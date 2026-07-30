Guillermo del Toro are o obsesie neașteptată: joacă Angry Birds în fiecare zi și spune că este foarte bun
Guillermo del Toro este cunoscut pentru monștri, lumi gotice și povești întunecate, însă jocul pe care îl deschide în fiecare zi este mult mai colorat. Regizorul mexican a dezvăluit că joacă Angry Birds ori de câte ori are un moment liber și susține că a devenit foarte bun, într-un interviu acordat IGN.
Declarația a fost făcută la San Diego Comic-Con 2026, unde cineastul a sărbătorit împlinirea a 20 de ani de la lansarea filmului „Pan’s Labyrinth”. Del Toro a discutat despre jocurile video care l-au impresionat, de la aventuri contemplative până la titluri horror și producții pentru telefoane.
Angry Birds este jocul lui pentru fiecare moment liber
Cel mai surprinzător nume de pe lista regizorului a fost Angry Birds. Del Toro a afirmat că îl joacă în fiecare zi și în aproape fiecare moment liber. Nu a precizat ce versiune preferă sau la ce nivel a ajuns, dar a ținut să sublinieze că este foarte priceput.
Mărturisirea contrastează cu imaginea publică a cineastului. Filmele sale sunt populate de creaturi tulburătoare, laboratoare întunecate, fantome și personaje prinse între realitate și fantezie. Angry Birds are o atmosferă mult mai relaxată, construită în jurul păsărilor colorate lansate cu praștia spre fortificațiile porcilor verzi.
Tocmai accesibilitatea jocului pare să-l facă potrivit pentru pauzele scurte. Un nivel poate fi terminat în câteva minute, fără o poveste complicată sau o perioadă lungă de acomodare. Angry Birds rămâne unul dintre cele mai cunoscute exemple de jocuri simple pentru telefon, chiar dacă seria a trecut prin numeroase schimbări de la debutul său din 2009.
Succesul francizei a depășit de mult ecranele telefoanelor. Personajele au apărut în filme, seriale, jucării și parcuri tematice. Jocul original a devenit un simbol al perioadei în care smartphone-urile au început să transforme radical industria divertismentului.
Death Stranding l-a făcut să plângă
Preferințele lui Guillermo del Toro nu se limitează la jocurile mobile. Regizorul a vorbit cu entuziasm despre Journey, Left 4 Dead, Monument Valley, Shadow of the Colossus, BioShock și Death Stranding.
El a mărturisit că Death Stranding l-a făcut să plângă. Legătura cu producția lui Hideo Kojima este una personală. Înfățișarea regizorului a fost folosită pentru personajul Deadman, unul dintre principalii aliați ai protagonistului Sam Porter Bridges.
Del Toro și Kojima au încercat anterior să lucreze împreună la Silent Hills, un proiect horror care urma să continue celebra franciză a companiei Konami. Jocul a fost anulat, însă relația dintre cei doi creatori a continuat prin Death Stranding și personajul inspirat de Guillermo del Toro.
Shadow of the Colossus l-a făcut să reflecteze asupra unor idei greu de exprimat în cuvinte, în timp ce universul BioShock i s-a părut atât de bogat încât ar putea rămâne pierdut în el pentru foarte mult timp. Alegerile sunt potrivite pentru un regizor preocupat de arhitectura lumilor fictive și de relația dintre frumusețe și monstruozitate.
Pasiunea pentru jocuri i-a influențat inclusiv filmele. Pentru „Pacific Rim”, regizorul a folosit vocea actriței Ellen McLain, cunoscută drept vocea inteligenței artificiale GLaDOS. Alegerea a fost un omagiu adus jocului Portal, unul dintre titlurile sale preferate.
Dead Cells i-a pus răbdarea la încercare
Un alt joc apreciat de cineast este Dead Cells. Titlul combină luptele rapide cu o structură în care personajul revine la început după fiecare moarte. Jucătorul pierde o parte din progres, dar păstrează anumite îmbunătățiri și devine treptat mai puternic.
Del Toro a spus că jocul i s-a părut foarte interesant, însă nu suportă mecanica de respawn. Regizorul le-a cerut în glumă dezvoltatorilor să creeze o versiune specială fără reluarea aventurii de la început, destinată jucătorilor mai în vârstă.
Cineastul a spus că este disponibil pentru discuții și i-a rugat pe creatorii jocului să îl contacteze. Comentariul arată că, în ciuda programului său, nu se limitează la experiențe simple. Dead Cells este cunoscut pentru dificultatea ridicată și pentru faptul că obligă jucătorul să repete aceleași zone pentru a învăța tiparele inamicilor.
Lista lui Guillermo del Toro confirmă că acesta privește jocurile video drept mai mult decât un simplu mod de relaxare. Unele îl emoționează, altele îl fac să reflecteze, iar Angry Birds îi ocupă fiecare pauză disponibilă. Contrastul este neașteptat, dar foarte potrivit pentru un creator care a demonstrat mereu că lucrurile aparent copilărești pot ascunde obsesii serioase.