Hackerii au spionat diplomații Coreei de Sud timp de zece luni: mii de identități oficiale au ajuns în mâini necunoscute

Hackerii au intrat printr-o vulnerabilitate necunoscută

Atacatorii au compromis un server folosit pentru sistemul de educație online al Academiei Diplomatice Naționale. Platforma fusese creată în 2022. Aceasta permitea organizarea cursurilor la distanță, instruirea angajaților guvernamentali și desfășurarea videoconferințelor.

Primele informații indică exploatarea unei vulnerabilități de tip zero-day. Aceasta era necunoscută administratorilor și nu beneficia încă de o actualizare de securitate. Hackerii ar fi profitat și de anumite configurații slabe ale sistemului. Au obținut astfel controlul serverului între aprilie și mai 2025.

Accesul neautorizat a continuat până la începutul lunii februarie 2026. Activitatea suspectă a fost observată de o agenție guvernamentală. Ministerul a blocat apoi platforma și a început analiza tehnică a incidentului.

Perioada lungă în care atacatorii nu au fost descoperiți ridică întrebări despre modul în care sunt monitorizate sistemele instituțiilor publice. Cazuri recente de atacuri cibernetice asupra instituțiilor publice arată că platformele secundare pot deveni porți către informații importante.

Numele și parolele diplomaților au fost expuse

Datele compromise includ nume, adrese de e-mail, identificatori de utilizator și parole criptate. Autoritățile susțin că nu au fost expuse numere unice de identificare, fotografii, adrese de domiciliu sau numere de telefon mobil.

Chiar și informațiile considerate profesionale pot prezenta însă riscuri. O listă cu nume, adrese de e-mail, funcții și departamente poate fi folosită pentru construirea unor mesaje foarte convingătoare. Atacatorii pot pretinde că sunt colegi, reprezentanți ai ministerului sau parteneri externi.

Relatările din presa locală susțin că ar fi fost expuse și funcțiile oficiale sau departamentele unor persoane. Acest detaliu este important. Guvernul sud-coreean nu publică o listă completă a diplomaților activi. Misiunile externe pot include atașați militari sau angajați detașați de serviciile de informații.