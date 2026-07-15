Cum recunoști un e-mail de tip phishing în doar 30 de secunde. Semnele care îți pot salva conturile și banii VIDEO

Toate au același scop: să te facă să reacționezi înainte să apuci să verifici dacă informația este reală.

Companiile serioase nu funcționează așa. O bancă nu îți va închide contul pentru că nu ai apăsat pe un link primit prin e-mail, iar un magazin online nu îți va cere parola printr-un mesaj trimis în grabă.

Dacă cineva încearcă să te sperie sau îți spune că ai doar câteva minute la dispoziție, este un motiv în plus să ridici un semn de întrebare.

Un simplu gest îți poate spune dacă linkul este periculos

Mulți cred că singura metodă este să deschidă linkul și să vadă ce se întâmplă. În realitate, nici nu trebuie să dai click.

Pe calculator este suficient să apropii cursorul de mouse peste buton sau peste link. În partea de jos a browserului sau a aplicației de e-mail va apărea adresa reală către care vei fi trimis.

Dacă mesajul pretinde că vine de la banca ta, dar linkul duce către un site necunoscut sau o adresă lungă și ciudată, ai deja răspunsul.

Pe telefon există un truc asemănător. Ține apăsat câteva secunde pe link și, în multe aplicații, vei putea vedea destinația fără să o deschizi.