar dacă identificarea persoanelor din spatele adreselor digitale poate fi dificilă.
Binance promite să acopere toate pierderile
Unul dintre cele mai importante angajamente asumate de companie privește despăgubirea celor care ar putea pierde bani în urma incidentului. Binance a declarat că va acoperi toate pierderile, fără să ofere însă, în informațiile publicate joi, detalii suplimentare despre mecanismul prin care ar urma să facă acest lucru.
Dimensiunea potențialului prejudiciu este deosebit de importantă pentru că fondurile păstrate pe platformele de tranzacționare a criptomonedelor nu beneficiază automat de aceleași protecții ca depozitele bancare obișnuite. În cazul băncilor, anumite sume sunt protejate prin scheme de garantare a depozitelor, în limitele prevăzute de lege. În schimb, activele digitale păstrate în conturile unor platforme precum Binance nu sunt asigurate automat împotriva pierderilor.
În consecință, recuperarea banilor depinde de circumstanțele incidentului și de măsurile pe care compania le poate lua. Promisiunea Binance de a acoperi eventualele prejudicii reprezintă, astfel, un angajament important pentru clienții care ar putea fi afectați.
Un posibil atac care ar putea deveni cel mai mare jaf din istoria cripto
Dacă fondurile identificate în urma transferurilor de joi au fost într-adevăr furate, incidentul ar putea depăși toate celelalte atacuri informatice majore care au vizat platformele de criptomonede. Binance nu a confirmat însă că a avut loc un furt și nici nu a prezentat o evaluare finală a eventualelor pierderi.
Reacția companiei arată cât de complicată poate deveni gestionarea unui asemenea incident. Identificarea activelor, urmărirea traseului tranzacțiilor și blocarea fondurilor presupun colaborarea mai multor organizații, inclusiv a autorităților și a emitenților de criptomonede.
În plus, suspendarea depunerilor și retragerilor reprezintă o măsură care afectează temporar accesul clienților la fondurile păstrate pe platformă. Binance nu a precizat în comunicarea citată cât va dura această restricție.