După 13 ani de așteptare, fanii Grand Theft Auto au descoperit că una dintre cele mai mari atracții ale noului joc nu este reprezentată de jafuri, urmăriri spectaculoase sau confruntări cu poliția, ci de posibilitatea de a duce o viață cât se poate de liniștită. Unii jucători au decis să amâne povestea principală din GTA 6 pentru a se bucura de activități cât mai banale.

Potrivit unui material publicat de VGTimes pe 23 noiembrie 2026, mai mulți gameri au ales să o lase pe Lucia în închisoare, preferând să exploreze lumea virtuală prin intermediul lui Jason. Unii susțin că au petrecut chiar și 30 de ore fără să avanseze semnificativ în povestea principală.

Ceea ce a început ca o alegere individuală s-a transformat rapid într-un subiect de glume și dezbateri în comunitatea GTA 6.

Gamerii petrec până la 30 de ore pescuind și explorând lumea din GTA 6

La începutul jocului, Jason Duval locuiește într-o casă din zona Leonida Keys, având acces la o barcă, o mașină și numeroase activități recreative. Înainte de a merge să o ia pe Lucia de la închisoare, protagonistul se poate bucura de o existență relativ liniștită.

Unii jucători au descoperit că această etapă este surprinzător de relaxantă. În loc să avanseze în poveste, aceștia ies la pescuit, explorează zonele de coastă, fac scufundări, câștigă bani sau își încheie ziua cu o bere și o partidă de biliard.

Pe Reddit, un gamer a întrebat dacă viața lui Jason va rămâne la fel de simplă dacă nu va merge niciodată să o ia pe Lucia. Postarea a adunat zeci de mii de voturi pozitive, iar alți utilizatori au povestit experiențe similare.

După cum am remarcat și în materialul hands-on Playtech realizat pe PS5 Pro, GTA 6 este genul de joc care încurajează explorarea fără să simți permanent nevoia de a termina misiunile principale.

Lucia rămâne în închisoare, iar Jason se bucură de viața de burlac

Situația a generat numeroase glume pe rețelele sociale. Unii gameri susțin, în mod ironic, că Jason are deja tot ceea ce îi trebuie pentru a fi fericit: o locuință aproape de apă, o barcă și suficient timp liber pentru propriile pasiuni.

Alții glumesc că întoarcerea Luciei ar marca sfârșitul acestei perioade lipsite de griji și începutul problemelor de cuplu, al conflictelor și al aventurilor periculoase.

Desigur, relația dintre Jason și Lucia reprezintă unul dintre elementele centrale ale producției Rockstar Games. Amânarea întâlnirii dintre cei doi înseamnă și amânarea unei părți importante din experiența narativă.

Cu toate acestea, libertatea de a ignora temporar obiectivele principale le permite gamerilor să își construiască propriile povești, chiar dacă acestea nu coincid cu direcția stabilită de scenariști.

GTA 6 devine, pentru unii jucători, un adevărat simulator de viață

Fenomenul demonstrează cât de mult a evoluat formula Grand Theft Auto. Dacă în trecut activitățile secundare reprezentau în principal o modalitate de a diversifica experiența, în GTA 6 acestea pot deveni principala atracție pentru anumite categorii de jucători.

De la dimensiunile impresionante ale hărții din Leonida până la interacțiunile cu animalele și numeroasele activități cotidiene, Rockstar Games a construit un univers care poate fi explorat dincolo de limitele poveștii principale.

În plus, comunitatea a început deja să descopere numeroase secrete ascunse în GTA 6, ceea ce oferă motive suplimentare pentru amânarea misiunilor.

Grand Theft Auto VI a fost lansat oficial pe 19 noiembrie 2026, pentru PlayStation 5 și Xbox Series X/S.

Ironia este că, după mai bine de un deceniu în care gamerii au așteptat să descopere următoarea mare poveste despre lumea infracțională imaginată de Rockstar, unii dintre ei par să fi găsit fericirea virtuală într-o undiță, o barcă și o bere rece. Iar Lucia mai are de așteptat.