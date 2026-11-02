Cine trebuie să plătească „taxa pe lux” și până când. ANAF trimite deja notificări, ce se întâmplă dacă nu depui formularul

În cazul autoturismelor, regula este diferită. Sunt vizate mașinile înmatriculate în România pentru care valoarea de achiziție depășește 375.000 de lei, aproximativ 75.000 de euro.

Și aici impozitul special se calculează numai pentru partea care depășește pragul neimpozabil.

Cum se calculează taxa

Un exemplu simplu arată mai clar mecanismul. Dacă luăm cazul unui autoturism cumpărat cu echivalentul a 100.000 de euro și un prag de 75.000 de euro, diferența supusă impozitării este de 25.000 de euro. Astfel, la o cotă de 0,3%, impozitul rezultat ar fi echivalentul a 75 de euro.

Așadar, proprietarul nu achită 0,3% din întreaga valoare de 100.000 de euro, ci numai din suma care depășește plafonul.

Un principiu similar se aplică și în cazul clădirilor rezidențiale, însă contribuabilii trebuie să țină cont de valoarea impozabilă relevantă fiscal, nu să presupună automat că prețul cu care ar putea vinde locuința pe piață reprezintă baza de calcul.

Ce este formularul 216

Persoanele care datorează acest impozit trebuie să completeze formularul 216, „Declarație privind impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare”.

Documentul conține datele de identificare ale contribuabilului și informațiile necesare pentru stabilirea impozitului aferent bunurilor de valoare mare.