Guillermo del Toro are o obsesie neașteptată: joacă Angry Birds în fiecare zi și spune că este foarte bun

Angry Birds este jocul lui pentru fiecare moment liber

Cel mai surprinzător nume de pe lista regizorului a fost Angry Birds. Del Toro a afirmat că îl joacă în fiecare zi și în aproape fiecare moment liber. Nu a precizat ce versiune preferă sau la ce nivel a ajuns, dar a ținut să sublinieze că este foarte priceput.

Mărturisirea contrastează cu imaginea publică a cineastului. Filmele sale sunt populate de creaturi tulburătoare, laboratoare întunecate, fantome și personaje prinse între realitate și fantezie. Angry Birds are o atmosferă mult mai relaxată, construită în jurul păsărilor colorate lansate cu praștia spre fortificațiile porcilor verzi.

Tocmai accesibilitatea jocului pare să-l facă potrivit pentru pauzele scurte. Un nivel poate fi terminat în câteva minute, fără o poveste complicată sau o perioadă lungă de acomodare. Angry Birds rămâne unul dintre cele mai cunoscute exemple de jocuri simple pentru telefon, chiar dacă seria a trecut prin numeroase schimbări de la debutul său din 2009.

Succesul francizei a depășit de mult ecranele telefoanelor. Personajele au apărut în filme, seriale, jucării și parcuri tematice. Jocul original a devenit un simbol al perioadei în care smartphone-urile au început să transforme radical industria divertismentului.

Death Stranding l-a făcut să plângă

Preferințele lui Guillermo del Toro nu se limitează la jocurile mobile. Regizorul a vorbit cu entuziasm despre Journey, Left 4 Dead, Monument Valley, Shadow of the Colossus, BioShock și Death Stranding.

El a mărturisit că Death Stranding l-a făcut să plângă. Legătura cu producția lui Hideo Kojima este una personală. Înfățișarea regizorului a fost folosită pentru personajul Deadman, unul dintre principalii aliați ai protagonistului Sam Porter Bridges.

Del Toro și Kojima au încercat anterior să lucreze împreună la Silent Hills, un proiect horror care urma să continue celebra franciză a companiei Konami. Jocul a fost anulat, însă relația dintre cei doi creatori a continuat prin Death Stranding și personajul inspirat de Guillermo del Toro.