GTA VI, mai scump decât se așteptau fanii, chiar și în versiunea de bază. Cât plătești pe noul Grand Theft Auto 6

După mai bine de un deceniu de la apariția lui Grand Theft Auto V, Rockstar se pregătește să lanseze continuarea uneia dintre cele mai profitabile și influente serii de gaming din toate timpurile. Iar prețul de intrare spune clar că publisherul consideră GTA 6 un eveniment, nu doar un joc nou.

Prețul GTA 6 ridică ștacheta pentru jocurile blockbuster

Ediția standard a jocului va costa 79,99 dolari, iar Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition va avea un preț de 99,99 dolari. Varianta mai scumpă va include vehicule, arme, haine și alte elemente exclusiviste integrate în aventura protagoniștilor Jason și Lucia.

Diferența de preț nu este uriașă raportat la jocurile premium și la edițiile speciale care au devenit obișnuite în industrie, însă suma de 80 de dolari pentru versiunea de bază marchează un nou prag. Multe lansări importante au rămas în zona de 70 de dolari, iar GTA 6 devine unul dintre primele titluri uriașe care urcă oficial peste acest plafon.

Pentru fanii seriei, prețul va fi probabil o discuție, dar nu neapărat un obstacol. Grand Theft Auto are un statut aparte în gaming: fiecare joc nou este tratat ca un moment cultural, nu doar ca o lansare pentru pasionați. GTA V, apărut în 2013, s-a vândut în aproximativ 230 de milioane de exemplare și a rămas relevant ani la rând datorită GTA Online.

Asta explică și încrederea Take-Two. Compania știe că GTA 6 va atrage atât fanii care au crescut cu Vice City, San Andreas și GTA V, cât și o generație întreagă care a descoperit seria prin clipuri, streaming, GTA Online și meme-uri. Pentru mulți, 80 de dolari ar putea părea mult. Pentru Rockstar, însă, jocul este probabil unul dintre puținele produse din industrie pentru care cererea va rămâne uriașă indiferent de preț.

Precomenzile încep pe 25 iunie

Precomenzile pentru Grand Theft Auto VI încep pe 25 iunie, de la miezul nopții, ora locală. Jocul va fi disponibil inițial pe PlayStation 5 și Xbox Series X|S, iar Rockstar nu a confirmat, deocamdată, o dată de lansare pentru PC.

Cei care precomandă jocul sau îl cumpără înainte de 20 noiembrie 2026 vor primi Vintage Vice City Pack, un pachet de obiecte digitale inspirate de perioada neonului, a cluburilor și a atmosferei retro asociate cu celebrul oraș din serie. Jucătorii care aleg varianta digitală vor primi și o lună gratuită de GTA+, abonamentul care oferă beneficii în GTA Online și acces la anumite jocuri Rockstar.