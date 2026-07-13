Inflația scade, dar prețurile rămân mari. Ce înseamnă rata de 10,4% pentru buzunarul românilor și cât mai costă coșul de cumpărături

La cumpărături de 1.000 de lei, diferența teoretică ajunge la 104 lei. Practic, aceeași sumă de bani cumpără mai puține produse și servicii decât în urmă cu un an.

Calculul este însă orientativ. Inflația de 10,4% reprezintă evoluția unui coș de consum urmărit de INS, iar fiecare familie are propriile cheltuieli. O gospodărie care plătește mult pentru energie, combustibil sau chirie poate resimți scumpirile diferit față de o persoană care alocă cea mai mare parte a bugetului pentru alimente.

Inflația a scăzut de la 10,9% la 10,4%

Comparativ cu luna mai, situația s-a îmbunătățit ușor. Inflația anuală fusese de 10,9% în mai 2026, astfel că în iunie rata s-a redus cu 0,5 puncte procentuale.

„Indicele prețurilor de consum în luna iunie 2026 comparativ cu luna mai 2026 a fost 100,06%. Rata inflației de la începutul anului (iunie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,8%. Rata anuală a inflației în luna iunie 2026 comparativ cu luna iunie 2025 a fost 10,4%”, informează INS.

Creșterea prețurilor din iunie față de mai a fost, așadar, de aproximativ 0,06%. Cu alte cuvinte, prețurile au continuat să urce la nivel general, dar într-un ritm foarte redus de la o lună la alta.

De ce scăderea inflației nu înseamnă ieftiniri

Pentru consumatori, aceasta este una dintre cele mai importante diferențe. Atunci când inflația scade de la 10,9% la 10,4%, nu înseamnă că produsele s-au ieftinit cu 0,5%. Prețurile sunt în continuare, în medie, mai mari decât în urmă cu un an, doar viteza cu care acestea cresc s-a temperat.

În luna mai, presiunea asupra bugetelor era vizibilă în special la energie electrică, chirii și carburanți. Energia electrică înregistra o scumpire anuală de peste 55%, chiriile erau mai mari cu peste 43%, motorina cu aproximativ 36%, iar benzina cu peste 30%.

Și alimentele de bază apăsau asupra bugetelor. Cafeaua era mai scumpă cu peste 21%, ouăle cu 14%, laptele de vacă cu aproape 12%, iar pâinea cu peste 8% față de mai 2025.