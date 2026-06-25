GTA VI, mai scump decât se așteptau fanii, chiar și în versiunea de bază. Cât plătești pe noul Grand Theft Auto 6
Așteptarea pentru Grand Theft Auto VI intră, în sfârșit, în etapa în care informațiile concrete înlocuiesc zvonurile, teoriile și fiecare analiză făcută cadru cu cadru după trailere. Take-Two Interactive și Rockstar Games au confirmat prețul jocului, data de lansare și momentul în care jucătorii îl vor putea precomanda.
GTA 6 va ajunge pe 19 noiembrie 2026 și va costa 79,99 dolari pentru ediția standard, conform Reuters care citează Rockstar Games. Este un preț mai mare decât pragul de 69,99 dolari care a devenit, în ultimii ani, norma pentru multe dintre cele mai mari jocuri lansate pe PlayStation 5 și Xbox Series X|S. Pentru o franciză de dimensiunea Grand Theft Auto, însă, decizia nu este deloc surprinzătoare.
După mai bine de un deceniu de la apariția lui Grand Theft Auto V, Rockstar se pregătește să lanseze continuarea uneia dintre cele mai profitabile și influente serii de gaming din toate timpurile. Iar prețul de intrare spune clar că publisherul consideră GTA 6 un eveniment, nu doar un joc nou.
Prețul GTA 6 ridică ștacheta pentru jocurile blockbuster
Ediția standard a jocului va costa 79,99 dolari, iar Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition va avea un preț de 99,99 dolari. Varianta mai scumpă va include vehicule, arme, haine și alte elemente exclusiviste integrate în aventura protagoniștilor Jason și Lucia.
Diferența de preț nu este uriașă raportat la jocurile premium și la edițiile speciale care au devenit obișnuite în industrie, însă suma de 80 de dolari pentru versiunea de bază marchează un nou prag. Multe lansări importante au rămas în zona de 70 de dolari, iar GTA 6 devine unul dintre primele titluri uriașe care urcă oficial peste acest plafon.
Pentru fanii seriei, prețul va fi probabil o discuție, dar nu neapărat un obstacol. Grand Theft Auto are un statut aparte în gaming: fiecare joc nou este tratat ca un moment cultural, nu doar ca o lansare pentru pasionați. GTA V, apărut în 2013, s-a vândut în aproximativ 230 de milioane de exemplare și a rămas relevant ani la rând datorită GTA Online.
Asta explică și încrederea Take-Two. Compania știe că GTA 6 va atrage atât fanii care au crescut cu Vice City, San Andreas și GTA V, cât și o generație întreagă care a descoperit seria prin clipuri, streaming, GTA Online și meme-uri. Pentru mulți, 80 de dolari ar putea părea mult. Pentru Rockstar, însă, jocul este probabil unul dintre puținele produse din industrie pentru care cererea va rămâne uriașă indiferent de preț.
Precomenzile încep pe 25 iunie
Precomenzile pentru Grand Theft Auto VI încep pe 25 iunie, de la miezul nopții, ora locală. Jocul va fi disponibil inițial pe PlayStation 5 și Xbox Series X|S, iar Rockstar nu a confirmat, deocamdată, o dată de lansare pentru PC.
Cei care precomandă jocul sau îl cumpără înainte de 20 noiembrie 2026 vor primi Vintage Vice City Pack, un pachet de obiecte digitale inspirate de perioada neonului, a cluburilor și a atmosferei retro asociate cu celebrul oraș din serie. Jucătorii care aleg varianta digitală vor primi și o lună gratuită de GTA+, abonamentul care oferă beneficii în GTA Online și acces la anumite jocuri Rockstar.
Versiunile digitale vor putea fi preîncărcate începând cu 12 noiembrie, astfel încât jocul să poată fi pornit imediat în ziua lansării. Și ediția fizică va fi disponibilă înainte de 19 noiembrie, însă va conține un cod de descărcare, pentru ca jucătorii să poată instala jocul din timp.
Este un detaliu care arată cât de mare se așteaptă să fie interesul. Lansarea GTA 6 va pune presiune pe servere, pe magazinele digitale și, foarte probabil, pe spațiul liber de pe console. Rockstar nu a anunțat încă dimensiunea finală a jocului, dar având în vedere ambiția proiectului, nu ar fi deloc surprinzător ca Vice City și statul fictiv Leonida să ocupe masiv memoria consolelor.
Jason și Lucia, noul cuplu periculos din Vice City
Povestea din GTA 6 îi are în centru pe Jason și Lucia, doi protagoniști care par construiți după dinamica unui cuplu de tip Bonnie și Clyde. După ce un jaf aparent simplu merge prost, cei doi ajung implicați într-o conspirație criminală care se întinde prin întregul stat Leonida, versiunea fictivă a Floridei imaginată de Rockstar.
Vice City revine astfel în prim-plan, dar nu ca o simplă copie a orașului văzut în jocul lansat în 2002. Rockstar promite cea mai mare și mai complexă evoluție a seriei Grand Theft Auto, iar materialele publicate până acum sugerează o lume mai densă, mai vie și mai atent construită decât orice a făcut studioul până acum.
Jocul a fost prezentat prima dată la finalul lui 2023, iar primul trailer a adunat aproape 300 de milioane de vizualizări pe YouTube. De atunci, fiecare nouă informație despre GTA 6 a devenit instant subiect de discuție pentru milioane de jucători.
Pe 19 noiembrie, după întârzieri, ani de așteptare și o cantitate absurdă de teorii despre fiecare palmier din Vice City, GTA 6 va trebui să demonstreze că merită prețul, hype-ul și presiunea. Iar dacă istoria Rockstar ne-a învățat ceva, este că probabil vor exista oameni care își vor lua liber de la muncă doar ca să afle cât de repede pot fura prima mașină.