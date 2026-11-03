O fotografie falsă cu un magazin FedEx, creată de Google Gemini, a păcălit privitorii. Ce detalii au descoperit oamenii

De ce nu mai sunt suficiente mâinile și textele pentru a identifica o imagine AI

Primele generatoare de imagini aveau dificultăți evidente în redarea corpului uman. Degetele în plus, urechile deformate și proporțiile nefirești erau printre cele mai ușor de observat indicii. În imaginea analizată de publicația americană, mâinile au însă cute, vene și detalii care ar putea trece fără probleme drept reale.

Nici textele nu mai sunt la fel de ușor de recunoscut. Generatoarele produceau în trecut litere deformate sau combinații fără sens, mai ales când trebuiau să reproducă inscripții și numere. Acum pot reda fonturi, sigle și caractere care par corecte la o primă privire.

Asta nu înseamnă că imaginile sunt lipsite de greșeli. Unele apar abia atunci când fotografia este mărită sau când sunt analizate relațiile dintre obiectele din cadru. În locul defectelor evidente, apar inconsecvențe care necesită mai multă atenție.

Perspectiva și obiectele din imagine pot trăda un fals

Una dintre problemele întâlnite în continuare la generatoarele AI este perspectiva. Liniile care ar trebui să se îndrepte către același punct în depărtare pot avea direcții diferite. În exemplul publicat de The New York Times, liniile dintre plăcile de gresie nu formează o rețea regulată, așa cum ar fi de așteptat într-o pardoseală reală.

Un alt indiciu este felul în care generatorul interpretează instrucțiunile din prompt. Dacă o persoană cere o imagine cu un magazin FedEx Office, sistemul poate pune numele companiei prea mult în evidență, chiar dacă într-o fotografie obișnuită acesta nu ar ocupa o poziție atât de vizibilă.

Relațiile fizice dintre obiecte pot dezvălui, la rândul lor, erori. Legitimația din imagine are siglă, fotografie și informații care par corecte, dar șnurul nu este prins de suportul din plastic. Privită de la distanță, greșeala este greu de observat.

După publicarea articolului, cititorii au remarcat și o altă inconsecvență: bărbatul din fotografia de pe legitimație pare să aibă o nuanță a pielii diferită de cea a persoanei care ține cutia. Este un alt exemplu al dificultății pe care o au generatoarele în a păstra coerența dintre elementele unei scene.