Cine trebuie să plătească „taxa pe lux” și până când. ANAF trimite deja notificări, ce se întâmplă dacă nu depui formularul
ANAF a început să trimită notificări contribuabililor care ar putea datora așa-numita „taxă pe lux”, dar care nu au depus formularul fiscal necesar. Impozitul special îi vizează pe proprietarii unor locuințe și autoturisme cu valori care depășesc anumite praguri, iar cei care primesc notificarea trebuie să fie atenți la termenul indicat de Fisc. În lipsa declarației, ANAF poate stabili obligația fiscală din oficiu, la care se pot adăuga dobânzi, penalități și sancțiuni.
Cine trebuie să plătească „taxa pe lux”
În cazul locuințelor, sunt vizate persoanele fizice care dețin clădiri rezidențiale pentru care valoarea impozabilă depășește 2,5 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 500.000 de euro. Important este că impozitul nu se aplică întregii valori a locuinței, ci diferenței care depășește plafonul stabilit de lege.
În cazul autoturismelor, regula este diferită. Sunt vizate mașinile înmatriculate în România pentru care valoarea de achiziție depășește 375.000 de lei, aproximativ 75.000 de euro.
Și aici impozitul special se calculează numai pentru partea care depășește pragul neimpozabil.
Cum se calculează taxa
Un exemplu simplu arată mai clar mecanismul. Dacă luăm cazul unui autoturism cumpărat cu echivalentul a 100.000 de euro și un prag de 75.000 de euro, diferența supusă impozitării este de 25.000 de euro. Astfel, la o cotă de 0,3%, impozitul rezultat ar fi echivalentul a 75 de euro.
Așadar, proprietarul nu achită 0,3% din întreaga valoare de 100.000 de euro, ci numai din suma care depășește plafonul.
Un principiu similar se aplică și în cazul clădirilor rezidențiale, însă contribuabilii trebuie să țină cont de valoarea impozabilă relevantă fiscal, nu să presupună automat că prețul cu care ar putea vinde locuința pe piață reprezintă baza de calcul.
Ce este formularul 216
Persoanele care datorează acest impozit trebuie să completeze formularul 216, „Declarație privind impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare”.
Documentul conține datele de identificare ale contribuabilului și informațiile necesare pentru stabilirea impozitului aferent bunurilor de valoare mare.
Pentru contribuabilii vizați de actualele notificări, termenul-limită menționat pentru depunerea declarației a fost 30 septembrie. ANAF a trecut acum la verificarea persoanelor care figurează cu bunuri ce ar putea intra sub incidența impozitului, dar care nu și-au îndeplinit obligația declarativă.
Ce faci dacă primești notificare de la ANAF
Notificarea nu trebuie ignorată. Conform informațiilor transmise contribuabililor, aceștia au la dispoziție 15 zile pentru a-și clarifica situația și, dacă au această obligație, pentru a depune declarația.
Dacă formularul nu este transmis nici după notificare, ANAF poate trece la stabilirea din oficiu a obligației fiscale, în condițiile Codului de procedură fiscală.
Pe lângă suma principală datorată, întârzierea poate aduce dobânzi și penalități, iar nerespectarea obligației de declarare poate atrage și sancțiuni contravenționale.
Nu orice casă sau mașină scumpă este taxată integral
Un detaliu esențial este că depășirea pragului nu înseamnă că întreaga valoare a bunului este supusă impozitului special. În cazul unei mașini de 400.000 de lei, spre exemplu, diferența față de pragul de 375.000 de lei este de numai 25.000 de lei. Aceasta este suma relevantă pentru calcul, nu întreaga valoare a autoturismului.
Același principiu al impozitării diferenței peste plafon trebuie avut în vedere și pentru proprietățile rezidențiale, raportat la valoarea fiscală prevăzută de lege.
Cei care au primit deja o notificare de la ANAF ar trebui, prin urmare, să verifice dacă bunul deținut depășește pragul aplicabil, să consulte datele fiscale folosite de autorități și să nu lase să expire termenul de 15 zile. Ignorarea documentului nu înlătură obligația de plată, ci poate duce la stabilirea acesteia direct de către Fisc și la costuri suplimentare.