Electric Castle 2027 anunță primii artiști: Limp Bizkit, sombr și 5 Seconds of Summer vin la Bonțida. Cât costă abonamentele

Cea de-a 13-a ediție Electric Castle va avea loc în perioada 15-18 iulie 2027, pe Domeniul Castelului Bánffy din Bonțida, județul Cluj. Primele confirmări sunt Limp Bizkit, sombr, 5 Seconds of Summer (5SOS), Noisia și Joey Valence & Brae, o selecție care merge de la nu metal și rock alternativ până la pop, hip-hop și muzică electronică.

Limp Bizkit revine la Electric Castle, iar sombr promite unul dintre cele mai așteptate concerte

Una dintre cele mai importante confirmări este Limp Bizkit, trupa americană condusă de Fred Durst, care revine la Electric Castle după participarea din 2019. Considerată unul dintre numele definitorii ale genului nu metal, formația a cucerit publicul internațional cu piese precum „Rollin’”, „Break Stuff” și „My Way”. Concertele sale sunt cunoscute pentru energia intensă, interacțiunea cu publicul și atmosfera care transformă spațiul din fața scenei într-un adevărat mosh pit.

Limp Bizkit continuă să atragă atât fanii care au descoperit trupa în anii 2000, cât și generațiile mai tinere. Albumul „Still Sucks” a demonstrat că formația nu și-a pierdut umorul, atitudinea provocatoare și apetitul pentru riffuri puternice. Revenirea la Bonțida se anunță, astfel, unul dintre momentele importante ale festivalului.

La polul opus din punct de vedere muzical se află sombr, pe numele său real Shane Boose, unul dintre artiștii care au cunoscut o ascensiune spectaculoasă în ultimii ani. La doar 21 de ani, cântărețul american a trecut de la popularitatea pe TikTok la concerte sold-out și nominalizări importante în industria muzicală.

Piesele „Back to Friends” și „Undressed” l-au transformat într-un fenomen al muzicii alternative pop, iar albumul său de debut, „I Barely Know Her”, lansat în 2025, i-a consolidat succesul. Apariția sa la Electric Castle 2027 va fi una dintre cele mai așteptate de publicul tânăr.

5 Seconds of Summer cântă pentru prima dată în România. Noisia se reunește după șapte ani

O altă surpriză importantă este confirmarea trupei australiene 5 Seconds of Summer, care va susține primul său concert în România. Cunoscută inițial datorită aparițiilor în deschiderea concertelor One Direction, formația a devenit rapid un nume important al scenei pop-rock internaționale.

Hitul „Youngblood” a propulsat trupa în topurile mondiale, iar succesul a fost susținut de trei albume consecutive care au ajuns pe primul loc în Billboard 200. De-a lungul timpului, 5SOS și-a schimbat direcția muzicală, îndepărtându-se de imaginea de boy band și experimentând cu influențe rock, dance și electronice.

Pentru iubitorii de muzică electronică, Electric Castle pregătește o revenire specială. Trio-ul olandez Noisia se reunește după șapte ani de pauză și ajunge la Bonțida cu soundul care l-a transformat într-unul dintre cele mai influente proiecte din istoria muzicii bass și neurofunk. Grupul este recunoscut pentru producțiile elaborate și pentru contribuția sa la evoluția muzicii electronice contemporane.

Line-up-ul este completat, deocamdată, de Joey Valence & Brae, duo-ul american care combină hip-hopul cu influențe punk, hardcore și EDM. Cei doi revin la Electric Castle, unde vor urca pe scena Hangar, aducând inclusiv piese de pe materialul „HYPERYOUTH (afterparty)”, lansat în 2026.

Cât costă biletele la Electric Castle 2027 și de unde pot fi cumpărate

Odată cu anunțarea primilor artiști, organizatorii au comunicat și o ofertă promoțională pentru cei care vor să își asigure din timp participarea la festival.

Pentru următoarele zile, abonamentul General Pass este disponibil la prețul de 159 de euro plus taxe, redus de la 320 de euro plus taxe. În același timp, accesul în zona de camping costă 69 de euro plus taxe, față de prețul standard anunțat de 99 de euro plus taxe.

Abonamentele pot fi cumpărate de pe site-ul oficial Electric Castle, iar organizatorii au precizat că noi artiști vor fi anunțați în perioada următoare.

Festivalul de la Bonțida continuă astfel tradiția de a reuni genuri muzicale foarte diferite într-un singur eveniment. La ediția din 2025, printre capetele de afiș s-au numărat Justin Timberlake și Queens of the Stone Age, în timp ce programul festivalului a inclus numeroase nume internaționale.

Dincolo de concerte, Castelul Bánffy din Bonțida rămâne unul dintre elementele care definesc identitatea evenimentului, prin combinația dintre patrimoniul istoric, instalațiile artistice și experiența de festival.

Electric Castle se află, de asemenea, printre evenimentele apreciate la nivel internațional. Festivalul a primit a șaptea nominalizare la categoria Best Major Festival în cadrul European Festival Awards și este finalist pentru a doua oară la UK Festival Awards, competiție în care a câștigat titlul Best International Festival în 2025.

Cu Limp Bizkit, sombr, 5 Seconds of Summer, Noisia și Joey Valence & Brae deja confirmați, ediția din 2027 începe să prindă contur, iar următoarele anunțuri vor completa lista artiștilor care vor transforma Bonțida într-una dintre principalele destinații muzicale ale verii.